Apple renueva la Mac Mini con los nuevos chips M6 y M5 Pro y un salto hacia la IA

Apple anunció hoy su nueva generación de computadoras Mac mini, equipadas con los flamantes procesadores M6 y M5 Pro. En esta edición mantiene su diseño ultracompacto, pero mejora su potencia gráfica y de inteligencia artificial.

M6: el primer gigante de 2 nanómetros

La estrella del anuncio es el chip M6, el primero de la industria fabricado bajo un proceso de 2 nanómetros, logrando una eficiencia energética líder. Cuenta con una CPU de 12 núcleos (2 núcleos “super”, 4 de rendimiento y 6 de eficiencia) que ofrece el rendimiento de un solo núcleo más rápido del mundo. Es hasta 1,2 veces más rápido en multinúcleo que el M5 y 2,4 veces superior al clásico chip M1 de 2020.

Para el procesamiento gráfico y de IA, la GPU de 12 núcleos del M6 introduce aceleradores neuronales integrados en cada núcleo. Esto duplica el rendimiento gráfico frente al M4 y cuadruplica el procesamiento de IA. Gracias a su nuevo motor neuronal dual de 16 núcleos (Dual Neural Engine) y a un ancho de banda de memoria unificada de hasta 170 GB/s, las tareas locales de IA se resuelven a velocidades asombrosas, soportando hasta 32 GB de RAM.

Apple renovó la Mac Mini con nuevos procesadores M5 Pro y M6, mejor hardware para IA, y varias opciones de configuración

M5 Pro: Rendimiento profesional extremo

Para los usuarios que necesitan potencia pesada, Apple introdujo la variante con el procesador M5 Pro. Este chip escala hasta una CPU de 18 núcleos y una GPU de 20 núcleos con trazado de rayos por hardware (ray tracing) de tercera generación, convirtiéndose en una opción perfecta para edición de video en alta resolución o renderizado 3D.

El M5 Pro admite hasta 64 GB de memoria unificada (compartida entre el sistema operativo y el chip de gráficos) con un descomunal ancho de banda de 307 GB/s. Un dato clave para profesionales es que esta versión incorpora tres puertos Thunderbolt 5 traseros, permitiendo incluso conectar múltiples Mac mini en clúster para procesar modelos complejos de IA de frontera de forma local.

Conectividad y macOS 27

A nivel de conectividad, el equipo incluye Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y puerto Ethernet de 2,5 Gb. En el frente ofrece dos puertos USB-C (compatibles con USB 3) y un conector para auriculares de alta impedancia, mientras que atrás dispone de tres puertos Thunderbolt (Thunderbolt 4 en el modelo M6 y Thunderbolt 5 en el M5 Pro) y salida HDMI. Además, suma soporte para genlock mediante USB-C, permitiendo sincronizar con precisión cámaras profesionales y pantallas.

La Mac mini llegará equipada con macOS 27 Golden Gate, sistema que integra de forma nativa Siri AI, la nueva versión del clásico asistente potenciado por LLM, y herramientas avanzadas de Apple Intelligence para simplificar la automatización diaria.

Precio y disponibilidad

La nueva Mac mini ya se puede reservar desde hoy, 25 de agosto de 2026, en la tienda oficial de Apple, y llegará a los usuarios y tiendas autorizadas a partir del próximo 22 de septiembre.

Los precios oficiales anunciados son: