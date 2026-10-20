Cómo ver gratis a los más de 4000 especialistas que se reúnen en el congreso de informática e innovación del Hospital Italiano

Hasta el 23 de octubre, el Hospital Italiano organiza un Congreso sobre el futuro de la medicina con más de 300 conferencias, experiencias de inteligencia artificial en vivo y referentes internacionales
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La transformación digital de la medicina ya no pertenece al plano de las promesas futuras, sino que es una realidad cotidiana que redefine la investigación, la gestión sanitaria y la atención médica. En este contexto, el Hospital Italiano de Buenos Aires organiza el Congreso de Informática, Innovación e Investigación en Salud 2026, un encuentro de acceso gratuito que reúne a más de 4000 participantes inscriptos para debatir el presente y el futuro del sector.
El evento cuenta con un formato híbrido distribuido a lo largo de cinco jornadas. La apertura presencial se realizó el 19 de octubre en la sede del Hospital Italiano. Este martes 20 y miércoles 21 de octubre las actividades continúan de manera virtual, mientras que el 22 y 23 el congreso se traslada al Parque de la Innovación con conferencias presenciales y transmisiones en vivo. En total, la agenda ofrece más de 300 charlas y conferencias repartidas en 26 tracks temáticos y 10 salas en simultáneo. El congreso busca generar un punto de encuentro entre la investigación, la tecnología y la práctica clínica para favorecer el intercambio regional de conocimientos.
La inteligencia artificial (IA) y su impacto en la salud ocupan un lugar central en la programación. La nómina de expositores combina figuras destacadas de la ciencia argentina e internacional. Entre los referentes locales participan el economista Walter Sosa Escudero y el científico Gabriel Rabinovich, reconocido mundialmente por sus hallazgos en inmunología y cáncer. A nivel internacional, se presentan expertos como Shabbir Syed Abdul (Taipei Medical University), Guillermo Sapiro (Apple Health) y Brian Dixon (Regenstrief Institute). Además, el ministro de Salud porteño, Fernán González Bernaldo de Quirós, encabeza un panel sobre transformación digital junto a representantes del BID, la OPS, el Banco Mundial, la Nación y la Ciudad de Buenos Aires.
Algunos de los conferencistas y expositores del Congreso
El cronograma del Congreso, con las charlas presenciales y virtuales, puede verse en el sitio oficial. Algunos de los expertos que participan son:
- Dr. Daniel Luna: Jefe del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires.
- Walter Sosa Escudero: Economista, investigador del CONICET y especialista en estadística y análisis de datos.
- Gabriel Rabinovich: Científico argentino de reconocimiento internacional por sus investigaciones sobre el sistema inmunológico y el cáncer.
- Shabbir Syed Abdul: Profesor titular de Inteligencia Artificial y Salud Digital en la Taipei Medical University (Taiwán), reconocido en el Top 2% de científicos del mundo según la Universidad de Stanford.
- Guillermo Sapiro: Especialista de Apple Health, enfocado en inteligencia artificial aplicada a imágenes médicas.
- Brian Dixon: Investigador del Regenstrief Institute y especialista en informática biomédica dedicada a herramientas digitales para vigilancia y salud pública.
- Fernán González Bernaldo de Quirós: Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.
- Gregory L. Alexander: Referente internacional en informática aplicada a la Enfermería e investigación en tecnologías para el cuidado.
- Heimar Marin: Presidenta de la International Academy of Health Sciences Informatics (IAHSI).
- John Holmes: Presidente electo de la International Medical Informatics Association (IMIA).
- Mark Lin: Presidente de MEDINFO (congreso internacional de informática médica vinculado a la IMIA).
- Patrick Weber: Referente de la IMIA y enlace con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
- Philip Robinson: Tesorero de la IMIA.
- Ursula Hübner: Secretaria de la IMIA, investigadora y especialista en informática en salud de Alemania.
- Representantes institucionales: Especialistas y portavoces del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Mundial, la Nación y la Ciudad de Buenos Aires (participantes del panel de transformación digital).
Además, el Hospital presentará a TANA, un asistente de IA que “asiste a los profesionales, al permitir consultas de forma rápida y en lenguaje natural evoluciones, diagnósticos y antecedentes. Al agilizar la revisión de historias clínicas y la integración de datos, la herramienta reduce el margen de error administrativo y optimiza los tiempos de gestión”, dicen desde el hospital.
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