CES 2023: Sol Reader, los anteojos para leer que traen el libro integrado, Smart Paper, el Kindle de Lenovo

La edición 2023 de la feria CES de Las Vegas terminó este domingo, pero igual nos sigue aportando noticias: es tal la catarata de anuncios y presentaciones que se hacen en tan pocos días, que algunos equipos quedan ocultos en las noticias, aún cuando se merecen una oportunidad o proponen algo novedoso.

Tal es el caso de Sol Reader, unos anteojos inteligentes que no ofrecen realidad virtual, ni privacidad para ver películas, sino algo más inusual para este tipo de dispositivos: leer un libro. Son anteojos de leer, pero no por el aumento que tienen sus cristales, sino porque integran una pantalla optimizada para mostrar texto en una página digital que “flotará” delante del rostro del usuario. Esto permite leer sin tener que ocupar las manos, y sin distracciones (los anteojos son, sí, como los de realidad virtual: anteojeras). La forma óptima, dice el fabricante, es en la cama. Tiene un pequeño control remoto par pasar las páginas.

Los Sol Reader pesan 100 gramos, usan dos pequeñas pantallas de tinta electrónica de una resolución relativamente baja, aunque con la misma tecnología de un Kindle convencional, es decir, unas esferas blancas o negras que se aceran a la superficie de la pantalla cuando reciben una descarga eléctrica, para formas los pixeles de las letras, pero que no gastan energía hasta que no cambian de posición. La batería dura 30 horas y saldrán a la venta por unos 350 dólares, según reporta Liliputing en base a las pruebas que hizo Bradley Lynch en YouTube; no se conoce mucho más sobre este dispositivo (cómo se cargan los libros, por ejemplo, o cuántos puede almacenar), más allá de que debería salir a la venta en algún momento de 2023.

Lenovo Smart Paper

Quienes busquen algo más convencional pueden probar con Lenovo Smart Paper, la respuesta de Lenovo al Amazon Kindle Scribe y al Remarkable 2, es decir, un lector de libros con pantalla de tinta electrónica, pero con una pantalla grande (de 10,3 pulgadas) y un lápiz para escribir. Xiaomi y Huawei, entre otros, también están explorando este espacio, muy de nicho, pero que viene creciendo bastante.

En el caso del Lenovo Smart Paper, se trata de la versión internacional de un dispositivo que la compañía ya presentó en China, Yoga Paper. Como decía, el Lenovo Smart Paper tiene una pantalla de tinta electrónica de 10,3 pulgadas, orientada a dos usos: leer libros e historietas, y escribir o dibujar (el vidrio protector tiene un tratamiento para hacer que se sienta como el papel). En esto es similar a múltiples otros dispositivos, incluyendo los mencionados (como Amazon y Remarkable como las referencias obligadas, el primero por su omnipresencia entre los lectores de libros electrónicos, el segundo por ser pionero en el uso de pantallas grandes para escribir) y sumando a compañías como Onyx, que están en este segmento hace mucho tiempo.

El Smart Paper de Lenovo trae su lápiz magnético con tecnología Wacom (detecta 4096 niveles de presión, no requiere batería), permite cualquier libro en formato Epub, PDF o documento de Word, y también trae 74 plantillas para escribir (papel electrónico con renglones, sin ellos, cuadriculado, milimetrado, pentagramas, para hacer listas y tildar tareas resueltas, etcétera). El contenido se puede exportar para ver en una PC, y sincronizar para almacenarlo fuera del equipo.

Un anotador digital Lenovo Smart Paper, con pantalla de tinta electrónica de 10,3 pulgadas, presentado en la CES 2023

Una diferencia interesante respecto de otros modelos es que el texto manuscrito se puede convertir a digital en el mismo dispositivo, y que también permite grabar audio, y sincronizarlo con algo manuscrito: por ejemplo, para tener el audio de una clase y sus apuntes, y poder volver al primer si no entendemos algo de lo anotado. Incluso puede convertir el audio de la clase a texto.

El equipo corre Android 11, por lo que incluye algunas aplicaciones adicionales, como un calendario, una calculadora o un cliente de correo electrónico, pero no está claro si se pueden sumar otras. Se carga vía USB-C.

Un anotador digital Lenovo Smart Paper, con pantalla de tinta electrónica de 10,3 pulgadas; las anotaciones se pueden sincronizar con otros dispositivos

La escritura en pantalla tiene una latencia de 25 ms, un número bastante razonable para una pantalla de tinta electrónica (cuyo fuerte está en la visibilidad, sobre todo al aire libre, y en la enorme economía de batería que ofrece), pero muy lejos de los 2,9 ms de latencia del Samsung Galaxy S22 Ultra, o las tabletas de Samsung o Apple.

Pero tienen objetivos diferentes: la idea del Smart Paper de Lenovo, como el Kindle Scribe, es ofrecer un dispositivo de lectura y escritura sin distracciones. Y con una batería que, según el fabricante, dura varias semanas. Saldrá a la venta en EE.UU. en los próximos meses con un precio de 399 dólares, en el mismo segmento que Amazon Kindle Scribe o Remarkable 2.