Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp: la nueva funcionalidad con foco en la privacidad

WhatsApp anunció este lunes que habilitará en todo el mundo, en forma gradual, la posibilidad de reservar un nombre de usuario (@persona) único asociado a nuestro número de teléfono, con la intención de ofrecer mayor privacidad y más facilidad al momento de compartir nuestro perfil de WhatsApp con otra persona.

Este nombre de usuario no reemplaza al número de teléfono, ni modifica cómo tenemos anotado un contacto (o cómo lo registraremos); solo cambia la manera en que compartimos nuestros datos a otra persona para que pueda mandarnos un mensaje por primera vez.

De hecho, la elección de un nombre de usuario es optativa. El número de teléfono sigue siendo obligatorio, y el dato base que identifica a una cuenta.

Desde este lunes es posible reservar los nombres de usuario, y la función general se habilitará más adelante en el año.

Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp

Los pasos para reservar un nombre de usuario en WhatsApp

Para reservar un nombre de usuario en WhatsApp, hay que ir, en la app, a Ajustes>Cuenta>Nombre de usuario, y seguir las indicaciones para registrar nuestro usuario. Si no nos aparece la función, es porque la compañía la está habilitando por tandas. Es cuestión de esperar.

La compañía puso en línea un sitio con respuestas a preguntas frecuentes para resolver dudas sobre el uso de nombres de usuario en WhatsApp.

WhatsApp nos permite elegir cualquier nombre de usuario usando letras, números, guiones y puntos. Y obviamente, si ya fue tomado por alguien no lo podremos usar. Sí podemos cambiarlo más adelante si no estamos conformes con el nombre de usuario elegido.

También nos ofrecerá un generador automático, y la posibilidad de vincular esa cuenta con la de Instagram y Facebook, para administrar los tres perfiles desde el centro de gestión de usuarios de Meta (no cambia la visibilidad del usuario).

Una vez generado el nombre de usuario, nos permitirá crear también una clave de cuatro dígitos que deberá conocer quien nos quiera hablar; la idea es evitar el acoso o los mensajes masivos.

Si creemos que nuestro nombre de usuario en WhatsApp es fácil de deducir, podemos sumar una clave de cuatro dígitos que alguien deberá conocer para poder contactarnos

Cuáles son las ventajas de tener un nombre de usuario en WhatsApp

Una vez que tenemos registrado el nombre de usuario, nos permite compartir ese @persona cuando queremos darle nuestros datos a alguien. Esto dejará oculto nuestro número de teléfono, lo que impedirá que lo usen para contactarnos por fuera de la plataforma (con una llamada, por ejemplo).

Lo mismo para un grupo en el que estamos con mucha gente desconocida y preferimos ocultar el número. De hecho, si tenemos una @ en los grupos, se mostrará ese nombre y no el número a las personas que no nos tengan agendados.

Al usar un nombre de usuario en WhatsApp queda oculto el número de teléfono en todas las conversaciones, individuales o grupales

Tener un nombre de usuario no cambia cómo nos verá alguien que ya nos tenga agendados; es solo para compartir información la primera vez, igual que con el número de celular.

Las ventajas para las empresas y profesionales

El nombre de usuario le permite a empresas y profesionales, publicitar en avisos y carteles su @nombre como forma de contacto en vez de un número de 10 u 11 cifras, difícil de recordar. También podrán promocionar a WhatsApp como medio de contacto con un link: https://wa.me/nombredeusuario.