Cafecito, la app argentina que nació en pandemia para ayudar a creadores y ONG

15 de julio de 2020

Mientras en el país continúan las distintas fases del aislamiento preventivo, social y obligatorio, artistas en ascenso, pequeños emprendedores y organizaciones sin fines de lucro tratan de sobrevivir en una realidad desafiante, en la que muchos locales comerciales se encuentran cerrados y están suspendidas las ferias y encuentros benéficos. Con estos retos en mente, un argentino de 25 años pensó una forma sencilla de colaborar invitando el valor simbólico de un café.

Se trata de Cafecito.app, una plataforma de crowdfunding que busca unir a ONG, creadores de contenido o cualquiera que necesite apoyo en un proyecto con personas que deseen donar un monto bajo para su realización.

"Siempre vi que aunque artistas y productores de contenido del exterior tenían plataformas como Patreon, Buy Me a Coffee o Ko-fi, pero que están orientadas para el mercado de Estados Unidos y en ciertas partes de Europa, en Argentina no había nada igual. Entonces pregunté en un tweet si alguien creía que era necesario algo así y la respuesta fue abrumadora" le explicó a LA NACION su creador, Damián Catanzaro.

Así creó una primera versión de esta plataforma, que originalmente era sobre su perfil, y liberó el código de programación para que otros lo usen a su gusto: "Pegó muchísimo pero varias personas me decían que bajar un código, compilarlo y crear una base de datos era complicado. Así que armé una solución más amplia y que cualquiera pueda usar en sus proyectos".

Quien se registre hoy en Cafecito sólo tendrá que ingresar con una dirección de Google o usuario de Twitter y enlazarla con una cuenta de Mercado Pago. Tras esos dos clicks, ya estará listo para recibir donaciones con el monto de dinero que se estipule, que suele rondar entre los $50 y los $70, un simbólico "cafecito".

"El concepto de 'cafecito' nace afuera, en donde es común hablar de un café como medida de agradecimiento. Cuando comencé a comentar el proyecto me tiraron nombres como 'Invitame un feca' pero cuando se me ocurrió 'cafecito' me di cuenta que reflejaba bien lo que quería transmitir y contar".

Catanzaro utilizó el tiempo libre que le dejaba su trabajo como consultor independiente en una startup para perfeccionar su idea original y, aunque hoy es un éxito que lo obliga a pensar en cómo seguir creciendo, no deja de tener. para él. el espíritu de un pasatiempo. En menos de un mes Cafecito superó las 3500 personas registradas y las 100 mil visitas al sitio, con alrededor de 16 mil "cafecitos" regalados. Entre el público se destacan los artistas e ilustradores, que ofrecen hacer retratos o piezas artísticas.

Natalia Saavedra, por ejemplo, es una ilustradora que destina los cafecitos que recibe, que tienen un valor de $70, a comprar materiales artísticos. Con su primer mes en la plataforma adquirió un mouse vertical para evitar la tendinitis y ahora está ahorrando para tener una mesa de trabajo.

Ashe Alder, por su parte, retrata mascotas en fondos de pantalla para teléfonos a cambio de un cafecito de $70. Lo recaudado durante julio, por ejemplo, será donado a un refugio de perros y gatos en Villa Celina.

Los emprendimientos independientes también hallaron útil esta idea. El "corona bingo", un pasatiempo virtual ideado en cuarentena que es todo un éxito, también recibe donaciones mediante esta plataforma. "Me solucionó de una forma sencilla la donación para aquellos que me querían apoyar y que está familiarizados con Mercado Pago. Es una implementación sencilla pero muy útil", ilustró su creador, Cristhian Durán.

En el caso de el divulgador y entusiasta de la arquitectura Alejandro Csome, su proyecto Bauhasaurus nació en Twitter pero se está desplegando también hacia videos en YouTube y transmisiones en vivo por Twitch, lo que le impone más preparación y tiempo: "Estoy en el camino de saber si se puede vivir de compartir lo que voy investigando y desarrollando en temas de arquitectura. No es fácil encontrar en la Argentina becas o pasantías que me permitan investigar, así que inicié un camino independiente en las plataformas que hoy están disponibles".

"El desafío es cómo poder unir estas ideas con los gastos de mi casa y hacer que crezca mi proyecto. En la Argentina es un tema especialmente difícil que antes se podía resolver con la plataforma Patreon, pero como es en dólares ya no es atractiva, o con otras alternativas que son 'one time only', no permiten que haya más de una contribución, por ejemplo. Con Cafecito encontré un concepto seductor porque vehiculiza las ganas de destacar el trabajo que creemos valioso y en un entorno ameno que cualquiera puede usar", puntualizó Csome, quien recibió en un mes 250 "cafecitos" de $50, con los que compró equipamiento para sus transmisiones.

Las organizaciones también usan Cafecito para recibir donaciones, como el Club Lechero Villa Carlos Paz, una organización que ayuda con leche a merenderos de esa ciudad cordobesa; la Asociación Panamericana de Socorristas y Women in Games, que promueve la participación de mujeres en la industria de los videojuegos.

Cafecito aparece en pleno auge de los pagos electrónicos en el país. A comienzos de junio, Mercado Pago divulgó que más 34.400 PyMEs se sumaron a los cobros digitales en esa plataforma desde que comenzó la cuarentena y que, de acuerdo a un estudio llevado adelante por la compañía, el 91% de estos comerciantes expresó que seguiría usando estas soluciones en el futuro, sin restricciones de ningún tipo.

"La pandemia hizo que muchos artistas, además de profesionales como psicólogos, contadores, instituciones, entre otros, comenzaran a volcar su contenido a través de plataformas digitales y esto los llevó a buscar nuevas herramientas de cobro para seguir recaudando fondos de sus fans, seguidores, fieles y clientes. Así es que encontraron en Mercado Pago una solución para poder seguir operando. Los usuarios pueden realizar su aporte escaneando el código QR o bien, desde el link de pago que comparta el artista. Ambas, son herramientas de pago seguras para los usuarios sin salir de sus casas. La cantidad de operaciones de comercios de barrio y profesionales que cobran con link de pago desde el inicio de la cuarentena creció un 500%", le dijo a LA NACION Alejandro Melhem, Country Manager Mercado Pago Argentina.

El modelo de negocios que pensó Catanzaro se basa en que el 5% del cafecito se lo lleva la plataforma. El código sigue abierto, pero la plataforma es privada y piensa extenderla más allá de nuestro país: "Creo que una vez que se afiancen unos lanzamientos que ya tengo programados, el camino natural será avanzar sobre otros países de la región que no tienen plataformas similares pero sí cuentan con Mercado Pago".

No podría haber mejor momento para esta expansión: en volumen total de facturación, los servicios profesionales de todo tipo aumentaron su cobro en la plataforma de Mercado Libre en un 250%, liderando todos los rubros. No sería extraño que el universo de las donaciones y las gratificaciones pueda crecer aún más.