Primer celular para chicos: a qué edad es recomendable y qué aplicaciones de control parental son infalibles hoy en la Argentina

La entrega del primer celular es una situación cada vez más común en muchas familias. Algunos padres deciden hacerlo para mantener contacto durante los traslados escolares. Otros adoptan la tecnología debido a las actividades extracurriculares, familias ensambladas o dinámicas sociales que llevan a los más pequeños a pasar más tiempo fuera de casa. Existen casos en los que el dispositivo se incorpora por necesidades educativas o para facilitar la comunicación con familiares.

Si bien existen diversas opiniones sobre el tema, la decisión no debería depender exclusivamente de una edad determinada. La madurez del niño, su nivel de autonomía, los hábitos digitales que ya posee y la capacidad de los adultos para acompañar el proceso suelen ser factores igual de importantes. Antes de comprar un dispositivo o entregar uno que ya se utiliza en la familia, conviene revisar algunos aspectos clave para que la experiencia resulte lo más segura posible.

A qué edad darle un celular a los chicos shutterstock

Estas son algunas de las cuestiones que conviene tener en cuenta.

1 No existe una edad universal para recibir el primer celular

Muchos niños reciben su primer teléfono entre los 10 y los 13 años, aunque no existe una recomendación única aplicable a todos los casos. Algunos están preparados para asumir ciertas responsabilidades digitales antes, mientras que otros pueden necesitar más tiempo. Lo importante es evaluar si comprenden conceptos básicos relacionados con privacidad, seguridad, comunicación y uso responsable de internet. La conversación previa suele ser tan importante como el dispositivo en sí.

2 Establecer reglas claras desde el primer día

Definir horarios de uso, límites de tiempo de pantalla, normas sobre descargas y criterios para compartir información personal ayuda a evitar conflictos futuros. Resulta conveniente conversar sobre redes sociales, mensajes con desconocidos y exposición de datos personales. Cuanto más claras sean las reglas iniciales, más sencillo será acompañar el aprendizaje digital.

Primer celular para chicos: a qué edad es recomendable y qué aplicaciones de control parental son infalibles hoy en la Argentina Shutterstock - Shutterstock

3 Google Family Link

Es una de las herramientas más utilizadas en dispositivos Android, que permite aprobar o bloquear descargas, establecer límites diarios de uso, supervisar aplicaciones instaladas y conocer la ubicación aproximada del dispositivo. Además, ofrece informes de actividad que ayudan a entender cómo se utiliza el teléfono a lo largo del día.

4 Tiempo en Pantalla y Compartir en Familia de Apple

Los usuarios de iPhone disponen de herramientas integradas que permiten administrar contenido, establecer restricciones y limitar determinadas funciones según la edad. Estas facilitan la supervisión del tiempo de uso y el control de compras dentro de aplicaciones. Al estar integradas en el sistema operativo, suelen resultar sencillas de configurar.

5 Qustodio

Se trata de una de las plataformas de control parental más conocidas a nivel internacional. Permite gestionar horarios, supervisar actividad digital, bloquear aplicaciones específicas y establecer filtros de navegación. Ofrece reportes detallados para que los adultos puedan comprender mejor los hábitos digitales de los menores.

6 Norton Family

Esta herramienta incorpora funciones orientadas al seguimiento de actividad online, supervisión de búsquedas y administración de tiempos de uso. Puede ser útil para familias que desean contar con información más detallada sobre la forma en que se utiliza el dispositivo sin necesidad de revisar constantemente el teléfono.

La entrega del primer celular es una situación cada vez más común en muchas familias

7 Activar Encontrar mi iPhone o Encontrar mi dispositivo

La seguridad física del equipo también es importante. Estas funciones permiten localizar el teléfono en caso de pérdida, hacerlo sonar a distancia, bloquearlo o incluso borrar su contenido si fuera necesario. Para muchos padres representan una de las herramientas más útiles una vez que el niño comienza a desplazarse de manera autónoma.

8 Revisar periódicamente permisos y configuraciones

Las necesidades cambian con el tiempo. Lo que resulta adecuado para un niño de 10 años puede no serlo para uno de 14. Por eso conviene revisar periódicamente aplicaciones instaladas, permisos otorgados y configuraciones de privacidad para asegurarse de que continúan siendo apropiadas.

Una decisión que requiere acompañamiento

La entrega del primer celular suele marcar una nueva etapa dentro de la vida familiar. Más allá del dispositivo elegido, el acompañamiento de los adultos continúa siendo el factor más importante para desarrollar hábitos digitales saludables. Las herramientas de control parental pueden aportar seguridad y tranquilidad, pero funcionan mejor cuando se combinan con diálogo, educación y reglas claras adaptadas a cada edad.