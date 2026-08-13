Sorpresa en Wall Street: la tecnológica “tapada” que presentó resultados y subió 34%

En un momento en que la inteligencia artificial acapara todos los escenarios a nivel global, la empresa Nebius Group (NBIS), que se dedica a la creación de infraestructura para dar servicio a la industria global de la IA, presentó ayer los resultados del segundo trimestre y el precio de sus acciones tuvo una suba del 34% en tan solo un día.

La escalada se dio luego de las presentación de resultados del segundo trimestre: los ingresos de la compañía se dispararon un 454% interanualmente (en comparación con el mismo período del año anterior) y alcanzaron los US$582,3 millones. Si bien las acciones se dispararon, continúan presentes las preocupaciones en torno a las grandes sumas de gastos de capital y a las pérdidas netas, lo que podría afectar el crecimiento futuro.

Según el reporte de la empresa, la facturación de su principal negocio de inteligencia artificial en la nube se sextuplicó durante el trimestre y llegó a US$575 millones. Esto superó el pronóstico de los analistas de Wall Street, que proyectaban ingresos totales por US$570 millones, de acuerdo con Barron’s.

La compañía, que cotiza en el Nasdaq, tiene sede en Ámsterdam y, tal como describe en su página web, ofrece una plataforma unificada que abarca todo el ciclo de vida de la IA, desde el entrenamiento y ajuste de datos y modelos hasta la ejecución y el despliegue en producción. Presta servicios a desarrolladores de IA y a empresas en industrias como la sanidad, las ciencias biológicas, la robótica, la IA física, los servicios financieros, los medios de comunicación y el entretenimiento, el comercio minorista y otros.

La demanda de inteligencia artificial sigue impulsando el gasto por esta tecnología IM Imagery - Shutterstock

Según explica Yahoo Finance, se trata de una compañía “bien posicionada en el mercado de infraestructura de IA, respaldada por varios contratos importantes”, aunque persisten las preocupaciones por mantener su rentabilidad, en un contexto en que los gastos continúan creciendo. Efectivamente, otros números del reporte hablan de costos operativos altos, que aumentaron un 251% en comparación con el segundo trimestre de 2025, situándose en US$758.2 millones para el trimestre finalizado el 30 de junio de 2026.

Al mismo tiempo, el indicador EBITDA (por sus siglas en inglés, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization y, en español, beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) dio US$236,2 millones en el segundo trimestre de 2026, mejorando respecto a la pérdida de US$21 millones reportada en el mismo periodo de 2025. Además, al 30 de junio de 2026, la empresa contaba con US$8042,1 millones en efectivo y equivalentes de efectivo. Vale señalar que los resultados netos de la empresa muestran una pérdida operativa de US$190,4 millones, proveniente de operaciones continuas para el segundo trimestre de 2026.

Esta semana, el movimiento de las acciones de otras tecnológicas también fue tema de conversación entre analistas. Las acciones de CoreWeave, compañía especializada en hardware y capacidad de nube, experimentaron ayer un aumento de 14% tras el cierre de mercados. El motivo también está vinculado a la IA: la empresa incrementó su previsión de gastos de capital para todo el año, luego de superar las estimaciones del segundo trimestre, en el marco de una fuerte demanda de sus servicios de computación en la nube para inteligencia artificial (IA). Por su parte, Super Micro Computer también registró subas en medio de la demanda por la IA y sus acciones aumentaron ayer un 8%, tras dar a conocer un importante aumento de sus ganancias.