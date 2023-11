escuchar

En los últimos meses fueron anunciados varios relojes inteligentes que se proponen como alternativas a los más establecidos del mercado (con los recientes anuncios del Apple Watch Series 9, en septiembre; el Galaxy Watch6 de Samsung, de próxima llegada al país; o el Pixel Watch 2, presentado hace un mes). Hay muchísimos modelos en el mercado, por suerte, pero quería detenerme en algunos modelos recientes por ofrecer ciertas características distintivas muy interesantes (de más está decir que no es una lista exhaustiva; hay productos de Amazfit, Fitbit, Fossil, TicWatch y muchos otros que ya están en el mercado, nacional e internacional).

Xiaomi Watch S3

Con el cambio del bisel y las correas combinadas, un mismo reloj toma un aspecto diferentes

El más reciente es el Xiaomi Watch S3, que la compañía presentó en China, y que sigue a los modelos anteriores con caja (y pantalla) circular. En este caso, con varios cambios. Desde lo estético, con un bisel intercambiable, que se combina con la malla para darle un aspecto diferente al reloj; la idea es que cada bisel que se engancha a esta pantalla Amoled de 1,43 pulgadas trae, también, un cambio en el dial que se ve en pantalla.

Pero más allá de lo cosmético, la caja de 47 mm y 12 mm de grosor hecha en acero inoxidable guarda la pantalla, el procesador, la batería de 486 mAh que le dan unos 15 días de autonomía, el sistema de carga por contacto y los sensores: de ritmo cardíaco, de temperatura y de oxigenación en sangre, además del GPS de doble banda, el barómetro (para detectar cambios en la altura si subimos una cuesta), el micrófono, altavoz, chip eSIM, NFC y Bluetooth.

Y corre HyperOS, el sistema operativo basado en Android que Xiaomi está promocionando como su nueva apuesta para incluir en todos sus dispositivos (y que es, en rigor, un cambio de interfaz de usuario sobre Android 14, al estilo del One UI de Samsung). El sistema operativo reconoce 150 tipos de entrenamiento, permite hacer un seguimiento del sueño, etcétera. La compañía no dijo cuándo lo ofrecerá fuera de China; en ese país tiene un precio que ronda los 100 dólares.

Garmin Vivoactive 5

La compañía francesa renovó su familia Vivoactive por primera vez en cuatro años, con un modelo con una caja de aluminio 42 mm y una pantalla Amoled circular de 1,2 pulgadas; como otros modelos de la compañía, privilegia el seguimiento de las actividades deportivas y, también, de lo que denomina bienestar, midiendo tiempos de recuperación después del ejercicio, ofreciendo meditaciones guiadas e incluso un “entrenador de sueño” para ayudarnos a dormir mejor, y una suerte de monitor de nuestra energía general.

Un Garmin Vivoactive 5

También tiene un modo para detectar la actividad física de personas en silla de ruedas y tiene un GPS integrado, una novedad para esta familia de equipos, además de monitor de ritmo cardíaco y oxigenación en sangre. La autonomía es de 11 días, y al igual que el reloj de Xiaomi permite ver en su pantalla las notificaciones del teléfono y, en Android, responderlas. Tendrá un precio internacional de 300 dólares.

Oppo Watch 4 Pro

Un Oppo Watch 4 Pro

El Oppo Watch 4 Pro es otro smartwatch que me pareció interesante: un modelo que evitar la pantalla circular y va por un diseño rectangular, pero con un panel Amoled levemente curvo de 1,74 pulgadas, lo que junto con la caja de acero le da un aspecto muy atractivo, y lo hace parecer más esbelto.

El reloj, además de medir la frecuencia cardíaca y la oxigenación en sangre, es otro que incluye la posibilidad de hacer un electrocardiograma (algo que está disponible hace tiempo en otros modelos, incluyendo los Galaxy Watch4 y Watch5 que se venden en la Argentina).

