La Zenbook Flip S tiene una pantalla 4K de 13,3 pulgadas y un procesador Core i7 de 11va generación, así como 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento

Las nuevas computadoras portátiles parecen haber comenzado una especie de revolución en el segmento. Y es que los últimos modelos que hemos probado parecen tener muchos puntos de encuentros en este salto evolutivo: tamaño y peso reducido; mucha portabilidad; gran rendimiento de batería y mucha potencia.

En parte, esta nueva generación de computadoras portátiles debe su existencia gracias a los nuevos modelos de procesadores que permiten ofrecer las características antes nombradas.

En este sentido, la Asus Zenbook Flip S (UX371) que probamos incluye los procesadores de la 11ª generación de Intel, presentados por la compañía hace tan solo 2 meses.

A puro diseño

En el momento de probar el equipo, me fue imposible no notar el diseño, pero no solo del producto (del que luego hablaremos) sino también del packaging. Asus se ha propuesto (y logrado) ofrecer una experiencia en diseño desde la apertura de la caja, dejando en claro que nos encontramos ante un equipo premium. Claro que la portátil viene en una caja convencional grande y rectangular pensada, por supuesto, para proteger el equipo. Pero luego de hurgar un poco y librarnos de la misma, aparece frente a nosotros una exquisita caja de diseño de tan solo 32 x 23 centímetros. Al levantar la tapa de esta segunda caja, la misma elevará el equipo por detrás, dejando a la portátil en un ángulo inclinado para ser apreciada por algunos momentos. Un primer contacto que nos sacó una sonrisa.

Al retirar el equipo, encontraremos dentro de la misma caja una pestaña en donde se alojan un pequeño manual y certificado de garantía, y en otra parte el lápiz digital para sacar provecho de la pantalla táctil de la Zenbook Flip S.

Al entrar en contacto con la portátil, en lo primero que reparamos es en su tapa de aluminio que se destaca por ser negra (al igual que el resto del equipo) con detalles en ocre brillante. Este tono se aprecia en el logo de Asus y en los ribetes en los laterales y frontales.

Al abrir la tapa del equipo nos encontramos con una estructura de plástico en reemplazo del aluminio, un teclado en color negro con las letras y números destacados en color ocre, junto a un generoso touchpad.

El touchpad de la Zenbook Flip S también puede transformarse en teclado numérico

Primer encendido

Para entrar en contacto con el funcionamiento del equipo, desorienta un poco el no encontrar el botón de encendido en su lugar más usual: arriba del teclado o sobre el mismo. A diferencia de esto y luego de girar el equipo, ubicamos la tecla para tal fin al lado de un puerto USB, en el extremo del lomo derecho. Sin llegar a ser incomodo, el botón es algo pequeño y, si tenemos algo conectado al puerto contiguo, podemos chocar el dedo contra él. Requiere algo de práctica.

Sobre la experiencia de encendido y como Intel anunció en la presentación del proyecto Athena, el equipo bootea y nos deja en la pantalla de logueo de Windows 10 en 2 segundos. En aquel evento Ezequiel Bartelemi, Especialista Senior de Ventas Técnicas para LATAM de Intel, decía que "la idea es llevar algunas de las características que hacen que hoy usemos más el celular a una portátil". En estos equipos de nueva generación esto es real: durante las tres semanas que probamos la Zenbook Flip S nunca la apagamos, únicamente la suspendimos bajando la tapa; y al levantarla en menos de un segundo ya nos encontrábamos trabajando.

Características técnicas

De dimensiones pequeñas, esta portátil de Asus monta una pantalla de 13,3" 4K NanoEdge OLED y con soporte HDR. La pantalla es muy brillante y cuenta con certificación VESA DisplayHDR 500 True Black que, como todo display OLED, logra negros muchos más profundos e intensos dado que estos sectores del panel se apagan por completo.

