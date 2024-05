Cómo nacieron Victoria Shi y Amaia Zarranz, las inexistentes presentadoras televisivas de Ucrania y España

Escuchar

Victoria Shi no existe. Al menos, no de carne y hueso: la flamante vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania es un avatar, una creación digital, tal como la presentó el gobierno ucraniano hace unos días; será quien comente las noticias oficiales, y lo hará en video y en varios idiomas.

“La representante del Ministerio de Asuntos Exteriores en temas consulares, Victoria Shi, fue creada a base de una persona real, la cantante y personalidad influyente ucraniana Rosali Kovbasa, quien aceptó participar pro bono en el proyecto del Ministerio de Asuntos Exteriores y servir como prototipo para la representante. El equipo del proyecto la filmó y digitalizó. Es importante destacar que la representante consular y su prototipo real son dos personas diferentes, y solo la persona digital Victoria Shi hará comentarios oficiales en nombre del servicio consular del Ministerio de Asuntos Exteriores.”

Un elemento singular es que los videos de los anuncios tendrán un código QR incluido, que llevará directamente a la página del Ministerio donde se publica más información sobre cada comunicado.

“Te guste o no, el futuro vendrá de todos modos. Y me alegro de haberme convertido en el prototipo del primer representante estatal digital”, dijo Rosali Kovbasa en su cuenta de Instagram, donde explicó que parte su misión es mostrar a Ucrania como un país multicultural, donde no todos son caucásicos. Kovbasa, que nació en Donetsk, se hizo conocida al participar en un reality ucraniano The Bachelor.

La creación del avatar digital (que leerá textos escritos y aprobados por el Ministerio) es responsabilidad de Game Changers, una compañía ucraniana especializada en realidad virtual.

“El uso de una persona digital generada por IA para comentarios consulares le ahorra al ministerio tiempo y recursos. Los diplomáticos reales podrán ser más eficientes y focalizarse en otras tareas, como la asistencia a los ciudadanos”, aseguró Dmytro Kuleba, el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania.

El antecedente

Victoria Shi es la primera vocera digital de un gobierno, pero la idea de base (una persona digital que se usa para todo tipo de anuncios) ya está en uso hace tiempo: en China, por ejemplo, debutó el primer periodista digital en 2018 para comentar noticias por televisión. Desde entonces ha crecido la capacidad de los sistemas para generar avatares digitales con movimientos naturales y poder leer textos con naturalidad, incluso en idiomas diferentes.

El caso más reciente es el de Amaia Zarranz AI, una presentadora digital española, que se presentó hace un mes como fusión “entre Inteligencia Artificial y creatividad”, que será la encargada de presentar los resúmenes diarios de Los vecinos de la casa de al lado, un reality que debutó hace una semana por la señal Mitele de España.

Por supuesto, cabe mencionar en esta lista a Aitana López o Emily Pellegrini, influencers virtuales que suman decenas de miles de seguidores en Instagram (sólo por sus fotografías, por ahora) o a Hatsune Miko, la cantante virtual japonesa que ya lleva más de diez años de carrera y que incluso está casada con una persona real, Akihiko Kondo.

Akihiko Kondo con una muñeca en tamaño real de su esposa, la cantante virtual Hatsune Miku; en 2018 se casó con una versión holográfica, pero luego pasó a una muñeca cuando el dispositivo dejó de funcionar Gentileza Akihiko Kondo

