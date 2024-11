Así se vería Jennifer Lopez si fuera un personaje de cómic, según la inteligencia artificial

Las personas que se pregunten cómo se vería Jennifer Lopez si fuera un personaje de cómic pueden empezar a responder esta pregunta con la ayuda de la inteligencia artificial.

Esta conocida artista estadounidense de ascendencia puertorriqueña ha atravesado disciplinas como la actuación, el baile y el canto, con incursiones en otras actividades como el diseño de moda, el modelaje y distintos negocios que también le dan una faceta empresaria. En el cine dio actuaciones memorables como su interpretación de la cantante mexicana Selena en el film homónimo de 1997, Maid in Manhattan y Shall We Dance? (2004), entre muchas otras. Como cantante editó nueve discos, el último de ellos, This is me... Now, publicado en 2024. Además, su resiliencia en el mundo de la farándula hace de J.Lo una de las estrellas de Hollywood más conocidas, con titulares en los portales de noticias que varían según la época de su vida, pero siempre manteniéndose en el centro de la escena.

Jennifer Lopez puede ser imaginada como un personaje de cómic gracias a asistentes de inteligencia artificial como Copilot (Photo by ETIENNE LAURENT / AFP) ETIENNE LAURENT - AFP

Por su enorme popularidad, más de uno querrá imaginarla bajo una nueva luz. Es que, aunque la cara de Jennifer Lopez pueda estar en muchos lugares, nunca se la vio como un personaje de cómic. Este estilo, popularizado en la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos, sirvió para caracterizar a personajes tan diversos como Gatúbela, la Mujer Maravilla y, ahora, Jennifer Lopez.

Los asistentes motorizados por inteligencia artificial, que recopilan información de la web y la cohesionan en respuestas textuales o de imágenes en segundos, son una buena manera de responder esta pregunta de manera parcial. Una de las plataformas habilitadas para hacer esta actividad es Copilot, desarrollada por las empresas Microsoft y OpenAI. Esta app, que diseña imágenes en tiempo real, cuenta con tecnologías avanzadas de IA, generada por los últimos modelos de lenguaje de OpenAI, GPT-4 y DALL·E 3. A partir del prompt textual: “Cómo se vería Jennifer Lopez si fuera un personaje de cómic”, el asistente genera una serie de imágenes para pensar a esta personalidad bajo otra luz.

Así se vería Jennifer López si fuera un personaje de cómic

La primera imagen de Jennifer Lopez que genera la IA de Copilot la muestra como una superheroína salida de las páginas de un cómic típico. El color castaño de su cabello combina con el fondo dorado y el color miel de sus ojos, cuyas pupilas parecen iluminadas por su poder. Esta versión de Jennifer Lopez como personaje de cómic mira hacia el espectador con su mirada fulgurante, que también hace juego con su uniforme, de color azul y dorado.

Así se vería Jennifer Lopez si fuera un personaje de cómic, según la IA

La segunda imagen que Copilot crea de Jennifer Lopez como un personaje de cómic la muestra en un escenario más natural para ella: un estudio de baile. Allí aparece en pleno movimiento, con el cabello al aire y su dedo índice levantado, como si estuviera siguiendo el ritmo de una melodía. Esta versión cómic de Jennifer Lopez tiene ojos color miel, aritos de argolla y una expresión satisfecha, probablemente asociada al baile que lleva adelante con ropa apropiada para el ensayo.

Así se vería Jennifer Lopez si fuera un personaje de cómic, según la IA

LA NACION