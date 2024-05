Estas son las 5 charlas que no es recomendable tener por WhatsApp

Escuchar

Los usuarios utilizan WhatsApp para múltiples fines. Desde mantenerse en contacto con amigos, conocidos y familiares, hasta dar seguimiento a sus pendientes laborales.

Sin embargo, aunque en los chats pueden circular una gran diversidad de temas, hay algunas conversaciones que es recomendable no tener en la App de mensajería. En Tech Bit te decimos cuáles son para que evites hacerlas, ya que en su Centro de Ayuda WhatsApp advierte que realizar algunas de ellas puede provocar la suspensión de tu cuenta.

Qué conversaciones es mejor no tener en WhatsApp

1. Conversaciones con personas que no deseen hablar contigo

Si una persona no desea hablar contigo y te pide que no le envíes más mensajes, WhatsApp sugiere borrar ese contacto de tu lista y abstenerse de continuar con la conversación. De igual forma, no inicies ni mantengas activos chats con contactos cuyos datos personales se hayan obtenido de fuentes ilícitas.

Es importante resguardar datos que se exponen por WhatsApp

2. Mensajes spam

Si tienes conversaciones en WhatsApp en donde mandas mensajes automáticos o masivos, la app de mensajería de Meta podría detectarlos y suspender tu cuenta. Especialmente si se trata de material no deseado. Para la detección de este tipo de chats, la plataforma recurre a tecnología de aprendizaje automático y reportes de los usuarios.

3. Temas que infrinjan las políticas de WhatsApp

En realidad, debes prestar atención a la información y mensajes que compartes a través de la app de mensajería de Meta.

Hay información de WhatsApp que es mejor no brindar mediante la app META - META

En su Centro de ayuda, WhatsApp prohíbe la “publicación de material falso y el comportamiento ilegal, amenazante, intimidatorio, que incite al odio o que sea ofensivo en términos raciales o étnicos.” Así que sé precavido con el tipo de mensajes que envíes a través de los chats de la plataforma.

4. No envíes información confidencial

Tené cuidado con los datos personales que puedas intercambiar en la app de mensajería. Especialmente, no mantengas conversaciones en las que envíes documentos o información confidencial que pueda vulnerar tu privacidad. Aunque puedas tener mucha confianza con una persona, piensa dos veces antes de hacerlo.

5. Discusiones

Aunque para algunos podría parecer inofensivo, tener discusiones por WhatsApp, ya sea personales o laborales, no es recomendable. Lo mejor es enfrentar los problemas con una conversación de forma presencial, así podrás aclarar la situación y no dar lugar a malentendidos.

El Universal (México)