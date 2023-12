escuchar

Desde hace un tiempo, la inteligencia artificial (IA) tomó mucha fuerza en el campo de la tecnología y se convirtió en una herramienta útil para desarrollar diferentes acciones de la cotidianidad. Sin embargo, también se convirtió en una alerta para varios sectores y profesionales, quienes creen que podrían ser remplazados en un futuro por el ambicioso proyecto que crece sin pausa en medio de la sociedad. Sobre esto, Bill Gates y otros expertos ya realizaron sus análisis y dieron su visión sobre cómo evolucionará el mercado laboral durante los años venideros y en torno a qué empleos sobrevivirían al cambio.

Durante los últimos meses, el avance de la IA estuvo en el foco de atención de todos, luego de que los bots de conversación como ChatGPT o Bard demostraran cómo se encuentran este tipo de herramientas actualmente. De la mano de esos recursos, también comenzó a observarse masivamente en las redes contenido generado íntegramente con inteligencia artificial.

El confundador de Microsoft Bill Gates ofreció en los últimos meses sus opiniones sobre la inteligencia artificial

Por poner algunos ejemplos, desde programas enfocados en la creación de imágenes hasta la modificación de audio y la posibilidad de grabar mensajes supuestamente dichos por personas famosas o personajes de ficción, se presentaron todo tipo de sorpresas.

Más allá del uso trivial que se le pueda dar a las herramientas de IA, lo cierto es que en la actualidad tienen una gran integración dentro del mundo laboral. A pesar de que muchas personas quizás no la reconozcan, miles de tareas de diversos rubros implican su uso en alguna instancia o para cierta acción particular que no reciba la atención de una persona.

Por ese motivo, y dado el fuerte avance que mostraron estas tecnologías en el último tiempo, surgió la preocupación de muchas personas sobre la posibilidad de que sus tareas sean reemplazadas por alguna IA y desemboquen en la pérdida de su empleo. Sobre este punto, los expertos ya presentaron algunos análisis y predicciones de cara al futuro y al cambio de paradigma.

Algunos blogs de tecnología y portales especializados en este tipo de herramientas digitales señalaron que varios trabajos podrían verse afectados en el futuro, ya que las acciones hechas por seres humanos podrían programarse para que sean ejecutadas por algunas máquinas.

La inteligencia artificial llegó para quedarse Foto: Archivo Particular

Razón por la cual creció cierto tipo de preocupación en los trabajadores que se sienten amenazados por este tipo de tecnologías.

De hecho, Bill Gates, gigante tecnológico y fundador de Microsoft, mencionó en más de una oportunidad que hay algunas profesiones que podrían desaparecer debido a los avances de los nuevos diseños.

Dentro de la lista se relacionan carreras como la administración, la contaduría, el periodismo, la literatura y las relaciones públicas. Sin embargo, información compartida por Open IA indica que hay oficios que no podrán ser remplazados por la inteligencia artificial y que generarían nuevos empleos.

A medida que avanza la IA, mayor es su capacidad de reemplazar nuestro trabajo. GETTY IMAGES

En la lista figuran empleos tales como: operarios y trabajadores del sector de la construcción, operarios en la industria alimenticia y de preparación de comidas, mecánicos de automóviles y bicicletas, peluqueros, atletas, extractores de petróleo, instaladores de electrodomésticos, productores de cárnicos, entre otros.