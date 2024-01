escuchar

Una pequeña compañía está generando bastante interés en la CES 2024, la feria de tecnología de Las Vegas que termina este viernes. ¿El motivo? Creó un módulo para smartphones que incorpora una cámara multiespectral, y promete capturar imágenes con un color realmente fiel a la realidad. La idea: que sin importar qué smartphone de qué marca uses, los colores de una imagen serán siempre los mismos.

Momento: ¿no lo son ahora? No realmente. Cada fabricante calibra la cámara de cada modelo de smartphone a su antojo, en función de lo que puede lograr ese sensor en particular combinado con ese kit de lentes en particular y ese software de procesamiento de imágenes en particular. Esa es una de las razones por las que un mismo objeto fotografiado por dos teléfonos diferentes resultará en dos imágenes muy parecidas, pero con ciertas diferencias en cómo fue registrada esa escena. Hay otro motivo eventual (la pantalla en la que se verá esa imagen), pero aún si vemos dos fotos en la misma pantalla, suele haber diferencias, en algunos casos sutiles, pero no menores. Influye, como dijimos, qué sensor usa la cámara -por cómo registrará el impacto de la luz sobre su superficie-, qué lentes llevan esa luz -porque dejarán pasar más o menos, la filtrarán, etcétera- y cómo se procesarán esos datos para reconstruir la escena en una imagen. Algunos fabricantes prefieren fotos con colores más vívidos; otros más naturales; aún otros (como Motorola) cambian el perfil de color según la región, atendiendo a los gustos de sus usuarios.

La cámara multiespectral de Spectricity es capaz de registrar la luz en múltiples longitudes de onda, lo que le permite una reproducción de color mucho más fiel al original al momento de tomar una foto

La compañía belga Spectricity quiere cambiar eso con su cámara multiespectral S1. ¿Qué es eso? Mientras una cámara de celular convencional tiene tres filtros sobre el sensor (de color rojo, verde y azul), la cámara S1 de Spectricity amplía el espectro de luz que captura, desde lo visible a lo -para nosotros- invisible, como la luz infrarroja. Lo hace en 16 longitudes de onda para cada pixel de la cámara; según explican en la compañía, “esto da como resultado una mejor evaluación del blanco, y a su vez ofrece colores verdaderamente consistentes. La cámara también puede evaluar los colores con mayor precisión que el ojo desnudo, brindando una representación del color real de todo, desde la pintura hasta el tono de la piel. Esta cámara espectral acaba con todas las conjeturas: los colores de las fotos de los teléfonos inteligentes ahora serán fieles a la realidad.”

Y agregan: “su aplicación se extiende más allá de la mera estética y llega al comercio electrónico, ya que el desarrollo permitirá una evaluación más precisa del color de las compras en línea, así como la combinación real del tono de piel y la base, prueba virtual de maquillaje, lápiz labial preciso y tinte correcto para el cabello, además del asesoramiento de expertos desde su teléfono.” Terminaría con las intrigas virales por el color de un vestido fotografiado bajo ciertas condiciones, por ejemplo. O, simplemente, lograría que tengamos fotos más realistas si lo deseamos (nada impide que luego se editen artísticamente: lo que genera esta cámara es una foto convencional).

La cámara multiespectral de Spectricity puede capturar luz de múltiples longitudes de onda, y con eso logra ser mucho más fiel al color original en una imagen

Una muestra: Marques Brownlee, más conocido como MKBHD por el canal de YouTube donde comenta tecnología para sus 18 millones de seguidores, hizo hace poco una comparativa ciega de cámaras de celulares, donde mostraba múltiples tomas de un mismo objeto, y pedía elegir la que nos parecía mejor, sin decir qué cámara la había capturado; la idea es evitar que la gente elija con la mayor inocencia posible. Más allá del resultado, que publicó esta semana (buscando un “ganador” en la foto más votada por casi 20 millones de participantes; los Pixel 7 y 8 de Google se llevaron el mayor puntaje), todavía se puede participar en el desafío, que permite ver cómo una misma escena, capturada por los mejores celulares del momento, puede tener variaciones de color notables (y cómo en la elección influye, también, nuestra preferencia y costumbre).

Bueno, Spectricity dice que con su cámara multiespectral todo eso se termina, porque la precisión de color que puede lograr su cámara es vastamente superior. Y lo hace en un módulo de cámara de tamaño convencional, un punto clave si quiere llevar su tecnología a los smartphones, donde cada milímetro cúbico vale oro. La compañía dice que esto podría hacerse realidad en dos años.

No es que las cámaras multiespectrales sean nuevas: existen hace muchísimos años (y varios satélites argentinos las usan para poder tomar mejores fotografías de nuestro suelo, por ejemplo); el logro es hacerlas tan pequeñas como para hacerlas compatibles con un celular, y lograr que -si lo queremos, cosa que no siempre sucede- podamos obtener fotos más fieles a la realidad.