Una startup argentina creó un inédito hidrogel capaz de reparar el corazón tras un infarto

“Esto es ciencia argentina con impacto global”, se entusiasma Pilar Ferrer, CEO de Amnova Biotech, bióloga, de 25 años. Atiende desde San Pablo, Brasil, en uno de los tantos viajes en los que gira con su proyecto. Egresada de la Universidad Favaloro, Ferrer se convirtió en una de las caras más visibles de un avance que promete cambiar el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares.

Ferrer no es la única en el proyecto: junto a ella están Mariano Berra (CTO), Daniela Olea, biotecnóloga e investigadora del Conicet, y Alejandro Berra, bioquímico.

El equipo de Amnova Biotech: Pilar Ferrer, Daniela Olea, Alejandro Berra y Mariano Berra

Todo empezó como parte de su tesis doctoral. “Arranqué en noviembre de 2023, seis meses después empezamos a pensar en estos en un producto. Y somos una startup hace un año”, relata. Ya acumularon inversores privados y fueron invertidos por CITES, el fondo de inversión que fomenta el desarrollo de startups científico-tecnológicas del Grupo Sancor Seguros.

Un andamio para el corazón

El problema que busca resolver es crítico: a diferencia de otros órganos, el corazón no tiene capacidad de regenerarse tras un infarto. El daño deja una cicatriz permanente que, con el tiempo, puede derivar en insuficiencia cardíaca, arritmias graves o la necesidad de un trasplante. Ninguna de las terapias actuales revierte ni repara el músculo cardíaco dañado.

Pilar Ferrer comenzó a trabajar en el hidrogel para el corazón durante su doctorado en la Universidad Favaloro

Frente a este escenario, Ferrer y su equipo desarrollaron un hidrogel inyectable diseñado para aplicarse directamente en el músculo cardíaco dañado, de forma localizada.

La innovación radica en su materia prima: la membrana amniótica de la placenta. “Esto es sin células madre, solo la matriz. Un tejido tiene células y un soporte: usamos el soporte”, explicó la investigadora. Este gel funciona como un “andamio” que crea un entorno favorable para que las células sanas se multipliquen y reconstruyan el tejido perdido, preservando la funcionalidad del órgano.

El camino hacia los pacientes

Aunque el proyecto generó mucha expectativa, Ferrer es cautelosa sobre los tiempos. El desarrollo ya superó con éxito las pruebas en células y actualmente se encuentra en etapa preclínica, realizando ensayos en animales. “Lo probamos con ovejas, y encontramos que disminuye y aumenta la formación ventricular del corazón en 28 días. Tiene mucho potencial, pero trabajar con un tejido humano es difícil de reproducir”, explica. “El año que viene arrancamos con el camino regulatorio. Y calculamos dos años para poder empezar los estudios clínicos, las distintas fases”, completa.

El objetivo final es claro: completar todas las validaciones necesarias para iniciar ensayos clínicos en humanos. “La idea es hacer todos los ensayos clínicos hasta llegar a un paciente”, señala Ferrer, destacando que este tipo de investigaciones son fundamentales en un mundo donde las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte.