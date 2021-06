Cómo funciona Háblalo, la app argentina que usa Esteban Bullrich para hablar con su hija

A fines de abril pasado, Esteban Bullrich, confirmó que tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una patología neurodegenerativa y progresiva que genera dificultades para tragar, comer y hablar.

Semanas más tarde, el senador de Juntos por el Cambio brindó varias entrevistas en las que contó que, para comunicarse con su hija de seis años, utiliza una app que fue creada por un argentino.

El joven emprendedor se mostró orgulloso al conocer que Esteban Bullrich utiliza la app que creó Instagram @mateons

Se trata de Háblalo, una aplicación desarrollada por el joven emprendedor Mateo Salvatto (22) con el objetivo de ayudar a las personas con dificultades para hablar a comunicarse con otra gente.

En enero de 2017, la app fue lanzada al mercado. Debido a su éxito, al año siguiente, con tan solo 18 años, Salvatto fundó Asteroid Technologies para poder administrar su emprendimiento.

El argentino Mateo Salvatto tenía apenas 17 años cuando creó la app Háblalo, y un año más tarde lanzó su empresa, Asteroid HÁBLALO

La aplicación es totalmente gratuita y no es necesario estar conectado a Internet para que pueda funcionar. En la actualidad, es utilizada por 200.000 personas de 55 países a lo largo de cinco continentes y está disponible en más de 35 idiomas, según informó BBC.

Cómo funciona Háblalo

Salvatto describe a su creación como una “multiherramienta con distintas funcionalidades”, que permite a los usuarios -no solo sordos, sino cualquier persona con un problema que le dificulta el habla- poder comunicarse, ya sea escribiendo un texto que es transformado en audio, o utilizando dibujos, imágenes o fotos, entre otras opciones.

La aplicación integra dos servicios principales: uno de traducción de texto a voz, por el cual la persona hipoacúsica escribe lo que quiere decir. Por ejemplo: “¿Dónde hay una farmacia?”. Eso, al presionar un botón, se reproduce en voz alta. Luego, cuando le responden, por ejemplo, “Está a dos cuadras”, presiona un botón que activa un servicio de traducción de voz a texto y esa respuesta aparece como una oración en la parte baja de la pantalla del celular.

La aplicación permite que personas con dificultades para comunicarse puedan hacerlo hablalo.app

Además, cuando una persona oyente quiere responder, se acerca el celular a su boca y se aprieta el botón del micrófono que graba la frase y la transcribe para que la lea la persona sorda.

A pesar de no generar ingresos directos por el uso de la app, Asteroid desarrolló un modelo de negocio alternativo: creó una versión corporativa de la aplicación, llamada Háblalo for Business, que les permite a organizaciones privadas o del Estado atender a personas con discapacidades comunicacionales.

En una entrevista de hace cuatro años para el programa Comunidad de Negocios por LN+ con José Del Rio, Salvatto explicó cómo surgió el emprendimiento: “Yo soy técnico electrónico así que estudié electrónica, programación, desarrollo de plaquetas nada que ver con algo social pero cuando terminé la secundaria quería hacer algo para ayudar a la comunidad que tengo tan cerca. Como mi mamá es profesora de sordos, en todas las cenas familiares escuché hablar sobre sordos. Y un día dije ‘tenemos que aplicar la tecnología para ayudar a estas personas’”.

Entrevista a Mateo Salvatto

“Cualquiera que conozca de tecnología sabe que no es un desarrollo revolucionario. Es agarrar tecnología que ya existía para ponerla en un entorno que ayude a los sordos. Por ahí no nos ponemos a pensar pero no solamente no pueden comunicarse con los oyentes sino que, si están manejando, no escuchan una ambulancia, o cuando suena un timbre, o si hay un bebé llorando. Si tienen que ir a la AFIP tienen que ir con un intérprete y, si el interprete no puede ir, bueno la aplicación surge para dar un herramienta si pasa algo así”, aclaró el emprendedor.

