Anker desembarca en Argentina y apuesta por el audio premium y la expansión de su ecosistema tecnológico

La compañía china oficializó su llegada al mercado argentino y comenzó con una estrategia centrada en el audio, aunque prepara una expansión hacia accesorios de carga, hogar inteligente y seguridad. Tomás Li, ejecutivo de Anker en Argentina, cuenta cómo fue el desembarco, qué productos ya están disponibles y por qué la empresa decidió apostar por el país.

Anker es una de esas marcas que durante los últimos años se volvió habitual para quienes seguimos de cerca la tecnología de consumo. Sus cargadores, baterías portátiles y accesorios para dispositivos móviles aparecen con frecuencia en ferias internacionales como CES, pero también en los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia.

Ahora, la compañía busca dejar atrás la presencia basada exclusivamente en importadores y ventas online para construir una operación local más sólida.

Anker Innovations oficializó su desembarco en Argentina durante 2026, inicialmente con una fuerte apuesta por su ecosistema de audio Soundcore. La estrategia contempla, además, ampliar progresivamente la oferta hacia otras categorías, entre ellas cargadores, power banks, productos para el hogar inteligente, cámaras de seguridad y aspiradoras robot.

La compañía ya opera una tienda oficial en Mercado Libre y prepara también su desembarco físico de la mano de Cencosud. Según explicó Tomás Li, Country Manager de Anker para Argentina, Chile, Paraguay y Perú a LA NACION, “el objetivo es que la marca tenga presencia tanto online como en espacios físicos donde los consumidores puedan conocer y probar los productos de la marca”.

Li llegó a la región hacia fines de 2025 y desde entonces trabaja en la conformación del equipo local y en el desarrollo de la operación argentina. En diálogo con este medio, explicó por qué Anker decidió acelerar su llegada al país, cuáles son las categorías que mejor están funcionando y qué lugar pretende ocupar frente a las marcas que ya tienen una fuerte presencia en el mercado.

“Queremos invertir mucho en Argentina”

-¿Por qué Argentina, y por qué ahora?

-Comenzamos hace algunos años el negocio en Latinoamérica, pero no teníamos un equipo local para cada país. Durante ese tiempo fuimos probando y analizando el interés de los consumidores en cada mercado. El año pasado conformamos un equipo físico de alrededor de 100 personas para toda Latinoamérica, separado por los negocios de cada país. Yo llegué hacia fines del año pasado, aproximadamente en diciembre, y desde entonces comencé a formar el equipo local. Ahora ya tenemos una oficina y estamos manejando directamente nuestra operación en Argentina. También tenemos nuestra tienda oficial en Mercado Libre. Queremos que los usuarios tengan una mejor experiencia y puedan acceder a los productos de nuestras marcas de manera directa. Estamos entrando en una nueva etapa, con una presencia oficial mucho más sólida. Queremos enfocar mucho nuestra atención en Argentina e invertir mucho en este mercado. Además de Mercado Libre, ya estamos firmando un contrato con Cencosud, y hacia finales de este año vamos a abrir las primeras tiendas físicas oficiales de Anker en Argentina.

-¿Qué importancia tiene para ustedes tener una presencia física además de la tienda online?

-En Argentina la forma de comprar es muy particular. Mercado Libre es una plataforma muy popular y por eso queremos seguir desarrollando nuestra presencia allí. Pero nuestros productos no buscan competir solamente por precio. Somos una marca que apunta a ofrecer buena calidad y buena innovación. Cuando alguien compra online puede conocer el producto, pero siempre falta la experiencia física. Por eso queremos combinar ambas cosas. Vamos a comenzar con dos tiendas oficiales junto a Cencosud: una en Unicenter y otra en Rosario. Después tenemos planes para seguir expandiendo nuestra presencia física.

-¿La idea es que esas tiendas funcionen también como centros de experiencia?

Sí, Anker Innovations tiene diferentes marcas y categorías. Tenemos todo el apartado de cargadores, Soundcore en audio y Eufy en productos para el hogar inteligente. Queremos que estos espacios funcionen también como showroom o experience room, donde los consumidores puedan conocer los productos, probarlos y experimentar cómo funcionan.

Unos auriculares Soundcore Space 2

-¿Con qué productos llegó Anker a la Argentina y cuáles son las categorías que quieren desarrollar?

-Actualmente tenemos aproximadamente entre el 70% y el 80% de las categorías que podemos comercializar en este mercado. Entre Anker, Soundcore y eufy tenemos más de 100 SKU disponibles. Por supuesto, cada país tiene diferentes certificaciones y requisitos de importación y nacionalización. Por eso algunos productos pueden llegar antes y otros necesitan más tiempo. Por ejemplo, ya estamos comercializando los auriculares Soundcore Liberty 4 NC, que cuentan con cancelación de ruido y una muy buena calidad de llamadas. Este producto ingresó a Argentina antes que a otros mercados importantes de Latinoamérica como México o Brasil.

