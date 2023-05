Google I/O 2023: así es como la inteligencia artificial cambiará las búsquedas en la Web

escuchar

El miércoles pasado, durante el Google I/O 2023, su conferencia anual para desarrolladores, Google mostró lo que está preparando como la evolución de las búsquedas en la Web, la tarea que la compañía resolvió hace casi un cuarto de siglo (y que la transformó en un gigante tecnológico), pero que no ha tenido demasiados cambios sustanciales hasta ahora.

El concepto clave que se agrega es “inteligencia artificial generativa”, que fue el centro de todos los anuncios que hizo la compañía ayer, desde las herramientas para Gmail y Google Docs hasta la edición de fotos, todos apoyados en PaLM 2 (el “motor” de inteligencia artificial de la compañía) y Bard, su intérprete (el chatbot con el que una persona o una app dialogarán). Aunque nadie duda que Google es un pionero en el tema, es difícil ver estos anuncios como una evolución natural de los servicios de la compañía y no como una respuesta al impacto a todo nivel que han tenido GPT-4 y ChatGPT en los últimos tiempos.

Así es como Google imagina el futuro de las búsquedas

Como sea, Google tiene preparado, en una versión experimental, una evolución de su buscador, apalancado en la inteligencia artificial generativa.

En una búsqueda convencional, Google responde con una lista de sitios donde calcula, en base a la coincidencia de palabras claves, que está la respuesta a la pregunta hecha por esa persona. En los últimos años fue agregando respuestas predigeridas, pequeños fragmentos de texto relevantes para la pesquisa, que están en esos sitios, pero que Google muestra en su página.

Buscar y no irse de Google

De hecho, un estudio de 2021 calculaba que dos tercios de las búsquedas hechas en Google en 2020 terminaban en el sitio, es decir, sin que alguien siguiera su búsqueda usando alguno de los sitios listados por Google, ya que el buscador brindaba la mayoría de la información requerida, fuera propia (el estado del tiempo, una calculadora) o un dato relevante que Google muestra en una cajita destacada (un ejemplo clásico es el pleito de Cristina Kirchner con Google por un dato provisto por Wikidata, pero que Google hizo relevante en una búsqueda).

Una vista de cómo se verá el nuevo buscador de Google, aumentado por inteligencia artificial: creará un resumen de la información que se puede encontrar en otros sitios, con enlaces a ellos

Si lo que Google mostró como evolución de las búsquedas se hace realidad, ese porcentaje de búsquedas que no abandonan google.com aumentará notablemente, ya que ahora esos fragmentos de texto, o imágenes, serán generados por los algoritmos de la compañía (la famosa inteligencia artificial generativa, o PaLM 2/Bard en este caso) y crearán, para cada usuario, con cada consulta, un resultado a medida en el que compilarán toda la información encontrada en múltiples sitios en un texto sencillo, acotado y 100% nuevo (en el sentido de que fue escrito por software, y no es una colección de citas destacadas).

Esto sirve, sobre todo, cuando no hay en la web una respuesta específica a una consulta (o cuando esta es muy compleja, o cuando no tenemos tan en claro cómo preguntar lo que estamos buscando); hoy Google devuelve una serie de resultados que pueden o no ser lo que buscamos; ahora podrá generar texto que entiende la sutileza de la pregunta y devuelve una respuesta específica (ilustrada con fotos, videos o links a mapas) con lo que necesitamos, y que incluso permitirá dialogar con la inteligencia generativa de la compañía para obtener más información sobre un punto específico, ampliar la búsqueda sobre un punto clave, etcétera.

Un sitio a la medida de tu búsqueda

¿Significará esto el fin de los sitios que ofrecen contenido de este tipo, con listas de cinco lugares para no perderse en tal ciudad, las mejores recetas para hacer con espinaca, o los remedios caseros contra los piojos? Ahora será Google quien compile esas listas en su sitio. En vez de decirnos qué página tiene la información que buscamos, la generará en el momento para nosotros, para resolver todas nuestras dudas en un solo lugar. Dentro de Google, claro.

Es difícil estimar qué impacto tendrá esto en el ecosistema de la web, donde Google ya es amo y señor; pero hay una enorme industria de generadores de contenido que responde a ese tipo de búsquedas que inevitablemente se verán afectados.

En la demo que mostraron, el texto sintético cita las fuentes web de las que obtuvo la información, y al resto de los resultados (la lista de sitios clásica) le agrega algo de contexto para entender mejor la utilidad de cada uno. Y según aclaró en una rueda de prensa Rajan Patel, vicepresidente de Google para las experiencias de búsqueda, las primeras pruebas sugieren que los usuarios siguen buscando más datos en los enlaces presentados (en vez de tomar esa página generada como destino final), pero habrá que ver si esto se sostiene cuando llegue al gran público.

Por ahora, no obstante, es una versión en desarrollo; Patel aclaró que lo mostrado no es la versión definitiva, y que no hay una fecha exacta. Aún así, quienes estén en Estados Unidos pueden anotarse en la lista para probar cómo será el futuro de las búsquedas en la Web.