Apple renueva la Mac Mini con los nuevos chips M6 y M5 Pro y un salto hacia la IA

La compañía presentó una nueva versión de su computadora de escritorio más compacta
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Apple anunció hoy su nueva generación de computadoras Mac mini, equipadas con los flamantes procesadores M6 y M5 Pro. En esta edición mantiene su diseño ultracompacto, pero mejora su potencia gráfica y de inteligencia artificial.
M6: el primer gigante de 2 nanómetros
La estrella del anuncio es el chip M6, el primero de la industria fabricado bajo un proceso de 2 nanómetros, logrando una eficiencia energética líder. Cuenta con una CPU de 12 núcleos (2 núcleos “super”, 4 de rendimiento y 6 de eficiencia) que ofrece el rendimiento de un solo núcleo más rápido del mundo. Es hasta 1,2 veces más rápido en multinúcleo que el M5 y 2,4 veces superior al clásico chip M1 de 2020.
Para el procesamiento gráfico y de IA, la GPU de 12 núcleos del M6 introduce aceleradores neuronales integrados en cada núcleo. Esto duplica el rendimiento gráfico frente al M4 y cuadruplica el procesamiento de IA. Gracias a su nuevo motor neuronal dual de 16 núcleos (Dual Neural Engine) y a un ancho de banda de memoria unificada de hasta 170 GB/s, las tareas locales de IA se resuelven a velocidades asombrosas, soportando hasta 32 GB de RAM.
M5 Pro: Rendimiento profesional extremo
Para los usuarios que necesitan potencia pesada, Apple introdujo la variante con el procesador M5 Pro. Este chip escala hasta una CPU de 18 núcleos y una GPU de 20 núcleos con trazado de rayos por hardware (ray tracing) de tercera generación, convirtiéndose en una opción perfecta para edición de video en alta resolución o renderizado 3D.
El M5 Pro admite hasta 64 GB de memoria unificada (compartida entre el sistema operativo y el chip de gráficos) con un descomunal ancho de banda de 307 GB/s. Un dato clave para profesionales es que esta versión incorpora tres puertos Thunderbolt 5 traseros, permitiendo incluso conectar múltiples Mac mini en clúster para procesar modelos complejos de IA de frontera de forma local.
Conectividad y macOS 27
A nivel de conectividad, el equipo incluye Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y puerto Ethernet de 2,5 Gb. En el frente ofrece dos puertos USB-C (compatibles con USB 3) y un conector para auriculares de alta impedancia, mientras que atrás dispone de tres puertos Thunderbolt (Thunderbolt 4 en el modelo M6 y Thunderbolt 5 en el M5 Pro) y salida HDMI. Además, suma soporte para genlock mediante USB-C, permitiendo sincronizar con precisión cámaras profesionales y pantallas.
La Mac mini llegará equipada con macOS 27 Golden Gate, sistema que integra de forma nativa Siri AI, la nueva versión del clásico asistente potenciado por LLM, y herramientas avanzadas de Apple Intelligence para simplificar la automatización diaria.
Precio y disponibilidad
La nueva Mac mini ya se puede reservar desde hoy, 25 de agosto de 2026, en la tienda oficial de Apple, y llegará a los usuarios y tiendas autorizadas a partir del próximo 22 de septiembre.
Los precios oficiales anunciados son:
- Mac mini con chip M6: desde US$899 (con 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento) en EE.UU.
- Mac mini con chip M5 Pro: desde US$1699 (con 24 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento) en EE.UU.
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