Claude Duet: cómo funciona el agente de IA de Anthropic, quiénes pueden probarlo y qué tareas hace sin que se las pidan

Anthropic lanzó Claude Duet, un agente de inteligencia artificial diseñado para operar en segundo plano y ejecutar tareas sin una instrucción constante del usuario.

Este producto, presentado el 21 de octubre, funciona actualmente como una prueba de investigación para suscriptores Pro y Max en Estados Unidos. Por ahora, no existe una fecha confirmada para su llegada a la Argentina ni una disponibilidad general para el público masivo.

Claude Duet se lanzó como prueba para usuarios Pro y Max de Estados Unidos

El sistema funciona mediante la revisión periódica de los servicios autorizados por el usuario. En pocas horas, el agente analiza si existen mensajes pendientes, reuniones que exigen preparación, facturas por pagar o tareas abiertas.

Anthropic subraya que el modelo presenta recomendaciones y siempre requiere la aprobación explícita del humano antes de efectuar pagos, enviar mensajes, firmar contratos o eliminar archivos. Esta limitación busca evitar errores en acciones sensibles dentro del entorno laboral.

De qué trata Claude Duet

Para acceder a la herramienta, los interesados deben inscribirse en una lista de espera. La plataforma opera a través de una aplicación independiente para iOS y Android, además de estar disponible en claude.ai. La compañía no informó un precio adicional, aunque precisó que la actividad de Duet consume los límites del plan contratado. El sistema mantiene su funcionamiento en una máquina virtual mientras el usuario se aleja del dispositivo, lo cual permite que las tareas extensas avancen sin mantener la pantalla encendida.

La propuesta tecnológica se apoya en más de 6000 conectores compatibles. Según la empresa, el agente resulta útil para trabajadores independientes y pequeñas empresas al organizar campañas de redes sociales, redactar avisos laborales o analizar información de tiendas digitales.

Anthropic prueba un asistente que revisa el trabajo en segundo plano y propone acciones antes de que se las pidan

A diferencia de un chatbot tradicional, Duet inspecciona el contexto autorizado y propone pasos a seguir. Sin embargo, Anthropic impone restricciones de seguridad: el agente no puede negociar valores ni mover dinero para comprar o vender activos financieros. Esta medida establece un límite claro para las operaciones con riesgo económico.

La eficacia real dependerá de la correcta configuración de los permisos y de la claridad en los mensajes de confirmación que reciba cada usuario. Este asistente busca transformar la gestión digital cotidiana al reducir la carga de tareas repetitivas y mejorar la organización del tiempo, siempre bajo la supervisión directa de las personas que utilizan la plataforma.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.