Balance tecno 2023. Lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo de un año marcado por Musk, TikTok y el criptoinvierno

Enero

El año comenzó con un nombre poco conocido que se puso de moda: Wordle. Y así fue como durante los primeros meses del año usuarios de todas las edades y países disfrutaron de este juego de palabras en formato de aplicación móvil. La magnitud de su popularidad fue tal que Google acaba de revelar que durante todo 2022 la palabra Wordle fue la más buscada no solo en Estados Unidos, sino en en el nivel mundial. Al final, se lo compraría The New York TImes, en febrero. En tanto, la industria de los videojuegos vivía otro hito: la plataforma Steam batió su propio récord al registrar 28 millones de jugadores online.

Worlde, hoy en manos de The New York Times

Con el inicio de 2022 también comenzó el criptocrash, fenómeno que todavía continúa (y que se denomina, por eso, criptoinvierno). En enero, Bitcoin, Solana, Ethereum y otros criptoactivos comenzaron a experimentar una significativa pérdida en su valor. Catastrófica sería una palabra mejor. El panorama se pondría realmente negro hacia fin de año, cuando se desplomara FTX.

Las criptomonedas se derrumbaron este año

Hablando de nuevo de dinero, Microsoft propuso quedarse con Activision-Blizzard por 68.000 millones de dólares, una compra que todavía no ha sido concretada y que ha originado incluso una acción colectiva por parte de los usuarios de Activision para frenarla. Y la Federal Trade Comission de Estados Unidos demandó a la compañía cofundada por Bill Gates por la adquisición (una fusión, en realidad).

Call of Duty Warzone 2.0, un clásico de Activision que podría pasar a manos de Microsoft, si se aprueba la compra por 68.000 millones de dólares

Febrero

Las redes sociales también tuvieron un arranque cuestionable. Por primera vez en su historia, Facebook anunció una caída en el número de sus usuarios activos. Y, de inmediato, sus acciones se desplomaron un 25% en Wall Street, tras presentar resultados decepcionantes. Como si eso fuera poco, una mujer denunció que abusaron de ella en el espacio virtual de esta empresa, llamado Horizon Worlds. Por su parte, Twitter lanzó la función para calificar los tuits que al usuario no le gustan, pero rápidamente fue deshabilitada por su falta de éxito. Este avanzar y retroceder muy pronto, con otro jefe, se volvería la norma.

Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook; la red social perdió usuarios por primera vez en la historia

Marzo

Los ciberataques fueron noticia durante todo 2022, y algunos fueron más resonantes que otros. En marzo, Mercado Libre y Mercado Pago confirmaron la filtración de datos de 300.000 usuarios. De todos modos, las firmas informaron que no hubo acceso a cuentas o robo de contraseñas. En tanto, Rusia canceló el uso de Instagram en el país, dejando a 80 millones de rusos sin acceso. Días antes, en febrero, Rusia había invadido Ucrania. La invasión, por sí, se inició no con tanques, sino con ataques de ciberguerra, que continúan hasta hoy.

Apple Pay llegó a la Argentina

En el nivel local, Apple Pay comenzó a funcionar en la Argentina y ahora se puede pagar aquí por medio de los dispositivos de la manzanita.

Abril

Se anunció la compra del año, que devendría en una batalla campal y, al final, en la adquisición más desprolija y esperpéntica de la historia. Elon Musk adquirió el 9,2% de Twitter y, días más tarde, ofreció comprarla por 44.000 millones de dólares. La historia finalizó en octubre, cuando se concretó la operación.

Mayo

Se lanzan las reacciones en WhatApp y así se produjo un hito en la forma en que los usuarios se comunican a través del mensajero instantáneo más popular de occidente. Nada nuevo, pero sumó mucho.

Junio

Microsoft discontinuó a navegador Internet Explorer y aconsejó a sus usuarios mudarse a su buscador Edge, que fue lanzado en 2015 y que es mucho mejor browser que su antepasado.

