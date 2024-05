Fortnite se une a Star Wars para celebrar el 4 de mayo o “May the Fourth”

Escuchar

Fortnite recibe el paso de los años cada vez con más variedad en sus modos de juegos y cientos de colaboraciones con personajes, películas, eventos y artistas y hoy es quizás, lo más cercano a un metaverso que tenemos en la actualidad. Esas colaboraciones lo llevan a revivir una especie de “Ready Player One” donde Billie Eilish (el nuevo evento central de Fortnite Festival) puede cruzarse en un duelo con Luke Skywalker o con Kratos, de God of War.

A esto se le suma que meses atrás, Disney anunció una colaboración e inversión en Epic Games donde prometían que íbamos a ver más contenido de sus marcas y hasta modos de juego específicos en un futuro, y con la llegada del 4 de mayo, el día de Star Wars, vamos a ver un comienzo de lo que serán varias colaboraciones entre las marcas.

Específicamente para este “May the fourth” (juego de palabras en inglés entre el cuatro de mayo y “que la fuerza te acompañe”) vamos a ver eventos, regalos y personajes tanto en Lego Fortnite como en Fortnite Festival (el modo de música a lo Guitar Hero), Rocket Racing y obviamente el Battle Royale con todos sus modos, además de nuevos ítems en la tienda de vestimentas, con la inclusión de los clásicos que se habían podido conseguir sumado a la llegada de Lando, un nuevo look para Luke, naves y música de las películas.

Pero en específico, esto es lo que llegará con el evento de Star Wars a partir del 3 de mayo, un día antes del festejo:

Lego Fortnite

En el caso de Lego Fortnite, vamos a tener que ayudar a los rebeldes a construir su aldea y sobrevivir a los ataques de monstruos y el imperio. En esta nueva isla, que aparecerá por tiempo limitado, vamos a poder usar sables láser y montones de ítems y construcciones de las películas para usar con nuestros personajes de Lego, incluida la taberna de Mos Eisley, que estará dentro del pase LEGO: Aventura Rebelde, que tendrá tanto su lado gratuito como premium para desbloquear objetos, construcciones y premios.

Fortnite Festival

En Fortnite Festival, el juego musical de Fortnite al estilo Guitar Hero, vamos a poder jugar en un nuevo escenario de improvisación inspirado en la cantina, con misiones y recompensas temáticas, incluida la guitarra de siete cuerdas Hallisket (solo para los más fanáticos).

Rocket Racing

En cuanto a las carreras, en Rocket Racing, del 3 al 7 de mayo, vamos a tener misiones especiales de Star Wars junto con desbloqueables inspirados en las películas, tanto de Anakin como de Darth Maul, sumados al rastro de cadenas de energía basadas en las carreras de Episodio 1.

Battle Royale

Y no menos importante, el juego madre, el Battle Royale, nos va a llevar a una misión de rescate para salvar a Chewbacca, con la posibilidad de usar y encontrar en los cofres a la famosa ballesta que usa en las películas. Además, vamos a tener misiones con recompensas, y nuevos modos de juego como el duelo contra Darth Vader, NPC Stormtroopers en el mapa y muchas cosas más que van a estar disponibles hasta el 14 de mayo en la isla.

