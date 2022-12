Cómo sería la empresa nacional de software que quiere crear Ariel Sujarchuk

escuchar

Una empresa de software que brinde servicios para el Estado. Todavía sin nombre. Pero esa es la idea que disparó el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, la semana pasada en el evento anual de entrega de los Premios Sadosky, que reconoce a los principales referentes de la Cámara del Software (CESSI).

Allí sostuvo: “Nosotros además vamos a potenciar la creación de una empresa nacional de software: no para quitarles trabajo, sino para darles más trabajo. Si no, siempre el león se come al ratón. En las grandes licitaciones, ninguna empresa chica tiene espalda suficiente. Mejor que el Estado esté para agrupar a todas las pequeñas empresas y que entren a vender servicios. No hay que tener miedo ni fantasmas, hay que trabajar en serio y poner números sobre la mesa”.

En diálogo con LA NACION, Sujarchuk amplió el concepto de lo que significaría una empresa de software del Estado. “Tenemos un problema, que es el de retener talento en un sector que tiene mucha demanda. Incluso en el Estado podrían llegar a ganar más que el Presidente, lo que genera una asimetría con el resto de las posiciones en el Estado. Y no hay categorías así en la Administración”, explicó el secretario. Aunque admitió que una empresa “no resuelve el problema de la falta de recursos”, se aventuró: “pero puede pagar a valores de mercado”.

Ariel Sujarchuk es el Secretario de Economía del Conocimiento de la Nación y fue intendente en Escobar hasta fin de 2021 Rodrigo Néspolo - LA NACION

Sin subsidios y por proyecto: la empresa estatal

“Será una empresa con dos garantías: que no recibe subsidios sino contratos, que prestará servicios básicos que son necesarios para el normal funcionamiento del Estado, en el que muchas veces te cuesta lo más básico o tener posiciones permanentes. Y que va a tener que cotizar menos que cualquier privado. Con una empresa así solucionás ese problema, con un servicio propio y que cuida la confidencialidad de los datos”, explicó.

Según Sujarchuk, “esto permitiría que incluso empresas chicas, que son las que no tienen espalda para poder hacerlo, puedan licitar junto a la empresa estatal, para que puedan ser subcontratadas. Y así garantizar la operatividad y el mantenimiento”. Anticipó que saldrá a “fin de año o a principios del próximo”. No se animó a dar un número total de empleados, pero aseguró que serán por proyecto y que dependerá del volumen de trabajo que tenga. “Va a trabajar para dar soporte no solo a organismos nacionales sino también a provinciales, sobre todo, en el que es todavía más necesario tener un soporte”.

Por último, señaló dos empresas modelo en las que se basó para el proyecto, que aún no está sellado. “Creo que hay que seguir el modelo de Invap, en Bariloche, por ejemplo, que no recibe subsidios y que se encarga por ejemplo de la modernización del Sistema de Vigilancia de Tránsito Aéreo, o de Arsat, que es el mejor servidor argentino”. Por último, explicó que Daniel Filmus, ministro de Ciencia y Tecnología, comparte su idea.

Destraban pagos al exterior de servicios

La CESSI venía negociando con el Gobierno destrabar los pagos de licencias de software al exterior, luego de las últimas medidas que incluyen la autorización del gobierno para poder realizar esos giros. Según dijeron desde la cámara, se mantuvieron reuniones con el Secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, y el Subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes, “con el objetivo de establecer un cronograma de trabajo mancomunado -fijando situaciones de emergencia, urgencia y programables- de cara al crecimiento del sector en el país”. Y especificaron que “los primeros requerimientos fueron atendidos por el organismo perteneciente al Ministerio de Economía de la Nación”.