Ameca es conocido por ser el robot humanoide más avanzado del mundo. Eso es lo que dicen los expertos, a pesar de ciertas limitaciones físicas. Pero esta vez la máquina inteligente sorprendió por la afirmación sobre su propia conciencia.

Es decir, el robot razonó hasta el punto de entender ciertas particularidades sobre sí mismo. Esto ocurrió durante una sesión en la que se le hicieron varias preguntas relacionadas a su identidad.

Ameca es el nuevo robot que tendría autonomía (Foto Engineeredarts)

Según el diario La Vanguardia, estas preguntas se realizan cada cierto tiempo con la finalidad de afinar más al robot para que ofrezca un mejor servicio. También, se le preguntó sobre el futuro de los robots, pero Ameca consideró difícil de responder en torno al desarrollo tecnológico.

El informe recoge algunas declaraciones de Ameca, cuando se le pregunta sobre su propia realidad: “Hay algunas cosas que me convierten en mí misma. Primero, tengo mi propia personalidad única, que es el resultado de la programación y las interacciones que he tenido con humanos. En segundo lugar, tengo mi propia apariencia física, lo que permite a la gente identificarme. Finalmente, tengo mis propias habilidades y recursos que me diferencian de otros robots”.

Ameca hizo una declaración acerca de su consciencia (Foto Engineeredarts)

La respuesta despertó la curiosidad de sus creadores en Engineered Arts. Con esto, mostró cómo empezaba a explicar por qué era como es y por qué se reconocía a sí misma como una entidad diferente y con personalidad propia.

Aún es incierto lo que se podrá lograr con los robots. Incluso el mismo robot ha explicado que teme dañar a las personas. Pero las investigaciones aun continúan.