Así es el Robot humanoide Digit 5 de Nvidia que busca revolucionar las fábricas con un amplio despliegue comercial a partir del año que viene

Agility Robotics, con sede en Salem, Oregon, Estados Unidos, anunció que su robot humanoide Digit 5 usará módulos Nvidia IGX Thor como plataforma central de cómputo.

La compañía prepara el equipo para fábricas, depósitos y centros de distribución y prevé abrir un acceso temprano durante el primer semestre de 2027. La disponibilidad crecería durante los seis a nueve meses siguientes. Aún no se informó precio ni lanzamiento en la Argentina.

Qué cambia en el robot humanoide Digit 5 con los módulos Nvidia IGX Thor

El anuncio del 22 de octubre convierte a Nvidia en el proveedor exclusivo de cómputo a bordo para la versión de disponibilidad general de Digit 5. Agility afirmó que la arquitectura unificará tareas que hoy pueden depender de componentes separados y ofrecerá una base común para percepción, control y conexiones con otras herramientas industriales.

La empresa distingue una etapa de acceso temprano, prevista para la primera mitad de 2027, y una expansión posterior para clientes de manufactura, almacenamiento y distribución. Esa secuencia importa porque separa una prueba con operadores seleccionados de una disponibilidad comercial amplia.

El Robot humanoide Digit se lanzará en 2027

Deepu Talla, vicepresidente de Robótica e IA de Borde de Nvidia, sostuvo que “computación y seguridad deben diseñarse juntas” para llevar humanoides a escala comercial.

Cómo busca Agility mejorar la seguridad de Digit 5

Agility integrará elementos de Nvidia Halos en su sistema de detección segura de personas. El objetivo declarado es ampliar la percepción de Digit, facilitar la conexión con un ecosistema de software y avanzar en evaluaciones necesarias para su despliegue. La empresa también participará en un laboratorio de inspección de sistemas de IA de Nvidia.

Ese laboratorio evaluará software relacionado con seguridad, componentes de inteligencia artificial y protecciones de ciberseguridad antes de una certificación externa final.

Las directivas de un humano al robot

Pras Velagapudi, director de tecnología de Agility Robotics, dijo que los humanoides necesitan realizar “trabajo útil de manera confiable y segura”. El ejecutivo vinculó la elección de Thor con una arquitectura común para desarrollar capacidades y preparar despliegues más amplios.

Para qué trabajos se prepara el robot Digit 5

Digit está diseñado para ambientes laborales con infraestructura pensada para personas. Agility lo orienta a tareas de movimiento de materiales en fábricas y depósitos. El robot tiene forma humanoide porque necesita desplazarse por pasillos, trabajar cerca de estanterías y operar en espacios donde cambiar todo el entorno para una máquina sería costoso.

La compañía asegura que su flota acumula más de 65.000 horas de operación real.

Así es el robot Digit 5

La actualización de cómputo busca sostener modelos de percepción y control más complejos dentro del robot. Procesar información a bordo puede reducir la dependencia de una conexión permanente y mejorar la velocidad de respuesta. El resultado concreto dependerá del software, los sensores, el entrenamiento y las reglas de seguridad que acompañen al módulo.

El anuncio también llega mientras Agility prepara una combinación empresarial con Churchill Capital Corp XI y una posible cotización en Nasdaq bajo el símbolo AGLT. Ese proceso corporativo está sujeto a condiciones y no cambia por sí solo la disponibilidad de Digit 5.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA