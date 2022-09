Cómo se verían hoy Lady Di, Freddie Mercury, John Lennon o Kurt Cobain si estuvieran vivos, según un software para envejecer rostros

El tiempo pasa, y cuando miramos atrás es inevitable la nostalgia por las personas que se fueron, entre famosos que marcaron una época. Esto parece haberlo entendido el fotógrafo Alper Yesiltas, quien usó la inteligencia artificial para recrear a grandes personajes que hoy podrían seguir con vida.

As if nothing happened (como si nada hubiera pasado) es el nombre que recibió la proyecto digital que usó el fotógrafo turco. Con ese procedimiento podemos ver hoy a figuras como Heath Ledger, que falleció en el 2008 con tan solo 28 años de edad, dejando la inolvidable interpretación del Joker, en la película Batman, el caballero de la noche.

“Me gustaría compartir con ustedes la primera colección de imágenes de mi proyecto basado en IA llamado “Como si nada hubiera pasado”. Detrás de este proyecto se encuentra la pregunta de cómo se vería la gente de manera fotorrealista si no les hubieran sucedido algunos grandes eventos”, indicó el fotógrafo, que ha compartido parte de su trabajo en las redes sociales. Señaló que durante 19 años ha venido coleccionando fotografías y realizando otras para exposiciones.

Elvis Presley y Kurt Cobain, según Alper Yesiltas: tomó fotos antiguas y procesó los rostros con varias aplicaciones de envejecimiento digital para estimar cómo se verían hoy si estuvieran vivos

Otro de los artistas retratados es Kurt Cobain, líder de la legendaria banda Nirvana en los 90, y que falleció en 1994. Hoy tendría 55 años de edad. También figura la princesa Diana de Gales (o Lady Diana), que falleció en agosto de 1997 a la edad de 36 años. Ella tendría hoy 62 años.

Jimi Hendrix y Heath Ledger hoy, según el tratamiento de envejecimiento digital que aplicó Alper Yesiltas sobre fotos antiguas

Pero Alper Yesiltas no solo se queda en personalidades relativamente contemporáneas. Por ejemplo, también incluye a una leyenda que comenzó la fiebre por la música y fue considerado el rey del rock and roll. Se trata de Elvis Presley, quien hoy tendría 87 años. También nos muestra a John Lennon, integrante de los Beatles, que debería tener 82 años, y a Freddie Mercury, líder de la banda Queen, quien debería cumplir 76 años.

No es la primera vez que la inteligencia artificial sirve para recrear a personas, y para imaginar su envejecimiento; de hecho, aplicaciones como FaceApp permiten hacerlo con cualquier imagen propia. En este caso, Yesiltas dice que usó una combinación de varias herramientas digitales para lograr los resultados deseados.

Ya hemos visto como a partir de esta herramienta se puede hasta crear pinturas o fotografías desde la interpretación de algunas palabras claves. Hasta un cuadro realizado con Inteligencia Artificial ganó un concurso en Estados Unidos. Es decir, cada vez son más usos que se le da a esta tecnología. ¿Qué sucederá después?