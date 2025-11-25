Plataforma de música con IA Suno y Warner llegan a acuerdo para remunerar a artistas

La plataforma estadounidense Suno, especializada en música generada mediante inteligencia artificial (IA), y la discográfica Warner Music Group (WMG) anunciaron el martes un acuerdo para remunerar a los artistas cuya producción se utilice para crear canciones.

El acuerdo, anunciado conjuntamente por ambas compañías, resuelve una demanda civil interpuesta por Warner. El gigante de la música acusaba a Suno de haber recurrido a sus catálogos sin autorización y sin compensación económica.

Hace unas semanas, la empresa Udio, gran rival de Suno en este mercado, dio inicio a esta nueva fase de la música y la IA al firmar acuerdos con Universal Music Group y Warner, dos de los tres sellos discográficos más poderosos del mundo junto con Sony Music Group.

Estos acuerdos deberían contribuir a hacer evolucionar el modelo económico de la música con IA para integrar a músicos, cantantes y titulares de derechos, quienes temían verse privados de una parte de sus derechos de autor.

En el marco del convenio firmado con WMG, Suno se comprometió a reemplazar en 2026 su modelo de IA existente por nuevas versiones que tendrán en cuenta el acuerdo de licencia. Además, se requerirá una cuenta de pago para descargar audios.

La plataforma ofrecerá ahora a los artistas y titulares de derechos la posibilidad de elegir si permiten el uso de su música, su nombre, su imagen y su voz por parte de los usuarios del sitio.

Esto supone "una victoria para la comunidad de creadores, que beneficiará a todos", afirmó Robert Kyncl, director ejecutivo de Warner Music Group, citado en el comunicado.

Suno, que experimenta un crecimiento sostenido, alcanzó a finales de octubre 150.000.000 de dólares en ingresos anuales.

