Alerta WhatsApp: los celulares en los que dejará de funcionar desde el 1° de agosto

Recientemente, se conoció la lista de celulares que no podrán usar WhatsApp a partir del 1° de agosto. Como cada mes, la enumeración incluye a los dispositivos que ya no pueden recibir las actualizaciones de la app y que, por lo tanto, no son aptos para utilizar el servicio. Para los usuarios es importante chequear que su celular no se encuentre entre los señalados.

Durante la última década, el servicio de mensajería de Meta se convirtió en una herramienta de comunicación fundamental. Gracias a la enorme expansión en la base de usuarios, trascendió su propósito original, que solamente era social, y se convirtió en una plataforma con importancia en el ámbito académico y laboral.

Estos celulares se quedarán sin WhatsApp a partir del 1° de agosto (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

Por ese motivo, millones de personas en la Argentina y el mundo usan WhatsApp regularmente con diversos propósitos. En ese contexto, es vital buscar el mejor funcionamiento posible y aprovechar todas las herramientas que tiene la app a disposición para los usuarios.

Con ese objetivo en mente, el servicio de mensajería lanza actualizaciones con mucha frecuencia. Mientras que algunas traen nuevos recursos, otras simplemente corrigen errores comunes de la plataforma, ya sean de diseño, uso o privacidad. Cualquiera sea el cambio que se lleve a cabo dentro del servicio, todos los dispositivos reciben actualizaciones que implementan las novedades y deben mantenerse al día para poder tener sus cuentas activas y no sufrir ningún inconveniente.

WhatsApp dejará de funcionar en ciertos dispositivos a partir del 1° de agosto MAG - Rommel Yupanqui

En cierto punto, algunos modelos quedan obsoletos por cuestión de tiempo y del avance tecnológico que implica el paso de los años. Esto implica que ya no pueden recibir las actualizaciones de WhatsApp y que, por lo tanto, no pueden tener la versión más reciente del servicio de mensajería y quedan fuera de la plataforma. Mes a mes, el listado incorpora nuevos modelos y más usuarios deben decidir entre adquirir un nuevo dispositivo o resignarse a no utilizar la aplicación.

Cabe destacar que la lista no discrimina por marca ni sistema operativo, ya que entre los celulares mencionados aparecen dispositivos con iOS y Android. En estos casos, el problema simplemente es la antigüedad de los modelos y la imposibilidad de recibir soporte oficial de Meta, que junto con la no disponibilidad de actualizaciones puede dar lugar a problemas de seguridad y privacidad.

Los celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 1° de agosto

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