-¿Qué productos son los que mejor se están vendiendo?

-Nuestra tienda oficial de Mercado Libre lleva aproximadamente siete u ocho meses funcionando y la categoría más vendida son los auriculares Soundcore.

-Es interesante. porque Anker históricamente es una marca muy asociada a cargadores y baterías portátiles.

-Sí, es cierto. Creo que el mercado de auriculares en Argentina es más grande que el de cargadores. Los power banks son nuestra segunda categoría más vendida en el país.

-¿Cómo es ingresar a un mercado donde ya existen marcas con muchos años de presencia y reconocimiento?

-Argentina tiene muchas marcas. Hay marcas muy conocidas que llevan muchos años en el mercado, pero también hay muchísimas marcas pequeñas, muchas de ellas importadas, que quizás el consumidor no conoce. Las marcas grandes tienen una ventaja porque son conocidas. El consumidor las escucha y las ve todos los días. Pero al mismo tiempo creemos que existe una oportunidad para nosotros. Anker Innovations llega con productos que tienen mucha innovación y funcionalidades diferentes. Por ejemplo, tenemos productos como el Liberty 4 Pro Max, que incorpora funciones avanzadas como AI Recorder. Puede generar automáticamente una minuta de una reunión y trabajar con diferentes variantes del español. Creo que el hecho de que el mercado esté acostumbrado a las grandes marcas es al mismo tiempo una desventaja y una ventaja para nosotros.

-¿Qué otras categorías van a tener presencia en Argentina?

-Principalmente tenemos Eufy, que es una de nuestras marcas dentro del ecosistema Anker. En ella, hay dos categorías muy importantes. Una son las aspiradoras robot, donde vamos a traer modelos más avanzados, con una gran capacidad de limpieza. La otra son las cámaras de seguridad. Tenemos cámaras para interiores y también cámaras para vehículos. En Argentina muchas personas tienen la necesidad de contar con sistemas de seguridad para sus casas, por lo que creemos que esta categoría tiene mucho potencial. También tenemos timbres inteligentes y otros productos vinculados con el hogar inteligente.

-¿Ya hay productos de Eufy disponibles en nuestro país?

-Sí. El timbre inteligente ya está disponible en nuestra tienda de Mercado Libre, al igual que algunas cámaras. También tenemos algunas aspiradoras. La electrónica de consumo se actualiza muy rápidamente. Cada dos años prácticamente tenemos nuevas generaciones de productos. Por eso, hacia finales de este año y durante el próximo vamos a incorporar muchos más productos actualizados de cada categoría.

-Frente a la competencia, ¿cuál es el principal diferencial de Anker?

-Es una marca premium. Queremos ofrecer buenos precios, pero no buscamos ser una marca barata. Buscamos tener buena calidad, buen branding y ser competitivos dentro de un segmento de mercado de calidad. Por ejemplo, nuestros auriculares tienen funciones que no encontramos normalmente en otros productos de la misma categoría. Tenemos cancelación de ruido, AI Recorder y otras funciones inteligentes. También podemos interactuar con el auricular mediante comandos y utilizar diferentes funciones sin tener que manipular permanentemente el teléfono. En el caso de los power banks y cargadores, nuestra calidad es algo que los usuarios pueden percibir cuando utilizan el producto. Tenemos tecnología GaN y sistemas de protección para los dispositivos que se están cargando. Un mismo cargador puede utilizarse para un teléfono iPhone, un Samsung o incluso una computadora. Además, Anker es partner oficial de Apple y algunos de nuestros productos también están disponibles en las tiendas Apple de Estados Unidos.

-¿Ya tienen una red de soporte técnico y servicio posventa para atender garantías y reparaciones?

-Estamos trabajando en todo el desarrollo del servicio técnico y de la estructura de posventa local. Por ahora, mientras terminamos de poner en marcha todo ese sistema, ante una falla reportada por un cliente estamos respondiendo con un cambio inmediato del producto. La idea es que, a medida que avancemos con la operación local, podamos contar también con toda la estructura de servicio técnico y posventa para acompañar el crecimiento de la marca en Argentina.

El desembarco argentino de Anker no parece plantearse como una simple operación de importación y venta de productos. La compañía busca construir una presencia local que combine comercio electrónico, retail y experiencia física, mientras amplía progresivamente su catálogo.

El audio, con Soundcore como principal punta de lanza, está funcionando como puerta de entrada. Pero detrás aparecen otras categorías que podrían modificar considerablemente la presencia de la compañía en el mercado local: power banks, cámaras de seguridad, aspiradoras robot y dispositivos para el hogar conectado.

La apuesta, en definitiva, es que el consumidor argentino no conozca a Anker solamente por un cargador o unos auriculares, sino que, según Li, “empiece a reconocer detrás de esos productos a un ecosistema tecnológico completo”.