Corre WearOS (como el Pixel y los últimos Galaxy Watch, entre otros) que se maneja con la pantalla táctil y una corona lateral; tiene una batería de 570 mAh y suma GPS, NFC, Bluetooth y Wi-Fi, además de ofrecer un modelo con eSIM para tener conectividad 4G. Por ahora es exclusivo de China, con un precio cercano a los 250 dólares.

Withings ScanWatch 2 y ScanWatch Light

En los últimos meses también fue la firma francesa Withings la que actualizó su ScanWatch después de unos años, pero lo hizo con dos modelos. Ambos cumplen con la premisa básica de la compañía: ofrecer un reloj híbrido, es decir, uno de diseño analógico tradicional (con manecillas), pero que reemplaza una de sus complicaciones (esos diales secundarios que tienen algunos relojes) por una pequeña pantalla donde muestra algunos datos.

Ahora presentó dos modelos: el ScanWatch 2 y el ScanWatch Light. Que sea híbrido le permite una autonomía de 30 días. Como en el modelo anterior, el ScanWatch 2 mide pasos, ritmo de sueño y ritmo cardíaco (y alerta de irregularidades), además de permitir hacer electrocardiogramas, y ahora agrega un termómetro; no es para dar una temperatura exacta (que requeriría una aprobación de las entidades sanitarias de cada país), sino alertar de un cambio de temperatura corporal, sea para alertar por alguna enfermedad o seguir el ciclo de menstruación femenina. También detecta en forma automática múltiples modos de entrenamiento; no tiene GPS, no obstante (requerirá un celular cerca para determinar con exactitud algún recorrido). El reloj tiene una caja de acero y el dial está protegido por cristal de zafiro; es sumergible 5 atmósferas (como los otros modelos mencionados en esta nota) y está disponible en dos tamaños, con cajas de 38 o 42 mm, y un precio de entre 250 y 350 dólares.

Un Withings ScanWatch Light (en dorado) y ScanWatch 2 (en negro)

El ScanWatch Light es similar, pero no incluye el sensor de temperatura ni la complicación analógica que está en todos los relojes de Withings; para ver los pasos que dimos durante el día habrá que apelar a la pantallita OLED del reloj o mirar el dato en el celular; el resto de las mediciones (ejercicio, ritmo cardíaco) también están en este modelo. Solo está disponible con una caja de 37 mm y un precio de 250 dólares.

Sequent Supercharger 2.3

Dejé para lo último el que quizá sea el reloj más singular: como el Withings, es un reloj híbrido, con un dial enteramente analógico: solo veremos las manecillas de la hora, y una complicación que sirve de podómetro y, también, para dar otro dato: nuestra oxigenación en sangre. Porque el frente del reloj es analógico, pero la parte trasera no: además del sensor de movimiento tiene otro de ritmo cardíaco y de oxigenación. Y un elemento crucial: el peso oscilante que le permite generar energía con el movimiento de nuestro brazo, lo que equivale a un reloj que, como los automáticos tradicionales, no necesita recargarse nunca.

SuperCharger 2.3 y Elektron 2.3, dos relojes automáticos híbridos de la firma suiza Sequent

Esta es la evolución del SuperCharger 2 que debutó en 2019, y que fue ganando funciones con el correr de los años, pero que mantiene el mismo concepto: un reloj inteligente que no necesita recargar su batería.

Lograr esto tiene su costo: la caja, de 42 mm, puede ser de acero o titanio; está protegida por cristal de zafiro; y tiene un precio de entre 715 y 825 dólares, según el material elegido. Un modelo que reemplaza el generador de energía por un panel solar integrado en el dial del reloj tiene un precio de 550 dólares.

Todavía nos falta una renovación del PowerWatch, el reloj que usa el calor humano para recargar su batería, pero que no recibe actualizaciones desde 2019.

Temas Relojes inteligentes