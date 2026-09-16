Juegos Suramericanos 2026: entre la alta demanda de entradas y la devoción por la mascota Capi

ROSARIO.- La fiebre del deporte crece de la mano de la XIII edición de los Juegos Suramericanos que se realizan en Rosario, Santa Fe y Rafaela hasta el 26 de septiembre, con alta demanda de las entradas gratuitas, pero también de las pagas, que son las que aseguran sí o sí un lugar ante tantas solicitudes y capacidad limitada. El reflejo está en las tribunas, que lucen colmadas en cada escenario y se complementa con el furor máximo: Capi, la mascota oficial inspirada en un carpincho típico del litoral. Pero también en los Fans Fest y en las calles, con los santafesinos cada vez más “metidos” en el clima de lo que quizás antes miraron con desconfianza.

Según pudo saber LA NACION, en el primer fin de semana de los Juegos (se inauguraron el sábado 12 con unas 250 mil personas en el Monumento Nacional a la Bandera en una apertura histórica) concurrieron, en las tres sedes, unas 120 mil personas a los Fans Fest, que tienen programación diaria de espectáculos musicales y distintas propuestas de entretenimiento. Y se vendieron ya 630.000 tickets para las dos semanas de acción. La expectativa se revela en los estadios: los distintos Invencibles (nombre de la mayoría, en alusión al escudo de la bandera de Santa Fe) lucen llenos, pero también el resto de los escenarios que componen esta competencia.

Los santafesinos (y todos el resto de los visitantes) están cada vez más "metidos" en los Juegos Suramericanos

“Estamos ante una situación que nos está sobrepasando, de conflicto. Pero diría que de un conflicto positivo”, comentó Federico Angelini, Secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad y vocero de estos Juegos Suramericanos 2026. Es que, según explicó, en la previa se preveía que el público adquiriría el de manera gratuita (disponibles en la página https://santafe2026.ar/) lo dispuesto para cada aforo, pero resultó que muchos optaron por comprarlas, que es una manera de asegurarse ese lugar ante tanta demanda. Esos tickets cuestan 10 mil pesos y se adquieren mediante un QR (también por la página oficial). A su vez, hay que contemplar que en cada escenario, en cada jornada, hay un espacio destinado exclusivamente a las escuelas.

Entre los eventos “estrella”, que en general también lo son en los Panamericanos y Olímpicos, sobresale la expectativa por la gimnasia deportiva, artística y de trampolín, las pruebas de natación, patín artístico y los de conjunto, como el rugby que tendrá a todas las estrellas de los Pumas 7s; el hockey con las Leonas, con siete campeonas del mundo; el vóleibol con las Panteras y el handball, además del beach volley cuyas parejas argentinas juegan en un marco excepcional. Lo bueno es que, aún en los deportes menos tradicionales o populares, también hay un interés notable.

La gimnasia es uno de los deportes más demandados; se disputa en el Invencible Arena del parque Independencia SEBAGRANATA - Santa Fe 2026

“Vemos mucha alegría en la gente y el reconocimiento de los que decían que la plata que usó para estos Juegos era plata tirada. Los santafesinos empiezan a ver lo importante que es tener una cita así”, resalto Angelini, quien remarcó que también esto es un punto de partida.

Rosario -una de las tres sedes de estos Suramericanos- recibirá en 2029 los Juegos Panamericanos Juniors, con una estimación de 6.000 atletas (hoy hay 1.500 en esta ciudad), por lo que se necesitará potenciar estructuras. De todas maneras, valoró el presente: “Vamos por el camino correcto. Ya crecimos en materia de seguridad y lo hacemos en educación y deporte. Ese es el legado de este gobierno”.

Federico Angelini (a la izquierda, con Maximiliano Pullaro), dijo que la gente primero miró con desconfianza pero hoy está disfrutando

La estrella de los Juegos es, además del deporte y los deportistas representantes de 15 países, la mascota: Capi. Está inspirado en un carpincho autóctono, habitante de los humedales del litoral, que a la vez debe su nombre a que es el capitán (lleva un brazalete alusivo) y es el obsequio que miles se quieren llevar en la forma que sea. Popularmente es conocido como capibara, el nombre con el que los japoneses popularizaron masivamente a este animal, a nivel cultural y fuera de su hábitat natural, que es Sudamérica.

Los hay en biromes, stickers, bolsos, termos, pines, llaveros, cartas, tazas, cuadernos y bandanas. Pero el gran deseo es el peluche. La organización mandó a fabricar unos 50.000 y en los primeros cuatro días se vendieron 10.000, misma cifra que el total de los expendidos en los Juegos Panamericanos Juniors de Asunción 2025, Tito y Tika, sus gatos monteses. Este Capi, además, no tiene género. Cuesta 25 mil pesos y hay una versión llavero, también de peluche, a 10 mil.

De a uno, de a dos, y en todas sus formas: todos quieren a Capi en los Juegos

“Se agota en todos los puntos de venta y todo el tiempo hay que reponer el stock. Es divertido y está de moda. Logramos que sea incorporado como parte del espíritu de estos Juegos”, explicaron desde la organización.

Antes, Capi recorrió unos 500 eventos relacionados a estos Suramericanos, estuvo en cada geografía de esta provincia y fue adoptado por chicos y grandes. Toda una marca de identidad, especialmente para estas dos semanas. Y también, para cuando pase el tiempo.