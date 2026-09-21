Cómo activar el modo capibara de WhatsApp

El denominado modo capibara irrumpe entre los usuarios de WhatsApp como una tendencia estética para personalizar el ícono de la aplicación en dispositivos Android. Esta configuración permite a los fanáticos del roedor más grande del mundo incorporar la figura del animal en la pantalla de inicio del teléfono. El proceso consiste en un ajuste visual que no altera las funciones internas del servicio de mensajería ni compromete la seguridad de los mensajes, ya que el cambio ocurre fuera del entorno de Meta.

El capibara, conocido en Argentina como carpincho, gana popularidad global por su carácter afable. Este animal, cuyo nombre proviene del guaraní kapiÿva y significa señor de las hierbas, habita en humedales y praderas inundadas de América del Sur. Su imagen, convertida en un fenómeno viral, motiva ahora a miles de usuarios a modificar la interfaz de su mensajería personal. Resulta fundamental aclarar que Meta no ofrece esta opción de manera oficial. El usuario debe recurrir a herramientas externas llamadas launchers para ejecutar la personalización del logotipo.

"Modo Capibara" de WhatsApp Gemini

El programa Nova Launcher representa la opción más utilizada para este propósito. Esta aplicación permite cambios profundos en la interfaz de usuario, como la modificación de fuentes, widgets y, en este caso, el ícono específico de WhatsApp. El procedimiento requiere que el usuario disponga primero de una imagen del animal, preferiblemente en formato PNG con fondo transparente, obtenida de sitios de internet o creada mediante inteligencia artificial. El archivo debe residir en la galería del teléfono para su posterior selección.

Una vez descargado Nova Launcher desde la Google Play Store, el usuario habilita la aplicación como el lanzador predeterminado del dispositivo. Este paso otorga los permisos necesarios para la edición de los elementos en la pantalla. El usuario debe mantener presionado el ícono original de WhatsApp durante dos segundos hasta que aparezca el menú de opciones. Luego, selecciona la función editar, presiona sobre el logo y elige la opción fotos para importar la imagen del capibara desde la galería. La herramienta permite ajustar el tamaño de la figura para una mejor integración visual antes de confirmar el cambio con el botón listo.

Todo lo que hay que saber para activar el "modo Capibara" de WhatsApp ChatGPT

Los launchers actúan como una capa adicional sobre el sistema operativo Android y ofrecen experiencias de uso diversas. Un usuario puede dotar a su dispositivo de una apariencia similar a la de otros sistemas mediante estas herramientas. Sin embargo, Nova Launcher constituye una aplicación de terceros, ajena a Meta, por lo cual no cuenta con respaldo oficial de la empresa. El uso de software externo recae siempre bajo la responsabilidad del dueño del teléfono.

La reversión de este proceso resulta sencilla. Si el usuario desea recuperar el ícono tradicional de WhatsApp, basta con desinstalar Nova Launcher desde la configuración del teléfono o mediante la tienda de aplicaciones. Al borrar el programa, el sistema operativo restablece de forma automática su interfaz de fábrica y elimina todas las modificaciones visuales previas. Así, el usuario retorna al diseño original sin perder sus conversaciones ni archivos almacenados, puesto que la personalización solo afecta la apariencia externa del atajo en la pantalla principal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA