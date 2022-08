Así es Nerdearla 101, el evento para quienes se inician en el mundo de la tecnología

La comunidad de profesionales de sistemas Sysarmy vuelve a lanzar Nerdearla 101, un espacio gratuito para quienes se inician en la industria de la tecnología. El evento, que se llevará a cabo hoy y mañana (5 y 6 de agosto), tendrá más de sesenta oradores, muchos internacionales, que introducirán al público en cuestiones de desarrollo, seguridad informática, infraestructura y Data Science, y otras temáticas.

A diferencia de las Nerdearlas anteriores, este evento está pensado especialmente para quienes se inician en el mundo tecnológico, ya que ofrece referencias y herramientas para zambullirse en cada una de las áreas existentes del mercado laboral. En esta oportunidad la modalidad será mixta (virtual y presencial), pero contará con un aforo reducido de 300 personas, con la particularidad de que tendrán prioridad quienes se encuentren dando sus primeros pasos en IT y/o viajen a Buenos Aires para participar de esta edición, que se realizará en Área 3, en Palermo. Al cierre de esta edición ya había más de 14.000 inscriptos, con cada vez más participación de mujeres, que pasó de un 25% el año pasado a un 29% en esta oportunidad.

Nerdearla es un evento de dos días, virtual y presencial, con 45 charlas y 15 talleres orientados a facilitar la entrada al mundo de la informática profesional Gentileza Nerdearla

Durante las dos jornadas habrá 45 charlas y 15 talleres prácticos con diferentes temáticas como la tecnología en la nube, introducción a containers, seguridad en dispositivos Android, y más. La conferencia contará también con un panel con empresas contando qué buscan en talento junior y en la propia plataforma del evento participarán compañías con búsquedas laborales activas. Una oportunidad de relacionamiento entre quienes dan sus primeros pasos en el mundo profesional de IT y quienes desean contratarlos.

Algunos de los oradores que participan en Nerdearla

Entre los oradores destacan figuras internacionales como el holandés Bas Dijkstra, experto en testing de software, Tara Hernández, veterana del mundo del desarrollo de software y referente en Silicon Valley, Jon “Maddog” Hall, evangelista del desarrollo de software de código abierto, y que actualmente es presidente del consejo de Linux Professional Institute y Vicky Brasseur, autora del best seller Forge Your Future with Open Source (Forja tu futuro con código abierto).

Una de las novedades de esta edición es que habrá un track llamado “Testearla” que durará todo un día entero con conversaciones dedicadas al testeo de software. Esta edición contará con la conducción de Belén Rey, ingeniera de software y autora de la web Te lo explico con gatitos, Gonzalo Pozzo, arquitecto de soluciones y Twitch Partner, Guido Vilariño, director de DevOps y cofundador del Observatorio de Derecho Informático Argentino, Juliana Chaves y Martín Vasconcelo, QA testers, Paula Illanes, desarrolladora front-end y Sebastián Montini, director de ingeniería.

“Para mí es una alegría enorme ver cómo algo que nació en un sótano con 50 personas se convirtió en uno de los eventos más grandes de Latinoamérica y que le da la oportunidad a un montón de gente de aprender tecnologías que les ayudan a progresar en su carrera y hasta conseguir trabajo” dice Ariel Jolo, fundador de Sysarmy y organizador de Nerdearla.

El evento de nerds para nerds nació en 2014 en un sótano y fue creciendo en asistentes, oradores y experiencias, con cada vez más propuestas para quienes participan en la industria, y también para las empresas que buscan talento. Por eso, esta edición abre el juego y hace foco en quienes quieren iniciarse. Informes, agenda e inscripción en nerdear.la, el sitio oficial.

Así fue la edición 2021 de Nerdearla