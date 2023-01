CES 2023: del televisor transparente al que se pega a la pared con sopapas y no tiene cables, estos son los mejores TV de la feria de Las Vegas

escuchar

Samsung The Frame Matte

Las TV con tratamiento mate llegan en varios modelos, pero en el que más se destacó es en un su versión “The Frame”, que permite personalizar sus bordes con todo tipo de colores y materiales que van de la madera al metal para simular un cuadro o bien para adaptarlo al diseño de interiores de nuestra casa. Pero lo sorprendente es que al no reflejar el brillo, en su alta resolución emula de manera casi perfecta las obras de arte, fotografías o bien puede mimetizarse con el fondo para crear un espacio realmente espectacular en nuestro living.

:

Junto con esta presentación también se mostró un nuevo soporte para pared que puede controlarse con un remoto y permite girar la TV 90 grados para ver contenidos verticales u horizontales a gusto. Ideal para TikTok, Instagram y los Shorts de Youtube

LG Signature OLED M3 sin cables

LG presentó una TV que es el sueño de los que tienen muchas conexiones. Esta nueva OLED TV permitirá tener solo un cable de alimentación a la TV y luego, todo lo demás se conectará de manera inalámbrica (con una velocidad mayor a Wifi 6, según nos contaron; usa una tecnología propietaria) a un hub que se podrá poner hasta a 9 meetros de distancia. Ahí conectaremos el cable, la consola, la conexión de red y todo lo que deseemos sin necesidad de contaminar visualmente con cables el espacio. La solución a uno de los problemas más recurrentes de las teles modernas, que llegará con opciones de hasta 97 pulgadas de tamaño. Eso sí, será el producto de más alta gama de la empresa coreana.

La TV de conexión inalámbrica que presentó LG; sólo tiene un cable para electricidad, el video lo recibe desde un dispositivo que reemplaza los cables HDMI

Displace TV

También se mostró durante la feria el llamativo Displace TV. ¿Pero, qué es? Una tele que “se pega a la pared”, literalmente. Tiene 55 pulgadas, resolución 4K y viene con baterías intercambiables para no tener que usar cables. En la feria se mostró cómo su sistema de adherencia con vacío aguantaba en superficies planas o vidrio, y si bien no pudimos ver como lo hacían, dicen que se puede cambiar fácilmente de habitación en habitación sin sufrir desgaste ni deterioro de su adherencia. Se controlará con el tacto y la voz, ya que no tendrá control remoto. Este equipo se podrá adquirir por unos 3000 dólares en el futuro cercano y ya se toman reservas.

LG TV transparente

Puede que no tenga una funcionalidad muy útil para las TVs de nuestro living, pero con esta tecnología se abren muchas puertas de cómo puede aplicarse a ventanales, vidrios, espejos y mucho más. La nueva y futurista tele de LG es totalmente transparente cuando no emite señal y permite ver lo que está detrás sin problemas. Parece sacado de una película de Spielberg, pero no, llegó para quedarse y se mostró de manera funcional en el Stand de LG del LVCC de la CES 2023. Xiaomi ya había mostrado un equipo similar hace unos años.

Samsung OLED y Micro LED de hasta 140 pulgadas

Samsung sumará nuevos y más grandes modelos de OLED a su línea de 2023, que según la empresa coreana tiene lo mejor del brillo del mundo Neo Qled y lo mejor de los oscuros del mundo OLED, brindando así la oportunidad de elegir entre Neo QLED y OLED para los que aún no habían tomado partida en la discusión más fuerte del mundo de las TV.

Además, mostró sus nuevas pantallas MicroLED, una tecnología en crecimiento que ahora permite mejorar el proceso de fabricación para ofrecer nuevos y más accesibles tamaños y que aprovecha al 100% el brillo individual de cada LED sin luz de fondo. Esta tecnología, que viene a reemplazar al MiniLED, brindará opciones para todos los gustos, hasta una monstruosa TV de 140 pulgadas que pudimos probar en el adelanto a puertas cerradas de Samsung en el Caesars Palace, previo a la CES.

Una TV NeoQLED de Samsung, presentada en la CES 2023

TCL con los mini LED

TCL fue premiado por la innovación en la tecnología Mini LED con sus TV TCL Mini LED, en especial por el 4K TV 75C935 de su serie 6. Esta distinción llegó por su ingeniería en Mini LED que se destaca por su espacio reducido y calidad de imagen. Estos equipos presentados tendrán Wi-Fi 6, Dolby Atmos 3D, 144 Hz de refresco en 4K y sistema operativo de Google TV en unas imponentes 75 pulgadas.

Una de las TV que TCL presentó en la CES 2023

Roku TV

La empresa que compite con su dispositivo de streaming dejará de ser sólo un accesorio para tener su propia línea de televisores. Comenzará a ofrecer opciones a partir de mediados de 2023 y vendrán obviamente con su propio sistema operativo, que tiene conectividad con todas las apps de streaming actuales. Vendrán en dos rangos de precio y calidad y se podrán conseguir entre 24 y 75 pulgadas.

The Roku Plus TV… looks like a Roku TV. #CES2023 pic.twitter.com/OJvdmClQb2 — Eli Blumenthal (@eliblumenthal) January 5, 2023

Hisense ULED

Hisense siempre tiene una fuerte presencia en Las Vegas, y este año, en el centro de su booth, mostró las nuevas ULED TV con 2500 nits y más de 20 mil mini LEDs. Esta empresa china, que cada vez tiene más presencia en nuestro país, además aseguró que esta línea ULED vendrá con 7 parlantes incorporados de 80 Watts de potencia. Aun sin precio ni fecha fija, esta nueva línea, que también vendrá con Wi-Fi 6, se pone como tope de gama para competirle a otras marcas populares en el mercado asiático.

Un televisor de Uled de Hisense