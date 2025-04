Lo que un libro milenario puede enseñarnos sobre la inteligencia artificial

Una tarde lluviosa reciente, me encontré en un rol inesperado: el de profesor de filosofía para una máquina. Estaba explicándole la historia del Bhagavad Gita a uno de los modelos de lenguaje más avanzados del momento, con curiosidad por ver si era capaz de captar las enseñanzas de uno de los textos filosóficos más profundos del mundo. Las respuestas del modelo eran sorprendentemente estructuradas y fluidas. Incluso, en algunos pasajes, sonaban reflexivas, dando la impresión de que la IA sabía que era parte de esta conversación milenaria.

Pero había algo fundamental que faltaba en todas sus respuestas: la experiencia vivida que le da peso real a la sabiduría. La IA puede analizar el Gita, pero no siente el dilema moral de Arjuna ni la fuerza de la guía de Krishna. No lidia con el deber, el miedo o las consecuencias, ni atraviesa un proceso de crecimiento personal. La inteligencia artificial puede simular sabiduría, pero no puede encarnarla.

La ironía no se me escapó. Uno de los textos filosóficos más antiguos de la humanidad estaba poniendo a prueba los límites de nuestra tecnología más nueva, al mismo tiempo que esa tecnología nos obliga a replantearnos qué significa ser humanos.

La tecnología es solo una parte de la historia

Como fundador de varias compañías tecnológicas y autor sobre innovación, vengo siguiendo la evolución de la inteligencia artificial con una mezcla de entusiasmo y preocupación. Pero fue como padre que entendí, de verdad, lo crucial que será esta tecnología para todos nosotros.

Cuando a mi hijo le diagnosticaron mieloma múltiple, un tipo raro de cáncer en la sangre, pasé cientos de horas usando modelos de lenguaje para encontrar y analizar fuentes que pudieran ayudarme a entender su enfermedad. Cada chispa de entendimiento que obtenía, y cada alucinación de la máquina que me desviaba por el camino equivocado, dejaron una marca permanente en mí como persona. Empecé a ver que los desafíos técnicos de implementar IA eran solo una parte del asunto. Mucho más importantes eran las preguntas filosóficas que esta tecnología plantea cuando se cruza con nuestras vidas.

Arjuna, Krishna y la moralidad de la inacción

En el Bhagavad Gita, el guerrero Arjuna enfrenta una elección imposible. Al ver del otro lado del campo de batalla a sus familiares y maestros alineados en el ejército enemigo, baja las armas. No quiere hacerle daño a quienes ama, y cree que no actuar lo eximirá de responsabilidad por las muertes que ocurran cuando comience el combate.

Pero el dios Krishna no está de acuerdo, y le comparte una pieza invaluable de sabiduría que aún resuena hoy: “Nadie existe ni por un instante sin realizar una acción; aunque no lo desee, todo ser está obligado a actuar”.

Arjuna piensa que su negativa a participar en la batalla lo libera del conflicto moral, así como del físico. Pero Krishna le muestra que no es así. No participar también tiene consecuencias. Puede que no mate a quienes aprecia del otro lado, pero sin su protección, muchos de los suyos caerán. Su decisión de no actuar es, en sí misma, una acción con consecuencias.

Las decisiones (y las no decisiones) también tienen impacto

Esto refleja nuestro dilema con la inteligencia artificial. Muchas personas hoy desearían poder bajarse por completo de la revolución tecnológica: evitar una tecnología que redacta ensayos, diagnostica enfermedades, impulsa armas de guerra y simula conversaciones humanas con una precisión muchas veces inquietante. Pero como Krishna le enseñó a Arjuna, la inacción no es una opción. Quienes eligen no involucrarse están, de hecho, dándole a otros el poder de decidir por ellos. No hay forma de mantenerse al margen. La única pregunta es si vamos a involucrarnos de manera sabia.

Esta sabiduría no se limita a elecciones individuales, sino que se extiende a las decisiones organizacionales y sociales. Cada decisión empresarial sobre adoptar o no inteligencia artificial, cada marco regulatorio que los gobiernos debaten, cada currícula educativa que incorpora o ignora la alfabetización en IA: todas son acciones con consecuencias. Incluso decidir no implementar inteligencia artificial es una acción de enorme impacto. Como enseñó Krishna, no podemos escapar a la responsabilidad de elegir.

La IA como reflejo de la sociedad —y de los negocios

Los sistemas de inteligencia artificial, y en particular los modelos de lenguaje, actúan como un espejo de la humanidad. Reflejan el contenido que les fue dado para entrenar, con todo lo bueno y lo malo que eso implica. Y esto tiene consecuencias éticas, sociales y económicas.

Si las recomendaciones impulsadas por IA refuerzan las tendencias del pasado, ¿se verá perjudicada la innovación o la sustentabilidad? Si los algoritmos favorecen a los gigantes corporativos por sobre las marcas independientes, ¿se empujará a los consumidores hacia decisiones que concentren aún más el poder de mercado? La IA no solo refleja el pasado: también moldea el futuro del comercio. Y por eso, requiere supervisión humana atenta.

Hace poco hice un experimento con el motor de recomendaciones de un importante minorista. El algoritmo me dirigía una y otra vez hacia marcas consolidadas con grandes presupuestos publicitarios, incluso cuando había otras compañías más pequeñas con productos superiores o alternativas interesantes. Esa preferencia algorítmica no era maliciosa: simplemente optimizaba en base al historial de compras y al margen de ganancia. Pero su efecto acumulado puede dificultar la visibilidad de empresas innovadoras con propósito, frenando la adopción de modelos de negocio alternativos.

