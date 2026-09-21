Crean música con IA, la publican como si fuera de artistas reales y se quedan con las regalías

Estafadores están aprovechando una laguna legal que existe desde hace años en plataformas de distribución de música para publicar canciones generadas por una IA de baja calidad en perfiles de artistas reales en Spotify y obtener los ingresos que generan.

El sector musical afronta un problema de reputación debido a una laguna legal existente en la forma en que se distribuye la música en las plataformas digitales. Se trata de un tipo de estafa que lleva meses investigando el dúo musical Odette Child y que ha logrado replicar el medio especializado 404 Media.

La estafa empieza con la generación de una canción con una IA (con herramientas como Suno o Udio), un contenido de poca calidad que se publica en el perfil de un artista en plataformas como Spotify, Tidal, Apple Music y Amazon Music, haciéndola pasar como un nuevo sencillo. Cuando los seguidores la descubren y la reproducen, la monetización que se genera acaba en manos de los estafadores.

La laguna en cuestión se encuentra en las plataformas de distribución. Para publicar la canción, los estafadores se registran en un servicio como DistroKid, donde solo tienen que mentir y poner como nombre el de una banda o artista reales. La propia plataforma se encarga de que la canción aparezca en los servicios de streaming dentro de los perfiles de los artistas.

En 404 Media destacan la facilidad de completar la estafa en pocos minutos. En su investigación, lograron publicar una canción generada por IA, con su título y su portada, en los perfiles del grupo estadounidense Lathe of Heaven.

La laguna que permite este engaño lleva años activa, según denuncian en el medio citado, pero ninguna plataforma digital se hace responsable de ella. Señalan, además, que afecta sobre todo a artistas y grupos menos conocidos, ya que los grandes artistas suelen llevar un control más estricto de sus cuentas.