Debajo de la carcasa y como indicábamos líneas arriba, encontramos un procesador Intel Core i7 (1165G7) de onceava generación montado en la nueva plataforma Intel Evo basado en la segunda generación de Project Athena (el cual certifica una serie de características para mejorar el rendimiento de la portátil) e incluyendo la nueva grafica Intel Iris Xe. Como todas las computadoras con plataforma Intel Evo, la Zenbook Flip S incluye un puerto Thunderbolt 4, y conexión Intel WiFi 6.

El nuevo chip de Intel hace equipo con 16 GB de RAM y un disco en estado sólido (SSD) de 512 GB. En este aspecto y en relación con las demandas actuales, quizás se quede algo corto. En tal sentido, quizás un disco de 1 TB hubiese sido una mejor opción.

Por el lado de los puertos, el equipo cuenta con 2 Thunderbolt (que también funcionan como USB-C), 1 puerto USB 3.2 y salida HDMI.

La Zenbook Flip S se puede usar como notebook, tableta o en modo atril, e incluye un lápiz para su pantalla táctil

Experiencia de uso

En la práctica, la portátil se desenvolvió como pez en el agua. Con un peso de tan solo 1,2 kg, se trata de un equipo ultra portátil que ni siquiera requiere de mochilas o bolsos para transportarla. Además, experimentamos 12 horas de trabajo (reduciendo un poco el brillo de la pantalla) por lo que estamos frente a una interesante propuesta para encarar la jornada laboral sin transportar cargadores. Dentro de mis tareas, me imagino que sería una interesante compañera de aventuras para cubrir eventos, en donde las horas se acumulan y necesito levantar la tapa y ponerme a escribir sin contratiempos.

Un párrafo aparte merece el touchpad, que ofrece gran precisión y la utilización de gestos a modo de atajos. Además, puede transformarse en una calculadora con solo presionar el icono en la esquina superior derecha del mismo. De esta forma aparecerán allí los números y las operaciones que podemos hacer, un buen complemento si usamos planillas de cálculos.

Para evaluar el rendimiento, instalamos el paquete Office 365 y algunos programas para editar video. El desempeño fue el esperado y la ejecución de las aplicaciones estuvieron dentro del segundo de tiempo esperado antes de mostrar su pantalla principal.

En pleno teletrabajo y mediado este por reuniones virtuales, hay que decir que el sonido de la Zenbook Flip S es otra cuestión para destacar. Posee dos altavoces con certificación Harman Kardon y un micrófono que, mediante IA, permite la cancelación inteligente de audio ambiente para obtener una voz clara cuando hablamos.

El equipo es un 3 en 1 dado que puede adoptar diferentes posiciones gracias a las bisagras que Asus llama ErgoLift 360. Así podemos utilizar la portátil como notebook, tableta o tipo atril. Para estos dos últimos usos, Asus incluye un lápiz digital para sacar provecho a la pantalla táctil que resulta una solución ideal para diseñadores gráficos.

Al adoptar el formato atril también nos resultó cómodo a la hora de consumir contenido multimedia. Probamos una película en resolución 4K y la experiencia fue destacable: no se sufrieron microcortes (habitualmente sucede por el tamaño de estos archivos) y la calidad de imagen estuvo a la altura de las expectativas.

¿Juegos? Si bien no es una portátil pensada para jugar no pudimos con nuestro impulso e instalamos Fortnite y CS:GO, obteniendo fluidez en el desempeño de ambos títulos. Quizás para otros juegos con mas requisitos gráficos, debamos "jugar" con las opciones para bajar la calidad gráfica.

En conclusión

La renovación en equipos portátiles ya está aquí y la Zenbook Flip S es una de las alternativas que ya se encuentran en el mercado. En este sentido hay que ser observadores y cuidadosos a la hora de comprar un equipo nuevo, estas nuevas tecnologías conviven hoy con modelos de procesadores de generaciones anteriores a precios muy similares. Estar informados puede ser el resultado entre quedarnos con un equipo de nueva generación o de uno de generación anterior.

Por su desempeño y portabilidad, esta portátil de Asus se posiciona como una interesante propuesta para aquellos que requieran portabilidad, gran duración de batería y potencia. La Zenbook Flip S ya se consigue exclusivamente en Compumundo a 160.000 pesos.