Inteligencia artificial y filosofía

La automatización impulsada por IA también está transformando el mundo laboral y reconfigurando industrias enteras: desde el periodismo hasta la atención al cliente y las artes creativas. Este cambio trae consigo nuevas eficiencias, pero también plantea preguntas críticas: ¿Cómo evitamos que el desplazamiento económico de trabajadores humanos profundice la desigualdad? ¿Podemos crear sistemas que complementen el trabajo humano en vez de reemplazarlo?

Estas no son preguntas técnicas solamente, sino filosóficas. Nos obligan a pensar en el valor del trabajo y en la dignidad laboral. Y en un momento donde se discute tanto sobre recuperar empleos industriales en Estados Unidos, también se vuelven profundamente políticas. ¿Importará el “reshoring” si esos mismos empleos, y muchos más, serán automatizados en los próximos años?

A medida que la IA gana capacidad, también debemos preguntarnos si nuestra dependencia de ella debilita nuestra creatividad y habilidades para resolver problemas. Si una IA genera ideas, compone música o escribe literatura, ¿se reducirá la originalidad humana? Si puede completar tareas complejas, ¿nos volveremos consumidores pasivos de resultados algorítmicos en lugar de creadores activos? Las respuestas dependerán no solo de lo que la tecnología puede hacer, sino de cómo decidamos integrarla en nuestras vidas.

El camino del medio

La opinión pública sobre la IA oscila entre el optimismo utópico y el miedo distópico. He visto esa misma polarización en salas de directorio y discusiones de políticas públicas. Hay quienes ven a la inteligencia artificial como una panacea para resolver los grandes problemas globales: curar enfermedades, revertir el cambio climático, generar prosperidad. Otros temen un desempleo masivo, armas autónomas y amenazas existenciales. He visto líderes correr detrás de la última tecnología sin pensar si realmente ayuda a cumplir la misión de su empresa, mientras otros descartan por completo que la IA pueda hacer algo más que automatizar un puñado de servicios de IT.

El Buda enseñó la virtud del Camino del Medio: un sendero de equilibrio que evita los extremos. Entre el entusiasmo sin freno de los maximalistas y el rechazo rotundo de los luditas tecnológicos, hay una postura más equilibrada: una que combine innovación tecnológica con reflexión ética.

Solo podremos encontrar ese equilibrio si empezamos por preguntarnos qué valores deben guiar el desarrollo e implementación de la inteligencia artificial. ¿Debe la eficiencia prevalecer siempre sobre el bienestar humano? ¿Debemos permitir que los sistemas tomen decisiones de vida o muerte en salud, guerra o justicia penal? Son dilemas éticos que debemos enfrentar ahora. No podemos darnos el lujo de quedarnos quietos mientras estas preguntas se responden de forma fragmentada y según la conveniencia del momento. Si dejamos que esas decisiones se arraiguen sin reflexión, después será casi imposible cambiar el rumbo.

El camino hacia adelante

Jean-Paul Sartre, el influyente filósofo existencialista francés, sostenía que los seres humanos estamos “condenados a ser libres”: nuestras elecciones nos definen y no podemos escapar a la necesidad de darle sentido a la vida mediante ellas. La revolución de la IA nos enfrenta a una nueva elección fundacional. Podemos usar esta tecnología para amplificar la distracción, la división y la explotación, o bien tomarla como catalizador para el desarrollo humano.

Trascender lo que hoy somos no implica escapar de nuestra humanidad, sino encontrar la forma de llevarla a su máximo potencial. Significa abrazar la sabiduría, la compasión y la elección moral, reconociendo nuestras limitaciones y sesgos. La IA no debería reemplazar el juicio humano, sino complementarlo—encarnar nuestros valores más altos y compensar nuestras zonas ciegas.

En este cruce de caminos tecnológico, la sabiduría de las tradiciones filosóficas antiguas puede ofrecernos guía: desde el Bhagavad Gita y la atención plena budista, hasta la ética de la virtud de Aristóteles y la autoindagación de Sócrates. Todas nos recuerdan que el progreso tecnológico debe ir de la mano del desarrollo ético, que los medios y los fines no pueden separarse, y que la verdadera sabiduría combina conocimiento con compasión.

Así como los alquimistas buscaban la piedra filosofal—una sustancia mítica capaz de transformar metales comunes en oro—nosotros hoy buscamos transformar nuestras capacidades tecnológicas en verdadera sabiduría. Aquella búsqueda nunca fue solo material: era, también, una vía hacia la iluminación espiritual. Del mismo modo, el mayor potencial de la inteligencia artificial no reside en su potencia técnica, sino en cómo puede ayudarnos a entendernos mejor a nosotros mismos y nuestro lugar en el universo.

Un futuro más humano

Este camino de reflexión filosófica no puede separarse del desarrollo tecnológico: tiene que ser parte esencial de él. Debemos cultivar lo que los griegos antiguos llamaban phronesis: la sabiduría práctica que guía la acción en situaciones complejas. Esa sabiduría nos permite navegar la incertidumbre, aceptar que no podremos predecir cada consecuencia del cambio tecnológico, y aun así avanzar con coraje y precaución.

Si equilibramos innovación con cautela, eficiencia con sentido, y progreso con valores humanos, podemos crear un futuro que potencie—en lugar de erosionar—lo más valioso de ser humanos. Podemos construir sistemas de IA que amplifiquen nuestra creatividad, en lugar de reemplazarla con resultados mecánicos; que expandan nuestras opciones, en vez de limitarlas; que profundicen nuestras conexiones humanas, en lugar de sustituirlas por alternativas virtuales.

Y al hacerlo, quizás podamos lograr lo que los filósofos han perseguido durante siglos: no solo dominar la naturaleza, sino aprender a vivir bien en un mundo incierto y en constante cambio.

Por Faisal Hoque

Fast Company