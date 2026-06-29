Así decide qué ves (sin darte cuenta) el algoritmo de TikTok: qué podés hacer para recuperar el control

Abres TikTok para ver un video rápido. Pero, cuando quieres darte cuenta, han pasado 25 minutos y sigues deslizando el dedo por la pantalla: un vídeo de cocina da paso a otro sobre viajes, luego a una entrevista, un análisis de un producto tecnológico… Parece que la red social sabe exactamente qué te interesa.

Esa sensación no es casual, porque el algoritmo de TikTok es realmente uno de los sistemas de recomendación más sofisticados de Internet: una tecnología diseñada para seleccionar y ordenar los vídeos que aparecen en la pestaña “Para ti”. Su influencia es tan grande que determina qué contenidos se vuelven virales, qué temas ganan relevancia y, en buena medida, cómo consumen información millones de personas cada día.

El secreto: los intereses

A diferencia de otras redes sociales que tienen en consideración las cuentas que seguimos para mostrarnos contenido relacionado, TikTok se basa sobre todo en un “gráfico de intereses”: intenta averiguar qué nos gusta observando nuestro comportamiento y no únicamente nuestras conexiones sociales.

La propia compañía explicó en 2020 que la página “Para ti” se construye a partir de múltiples señales. Entre ellas, se encuentran los vídeos que vemos completos, los que repetimos, los “me gusta”, los comentarios, los contenidos que compartimos, las cuentas que seguimos e, incluso, los vídeos que decidimos ocultar o marcar como “No me interesa”. También tiene en cuenta información sobre los vídeos que subimos nosotros mismos, así como los hashtags, las descripciones o los sonidos que utilizamos. En otras palabras: cada segundo que pasamos viendo un vídeo aporta información al sistema.

Uno de los aspectos más llamativos del algoritmo es que presta especial atención a las señales implícitas, a aquellas acciones que realizamos sin ser plenamente conscientes. Por ejemplo, ver un vídeo hasta el final suele interpretarse como una muestra de interés más fuerte que simplemente darle a “me gusta”. Reproducirlo varias veces o detenerse unos segundos más de lo habitual también puede indicar que el contenido nos resulta atractivo. Y, según TikTok, estas señales ayudan a predecir qué vídeos podrían interesarnos en el futuro. Por eso, muchas personas tienen la sensación de que la aplicación “les lee la mente”. En realidad, el sistema está analizando patrones de comportamiento extremadamente detallados.

Cómo moldea lo que consumís

Los algoritmos de recomendación no solo muestran contenido: también influyen en la forma en que descubrimos información. Cuando una persona interactúa repetidamente con vídeos sobre un tema concreto —deporte, política, nutrición, tecnología, inversiones…—, el sistema tiende a ofrecer más contenido relacionado. Esto puede resultar útil porque permite encontrar rápidamente publicaciones afines a nuestros intereses. Sin embargo, también reduce la diversidad de contenidos que vemos.

La propia TikTok reconoce este riesgo y afirma que introduce deliberadamente vídeos ajenos a los intereses habituales del usuario para evitar que la experiencia se vuelva demasiado homogénea, y asegura además que intenta no mostrar dos vídeos consecutivos del mismo creador o con el mismo tema.

Aun así, investigaciones académicas recientes han observado que los sistemas de recomendación de TikTok pueden reforzar intereses concretos con gran rapidez. De hecho, un estudio publicado en 2025 por investigadores de Cornell University encontró que la amplificación de contenidos alineados con las preferencias de un usuario puede producirse durante los primeros cientos de vídeos consumidos y que, a medida que aumenta esa personalización, disminuye la exposición a temas nuevos.

Cómo recuperar el control

La eficacia del algoritmo ha despertado también preocupación entre reguladores y expertos. La Comisión Europea mantiene investigaciones sobre diversas características de diseño de TikTok, incluyendo el desplazamiento infinito de contenidos y el alto nivel de personalización de las recomendaciones. Los reguladores consideran que estos elementos podrían fomentar patrones de uso compulsivo, especialmente entre menores y usuarios vulnerables. TikTok rechaza estas acusaciones y sostiene que dispone de herramientas de protección y bienestar digital.

Aunque resulta imposible desactivar por completo la lógica algorítmica de TikTok, sí existen formas de reducir su influencia. Por ejemplo, siendo consciente de que cada interacción cuenta: permanecer más tiempo en un vídeo envía una señal al sistema, igual que compartirlo o comentar.

También resulta útil buscar temas nuevos, seguir perfiles distintos y evitar interactuar siempre con los mismos tipos de contenidos, y es aconsejable utilizar las herramientas de gestión que ofrece la propia plataforma, como marcar vídeos que no interesan o revisar periódicamente las preferencias configuradas en la aplicación.

Por último, conviene recordar que el algoritmo está optimizado para maximizar la relevancia y el tiempo de permanencia en la plataforma, no necesariamente para ofrecer una visión equilibrada del mundo. Entender esa diferencia es probablemente el primer paso para utilizar TikTok de forma más consciente.