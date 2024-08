Adelanto del The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom: así será el mundo del vacío y el modo espadachina

Escuchar

El 26 de septiembre llegará The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, una aventura protagonizada por la princesa Zelda, que deberá explorar el mundo del vacío para encontrar a los habitantes e Hyrule desaparecidos, y donde podrá conseguir el modo espadachina.

En The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Hyrule se ha llenado de extrañas brechas oscuras que hacen desaparecer a las personas, y también a Link. Por ello, Zelda se embarca en un viaje junto al hada Tri y un cetro que le permite realizar réplicas de objetos.

Nintendo ha compartido este viernes nuevos detalles del mundo del vacío, que Zelda y Tri explorarán para localizar y rescatar a los desaparecidos. Para ello, deberán entrar a través de las grietas, que llevan a distintas mazmorras con misterios por resolver.

Al explorar el mundo del vacío, Zelda se encontrará con una espada que le permitirá adquirir el modo espadachina por tiempo limitado. Con esta habilidad podrá abrir nuevos caminos bloqueados, abatir enemigos por sí misma y combatir a la vez que las réplicas que invoque.

Zelda encontrará, asimismo, personajes que les serán de ayuda durante su aventura. Uno de ellos es Dampé, un ingeniero de artilugios de relojería, tiene una habilidad especial para construir autómatas. Una vez que estos se activan, pueden desatar poderosos efectos, pero que pueden romperse si sufren demasiado daño.

El 26 de septiembre llegará The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, y también se pondrá a la venta una Nintendo Switch Lite Edición Hyrule dorada con inspiración en la saga The Legend of Zelda, que incluye una suscripción individual de doce meses a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión.

Europa Press