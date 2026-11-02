Xiaomi presentó su familia Redmi Note 17 en el país, con baterías enormes y la posibilidad de sacar fotos bajo el agua

Xiaomi renovó su apuesta de teléfonos en la Argentina con el debut de la serie Redmi Note 17, la familia de equipos más popular de la marca, y lo hizo con tres modelos: el Redmi Note 17, Note 17 Pro y Note 17 Pro Max, todos con conectividad 5G y con chip NFC para pagos móviles incluido.

El más sencillo de los tres es el Redmi Note 17 5G. Su principal atractivo es el de ofrecer una pantalla AMOLED de 6,99 pulgadas (más grande de lo usual) con resolución Full HD+ a 120 Hz, resguardada por cristal Gorilla Glass 7i. En su interior lleva procesador Snapdragon 4 Gen 4, que combina con una batería de 7700 mAh compatible con carga rápida de 45 W. En el apartado fotográfico, dispone de una cámara principal de 50 megapíxeles sin estabilización óptica, un sensor frontal de 16 megapíxeles y certificación IP65 contra polvo y salpicaduras.

Un Redmi Note 17 y un Note 17 Pro, ambos con conectividad 5G

Un escalón más arriba se sitúa el Redmi Note 17 Pro, con una pantalla a 6,83 pulgadas, un brillo pico de 3500 nits y protección Gorilla Glass Victus 2. Usa un chip Snapdragon 6s Gen 4 de gama media y cuenta con una batería de 8340 mAh con carga rápida de 67 watts. Su cámara principal de 50 megapíxeles añade estabilización óptica de imagen (OIS), se complementa con un ultra gran angular de 8 megapíxeles y ofrece resistencia extrema IP69K.

Los colores del Redmi Note 17 Pro Max

Este modelo, al igual que el Pro Max, tiene certificación IP69X, que indica que puede estar sumergido hasta 72 horas a 2 metros de profundidad sin dañarse. De hecho la pantalla puede usarse mojada y en ambos modelos hasta se pueden tomar fotos bajo el agua: en el Note 17 Pro y en el Redmi Note 17 Pro Max, el más sofisticado de los tres equipos presentados por la firma china en la Argentina. Lleva el mismo panel AMOLED de 6,83 pulgadas 1.5K, pero ahora con soporte para Dolby Vision y HDR10+. Su potencia recae en el procesador Snapdragon 6 Gen 5, acompañado por una batería inusualmente grande, de 9210 mAh, con carga de 100 W que promete hasta tres días de autonomía en un uso normal.

Su sistema de cámaras destaca por un sensor principal de 50 megapíxeles con apertura f/1.5 y estabilización óptica, una cámara selfie que sube a 32 megapíxeles y grabación de video en 4K.

Un detalle estético singular es que está disponible en negro, verde o “cloud blush”; en este último, la cubierta de la batería vira del blanco perla al naranja de color cuando le pegan los rayos ultravioleta del sol.

El Redmi Note 17, con 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, tiene un precio de 1.049.999 pesos; el Redmi Note 17 Pro, también con 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, tiene un precio de 1.299.999 pesos; el Redmi Note 17 Pro Max, con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, tiene un precio de 1.699.999 pesos.