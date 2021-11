Comenzó a hacer réplicas de armas del Age of Empires como pasatiempo y ahora las vende en todo el mundo

Hay videojuegos que, con el tiempo, logran ser mucho más que un pasatiempo virtual. De hecho, algunos títulos se han transformado en películas y otros en productos físicos. En tal sentido, la saga de estrategia histórica Age of Empires, que por estos días vuelve con la versión IV motivó al guatemalteco Manolo Paredes Castillo a descubrir un nuevo pasatiempo: crear réplicas de las armas clásicas inspiradas en el juego.

Este arquitecto, que vive en Antigua Guatemala, cuenta que su fanatismo por el juego lo llevó a crear estas piezas como un pasatiempo, pero que hoy está vendiendo a países como Estados Unidos y Chile entre otros.

La pandemia generó el momento oportuno

Paredes Castillo explica que desde hace años que tenía ganas de hacer miniaturas, pero no encontraba el tiempo. “Con el inicio de la pandemia y la larga cuarentena que se impuso en Guatemala, encontré en este pasatiempo una distracción para superar el encierro. Además, mientras construyo las armas disfruto de los torneos del juego. En definitiva, el aislamiento y mi fanatismo por el videojuego me llevaron a enfocarme en esta práctica”, detalla. Bajo el nombre de Age of Manolink, Paredes Castillo comenzó a mostrar sus creaciones en las redes sociales (Facebook, Instagram, YouTube y TikTok). En cada posteo está la imagen del producto terminado, e indica la escala de la obra así como también los materiales con los que está compuesto, como madera, hierro, bronce, plumas, cuerdas y telas, entre otros. En algunos casos también publica breves videos en los que muestra paso a paso cómo los crea de forma artesanal.

Para que las réplicas sean perfectas, apela a su formación de arquitecto y a sus conocimientos sobre planos, escalas y proporciones. Además, en el colegio secundario estudió dibujo técnico, y su papá le enseñó herrería y carpintería.

Del pasatiempo al negocio

En un primer momento Manolo realizó dos miniaturas y las mostró a través de las redes sociales con gran repercusión. “De todas las cuentas, la que tiene más movimiento es la de Facebook”, señala, e intuye a que esto se debe a que en Facebook hay grupos de fans de AOE que comparten sus comentarios en esta plataforma. A propósito, el ariete de asedio es la pieza favorita entre sus seguidores. “Esto seguramente se debe a que se trata de un arma muy utilizada en el videojuego para romper murallas”, justifica.

Si bien el guatemalteco cuenta que estas creaciones son un pasatiempo, lo cierto es que empezó a recibir pedidos de todo el mundo: “Yo vivo de la arquitectura, pero de todos modos llevo vendidas unas 60 piezas. También he donado creaciones como premio para los ganadores de competencias del Age of Empires”.

Así las cosas, hoy Paredes Castillo trabaja de arquitecto de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde, momento en el que cambia de rol y se transforma en maestro de armas hasta las 9 de la noche, y casi todo el fin de semana. De cara al futuro, piensa seguir con este hobby que tantas satisfacciones les ha dado: “Mi objetivo es que la gente disfrute de mis creaciones”.