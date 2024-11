La sutil respuesta de Jennifer Lopez cuando le recordaron el reciente halago de su ex, Ben Affleck

Todo indica que finalmente Jennifer Lopez está dispuesta a cortar el hilo rojo que parecía unirla para siempre a Ben Affleck. Luego de que finalizara la promocionada y mediática segunda oportunidad con un contundente pedido de divorcio, la actriz y cantante ya ni siquiera quiere nombrar en público a quien parecía ser el amor de su vida.

Al menos eso es lo que se deja entrever en un clip que comenzó a circular esta semana en las redes y se volvió viral. Allí, se ve a la artista en la alfombra roja en el estreno en Reino Unido de Unstoppable,el film que la tiene como protagonista y que fue produjo su exmarido. En ese contexto, un cronista le preguntó sobre los recientes comentarios que Affleck, que en una entrevista calificó su actuación en el drama biográfico como “espectacular”.

Jennifer Lopez, en la avant premier de Unstoppable Scott A Garfitt - Invision

“Ben Affleck te describió como una actriz espectacular por tu trabajo en el film. ¿Cómo describirías su desempeño como productor?”, preguntó el periodista. Sin inmutarse ni perder su sonrisa, la diva del Bronx levantó sus cejas y se atuvo a hacer uso de una estudiada corrección política, desviando hábilmente el eje. “ Describiría a todo el elenco y a todos los que trabajaron detrás de escena como espectaculares y maravillosos ”, disparó.

Affleck realizó aquel comentario sobre su exesposa durante una entrevista con Entertainment Tonight publicada el domingo. Al actor y productor le preguntaron sobre Unstoppable mientras promocionaba otra película, Small Things Like These, que también produjo junto a su inseparable amigo y socio creativo Matt Damon.

“Unstoppable es una película muy diferente a esta, pero de alguna manera, está igualmente arraigada en la pasión de artistas realmente talentosos”, le dijo Affleck a ET durante la entrevista, en la que apareció junto a Damon y el actor Cillian Murphy. “El director Billy Goldengerg, Jennifer, Don Cheadle, Jharrel Jerome y Bobby Cannavale trabajaron de manera apasionada en esta película”, aseguró.

Watch Jennifer Lopez doge a question about her estranged husband, Ben Affleck, at the U.K. premiere of their “Unstoppable” movie Monday... 👀 pic.twitter.com/auwU4gKjVz — Page Six (@PageSix) November 7, 2024

“Supongo que la historia habla de cosas que nos atraen. Es que realmente creemos en el poder de la narración cuando las personas involucradas están profunda y emocionalmente conectadas con la historia”, continuó. Y disparó: “ Jennifer es espectacular ”.

En el film biográfico, López, interpreta a Judy Robles, la madre de Anthony Robles (Jerome), un luchador que nació sin una pierna y ganó el campeonato nacional estadounidense en 2011 mientras competía en la Universidad Estatal de Arizona.

Lopez, de 55 años, y Affleck, de 52, se dieron una nueva oportunidad en el amor después de décadas de haber cancelado su compromiso, pero luego de meses de especulaciones, JLo solicitó el divorcio en agosto, poco más de dos años después de dar el sí en una boda celebrada en Las Vegas.

En una entrevista publicada por People este martes, la actriz y cantante reveló cuáles son sus planes para el verano y reflexionó sobre este año, al que catalogó como “intenso”. “ Fue un año muy intenso para mí y lo que más espero es pasar tiempo con mis hijos y mi familia que viene de la Costa Este ”, señaló López. “Las vacaciones son un momento muy especial para nosotros y siempre lo han sido desde que era niña. Y realmente espero con ansias esos momentos en los que puedo estar con mis hermanas y simplemente relajarme, divertirme y crear nuevos recuerdos”.

El mes pasado, la protagonista de Atlas habló por primera vez en público luego de su comentada separación. Mientras conversaba con la comediante Nikki Glaser para la revista Interview, Lopez reveló cómo se siente con el hecho de estar nuevamente soltera. “ Me siento sola, extraña, atemorizada. Me siento triste. Me siento desesperada. Pero cuando me siento así, pienso: ‘Estas cosas no me van a matar’. Siento que soy capaz de ser feliz por mí misma. Estar en una relación no me define ”, afirmó.

Y agregó: “No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí. Solía decir que era una persona feliz, pero todavía estaba buscando que alguien más me complementara”.

LA NACION