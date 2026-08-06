Anker, Soundcore y Eufy, las marcas que se hicieron populares en Amazon, desembarcan en Mercado Libre en forma oficial

Anker Innovations, la compañía detrás de las marcas Anker, Soundcore y Eufy, y que se hizo popular como marca “alternativa” en Amazon, anunció su llegada a Mercado Libre, donde tendrá presencia con una tienda oficial.

Es la segunda embestida de la marca en el país, después de su sociedad en 2022 con el distribuidor local Solutions2Go para traer los productos que vende en más de cien países al territorio nacional.

“Argentina representa un mercado estratégico para nuestra expansión en América Latina. Estamos muy entusiasmados de acercar a los consumidores locales un ecosistema tecnológico que ha conquistado a millones de usuarios en todo el mundo”, señalaron desde Anker Innovations.

Dentro de la propuesta, la marca Anker ofrecerá en el país cargadores, baterías externas, cables y estaciones de conectividad y de carga, las líneas de productos que le dieron impulso mundial a la compañía.

Una batería portátil de Anker para cargar hasta cuatro dispositivos en simultáneo

Por su parte, Soundcore llega con una oferta de auriculares y parlantes inalámbricos de todo tipo, buscando ofrecer una buena combinación entre precios y prestaciones. Y Eufy, la división de tecnología para el hogar, incluye cámaras de seguridad, videoporteros inteligentes y otras soluciones conectadas.

Unos auriculares Soundcore Space 2

“El desembarco oficial de Anker, Soundcore y Eufy permitirá a los consumidores argentinos acceder a productos originales, garantía oficial y soporte especializado a través de la tienda oficial de la compañía en Mercado Libre”, informó la compañía en un comunicado.

Anker nació en 2011 de la mano de Steven Yang, un exingeniero de software de Google que estaba molesto por la mala calidad de los cargadores de celular no oficiales con los que se cruzaba, y no debe confundirse con la consultora Anker, fundada en 2020 por Luis Caputo y Santiago Bausili, que cerró sus puertas en 2023 cuando ambos se incorporaron la gobierno de Javier Milei.