Internet Explorer da paso a Edge; era hora

Julio

TikTok continuó este mes con el crecimiento arrollador que inició en el contexto de pandemia y algunos estudios afirmaron que el 40% de los jóvenes usa esta red social o Instagram al momento de realizar búsquedas, algo que tradicionalmente se realizaba por medio de Google. Twitter superó los 1000 millones de usuarios rodeado de diversas polémicas, desde políticas hasta de seguridad para los chicos.

Agosto

En el mercado argentino comenzaron a aparecer smartphones plegables como los Galaxy Z Flip4 y Galaxy Z Fold4, se Samsung; y el RAZR 22, de Motorola.

Septiembre

Pinterest llegó a los 10 millones de usuarios en la Argentina, mientras que la app de citas más famosa, Tinder, cumplió su primera década de vida. Con ella comenzó una nueva era en la forma en que las personas se conocen. Pero no todas fueron nuevas noticias: Google cerró Stadia, su servicio de streaming de videojuegos, y al panorama incierto de las criptomonedas se sumó The Merge, el cambio en la forma de validar las transacciones de la plataforma Ethereum.

Sundar Pichai, CEO de Alphabet, el conglomerado al que pertenece Google. La compañía dio de baja Stadia y, hacia fin de año, enfrentó un nuevo desafío: ChatGPT AFP

Octubre

Los Sims, una de las series de videojuegos de simulación social más exitosas de todos los tiempos, lanzó su versión 5, llamada Project Rene; y la versión previa, que le sirve de base, se convirtió en un videogame gratis. Mientras tanto, en Europa Apple confirmó que fabricará un iPhone con conector USB-C, que es el que se utiliza en varios modelos de smartphone Android. Esto, para cumplir con una regulación de la UE. [Nota del editor: si esta clase de regulaciones fueran la norma, todavía seguiríamos con RS-232.]

¿Deben regular los Estados las innovaciones técnicas?

Noviembre

Twitter, ahora en manos de Musk, empieza a ser una ametralladora de noticias, casi todas malas. No de forma sorpresiva, porque se veía venir, pero sí notable por las cifras, la red del pajarito azul cierra sus oficinas temporalmente y al final despide a la mitad de sus empleados. En rigor, todas las tecnológicas se ajustan el cinturón, en mayor o menor medida; pero lo de Twitter es una masacre. En Europa anuncian que los dispositivos 5G no necesitan colocarse en Modo Avión durante los vuelos.

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, es llevado esposado por agentes de la Policía Real de Bahamas en Nassau, Bahamas, el 13 de diciembre de 2022 MARIO DUNCANSON - AFP

FTX, que había sido una de las mayores plataformas de criptodivisas del mundo, se declaró en quiebra el 11 de noviembre después de que los operadores retiraran USD 6000 millones de la plataforma en solamente tres días y su rival Binance abandonara un acuerdo de rescate.

Diciembre

Resurge el furor por aplicaciones basadas en inteligencia artificial con ChatGPT, que crea contenido nuevo y está entrenada para mantener conversaciones, de manera que el usuario solo debe hacerle preguntas de manera convencional y este sistema las entenderá, y con Lensa, que se basa en fotografías de los usuarios para convertirlos retratos cercanos a obras de arte de distintos estilos. Este servicio no está disponible en la versión gratis de Lensa.

El funcionamiento de Lensa es muy sencillo; con una serie de fotos generará avatares con diferentes estilos

Detienen en Bahamas a Sam Bankman-Fried, el fundador de la plataforma cripto FTX, que había huido de Estados Unidos el mes anterior. Finalmente, es extraditado a Estados Unidos, liberado bajo fianza y puesto bajo custodia de sus padres. Enfrenta cargos de fraude y lavado de dinero, entre otros.

Tras el triunfo de la Argentina en la Copa del Mundo de Fútbol, los posteos de Messi en Instagram y Twitter se convirtieron en los más likeados de todos los tiempos. Hacia el final del año, Estados Unidos obligó a todos los funcionarios públicos a desinstalar TikTok de sus dispositivos; esto es por las numerosas revelaciones (algunas de la propia TikTok) de que la plataforma era usada para espiar ciudadanos de ese país y sus aliados.

Lionel Messi tiene la foto con más Me Gusta de Instagram @leomessi

