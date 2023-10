escuchar

Refurbished es un término en inglés que hace referencia a un producto que fue reacondicionado. Que es usado, pero que hubo alguien que lo revisó, lo reparó y lo puso de vuelta a la venta. Técnicamente no es nuevo, pero es como si lo fuera: de hecho, se va a vender con garantía por un tiempo, casi similar a uno a estrenar.

El uso de dispositivos reacondicionados no es nuevo, pero viene creciendo en el último tiempo. Por ejemplo, la venta de celulares reacondicionados creció un 5% a nivel mundial el año pasado. Pero en América latina el volumen es mayor: creció un 18% de 2021 a 2022.

En el país, si bien hay varios distribuidores que venden celulares reacondicionados, la empresa que está detrás es Ferbi (del grupo Mirgor) la misma que produce los celulares de Samsung en Tierra del Fuego.

Antes de Ferbi estuvo Trocafone, que fue una de las que dio el puntapié al segmento hace ocho años: la empresa compraba equipos usados a usuarios, los reacondicionaba y luego los revendía con garantía. Aunque sigue presente en Brasil, en el país ya no se encuentra disponible.

La lógica de Ferbi es similar. El proceso empieza cuando los usuarios entregan su teléfono usado a cambio de un voucher para comprar uno nuevo. Lo pueden hacer en varios lugares diferentes, desde cadenas de retails hasta oficinas comerciales de empresas de telefonía celular y locales de marca propia de empresas fabricantes (en este caso, Ferbi lo hace con Samsung).

Respecto al monto que se llevan, dependerá de las condiciones de la pantalla y de la batería. Las marcas ofrecen este tipo de descuentos con la promesa que comprarán un teléfono de su línea. Así, aunque no es lo más habitual, pueden aceptar incluso iPhones para llevarse ese dinero para canjear.

Pero para eso en la recepción deberán verificar que el equipo no esté en banda negativa. Es decir: que no se encuentre denunciado como robado en los listados que actualiza el Enacom con los IMEIs. Entonces, se hace un registro de transferencia de bienes usados en AFIP. “No es usado lo que se va a vender, donde no se sabe el origen, si me va a funcionar o no, si anda o no. El usado es la transferencia de un bien en las condiciones en las que está. Reacondicionado es otra cosa”, señalan desde Ferbi.

Cuando el proceso de recepción, verificación y reparación termina, empieza la venta, que será en la tienda electrónica de Ferbi o en tiendas Diggit, aproximadamente a un 30 por ciento debajo de su valor. Pero además existen distribuidores que venden sus productos: Zelucash, Riiing o CPT Oficina. El próximo paso de Ferbi es convertirse en tienda oficial en Mercado Libre.

Los teléfonos se venden con 12 meses de garantía y hasta en 6 cuotas.

Además de celulares, ya venden tablets reacondicionadas, pero planean sumar más productos, como impresoras, cafeteras, o cualquier producto del “que tengamos acceso a repuestos originales”, señalan. “El efecto es doble: por un lado, poder ofrecer productos a un valor más accesible; y por otro, contribuir con el medio ambiente”, agregan.

Plan canje de smartphones

Tanto Samsung como Motorola tienen plan canje de sus productos, que incluso va más allá de teléfonos celulares. En rigor, no trabajan exclusivamente con recepción de productos de su marca, sino que, dependiendo el caso, los clientes pueden entregar su equipo, cualquiera sea, como parte de pago. Eso sí: el producto nuevo al que accedan será de la marca que les recibió el artefacto. Los descuentos varían entre el 30 y el 50 por ciento.

