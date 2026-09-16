“Copiloto” de los médicos: cómo la inteligencia artificial y los relojes inteligentes pueden detectar enfermedades

La prevención cardiovascular tiene una paradoja: se sabe qué hay que hacer para reducir el riesgo de enfermedad, pero lograr que las personas sostengan esas conductas en el tiempo sigue siendo uno de los grandes desafíos de la medicina.

Así lo planteó Mariano Benzadón, médico cardiólogo, especialista en cuidados intensivos y gestión de calidad en salud y director de Calidad, Seguridad y Experiencia del Paciente y de Innovación del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), durante el Summit de Salud organizado hoy por LA NACION.

Para el especialista, no fumar, hacer actividad física, alimentarse de manera saludable, dormir bien y controlar la presión arterial, el colesterol, la glucemia y el peso son las ocho medidas esenciales para cuidar la salud cardiovascular . Sin embargo, indicó, los datos muestran que existe una importante distancia entre esas recomendaciones y lo que sucede en la vida cotidiana.

La importancia de estas medidas excede la prevención de un infarto o un accidente cerebrovascular. Benzadón citó estudios realizados sobre grandes grupos de población que muestran que un mejor cumplimiento de estos factores también está asociado con una menor incidencia de enfermedades que afectan a otros órganos. “Hacer prevención cardiovascular no solo beneficia el riesgo de infarto de las arterias, sino que también previene otras enfermedades”, sostuvo.

Mariano Benzadón, médico cardiólogo: la prevención como prioridad

En esa línea, para el especialista, el desafío aparece cuando esas recomendaciones tienen que trasladarse a la vida real. Benzadón citó como ejemplos la hipertensión y el sobrepeso. En el mundo hay más de 1000 millones de personas con hipertensión y una proporción importante no tiene la presión controlada. Al mismo tiempo, aproximadamente seis de cada 10 adultos tienen sobrepeso u obesidad. “Así que nos está yendo mal y estamos en problemas a pesar de que sabemos qué es lo que tenemos que hacer”, resumió.

Y fue justamente en esa contradicción donde ubicó la oportunidad para innovar. “Para aquellos que hacemos innovación, sabemos que estas brechas, estos problemas y estos dolores son terreno fértil para la innovación”, afirmó.

El cuerpo empieza a generar información

De acuerdo con Benzadón, durante décadas, buena parte de la información que un médico utilizaba se obtenía durante la consulta o a través de estudios solicitados específicamente para ese paciente. Eso está cambiando.

“La caja de herramientas convencional de los médicos es la siguiente: interrogamos al paciente, lo revisamos, pedimos estudios, indicamos fármacos, intervenciones y cirugías”, describió Benzadón.

Y añadió: “A esta caja de herramientas en los últimos años se le agregó la denominada salud digital, consistente en herramientas basadas en software y hardware destinadas a mejorar la salud de las personas”.

Smartphones , relojes inteligentes, bandas y otros dispositivos portátiles permiten registrar variables que antes resultaban difíciles de medir de manera continua : cantidad de pasos, frecuencia cardíaca, sueño y otros parámetros fisiológicos.

“Nos permiten medir una serie de variables que antes era muy difícil medir. Toda esta información adicional, llamada biomarcadores digitales, es sumamente importante y está demostrando que nos permite gestionar mucho mejor la salud de las personas y la prevención cardiovascular”, indicó.

Benzadón presentó algunos desarrollos realizados en el ICBA que muestran hasta dónde puede llegar esta transformación. Uno de ellos es una aplicación utilizada con pacientes con insuficiencia cardíaca. Entre sus funcionalidades permite sacar una fotografía del plato de comida con el celular y obtener rápidamente información sobre sus componentes nutricionales, como proteínas, hidratos de carbono, grasas y calorías. La herramienta busca facilitar el seguimiento de la alimentación en un contexto cotidiano, fuera del consultorio.

Mariano Benzadón: "La inteligencia artificial está impactando en el consultorio" Fabián Malavolta

Otro trabajo desarrollado en el instituto exploró el uso de la cámara del teléfono para obtener información a partir de los cambios de coloración de la piel que se producen con cada latido. A través de una video selfie, el sistema busca inferir indirectamente la presión arterial de pacientes con insuficiencia cardíaca.

“Son solo dos ejemplos locales de cómo con un celular o un reloj inteligente se pueden hacer mediciones en salud que son críticas para la prevención cardiovascular”, señaló Benzadón.

Cambios en la relación médico - paciente

De acuerdo con Benzadón, la tecnología también puede modificar la relación entre el paciente y el equipo médico. “Hoy, cuando los médicos le decimos al paciente en el consultorio ‘nos vemos en seis meses o nos vemos el año que viene’, dejamos liberado al paciente durante un año a una reducción en nuestro cuidado”, planteó.

Y añadió: “Lo otro que podemos hacer con la salud digital y las aplicaciones es acompañar al paciente entre consultas”. A través de aplicaciones y sistemas de telemonitoreo, los pacientes pueden registrar información, recibir indicaciones y, en determinados casos, transmitir datos al equipo de salud.

Según explicó Benzadón, distintas investigaciones clínicas analizaron la efectividad de estas herramientas y algunas mostraron mejoras en determinados resultados frente a la atención convencional. “Estas verdaderas terapéuticas digitales permiten acompañar al paciente y mejorar las metas de prevención”, sostuvo.

En el ICBA, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden continuar siendo monitoreados después del alta mediante el celular y dispositivos específicos. “El paciente que se va de alta entra en un plan de telemonitoreo a través del celular y de algunos dispositivos que le entregamos, el cual ha demostrado científicamente reducir las reinternaciones”, contó.

Para el especialista, el siguiente salto está en la capacidad de la inteligencia artificial para procesar señales del organismo. Benzadón destacó que ya existen herramientas de inteligencia artificial aprobadas por la FDA que analizan electrocardiogramas y pueden detectar enfermedades antes de que sean evidentes mediante métodos convencionales. “Cuando se puede detectar algo en una etapa tan incipiente, es una gran oportunidad para resolverlo e incluso prevenir su expresión clínica”, explicó.

Y precisó que el ICBA también trabaja en esta línea. “Hemos desarrollado una herramienta con la que, sacándole una foto al electro, podemos diagnosticar enfermedades que de otra manera requerirían estudios mucho más costosos o laboriosos”, contó.

“La inteligencia artificial que está irrumpiendo en todas las profesiones también está impactando en el consultorio, sirviendo como un soporte cognitivo o copiloto que nos permite tomar mejores decisiones”, sintetizó.