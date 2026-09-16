Cuál es la frase exacta para que la IA resuma cualquier contrato o documento legal

Los contratos y documentos legales suelen estar llenos de términos técnicos, cláusulas extensas y condiciones que pueden resultar difíciles de interpretar. Frente a esto, la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta útil para obtener una primera explicación en lenguaje sencillo y detectar algunos de los puntos que requieren mayor atención.

Sin embargo, no alcanza con pedirle a una IA que simplemente “resuma” un contrato. Una instrucción demasiado general puede dejar afuera información importante, como penalidades, plazos, obligaciones, condiciones o cláusulas que limiten determinados derechos. Por eso, una alternativa es utilizar un prompt detallado que indique exactamente qué aspectos debe analizar.

La frase para que la inteligencia artificial resuma documentos legales

La inteligencia artificial puede ayudar a interpretar documentos extensos en un lenguaje más sencillo (Foto: Freepik) Infocuspix

“Analizá este documento legal y resumilo en lenguaje claro y sencillo. Identificá: 1) qué obligaciones asume cada parte, 2) derechos de cada parte, 3) plazos y fechas importantes, 4) costos, pagos o penalidades, 5) condiciones de rescisión o terminación, 6) cláusulas de renovación, 7) responsabilidades y posibles riesgos, 8) restricciones o condiciones que puedan afectarme, y 9) cualquier cláusula inusual, ambigua o especialmente importante. No omitas información relevante ni inventes nada. Indicá el número o título de la cláusula donde aparece cada punto. Al final, incluí un apartado de ‘Puntos que debería revisar antes de firmar’. Si algo no queda claro en el documento, señalalo explícitamente en lugar de asumir”.

La instrucción está pensada para que la herramienta no se limite a hacer una síntesis general. Al pedirle que identifique obligaciones, derechos, costos y condiciones de terminación, permite obtener una mirada más estructurada del documento y facilita encontrar rápidamente los puntos centrales.

También es posible agregar una indicación específica para buscar la llamada “letra chica”. Por ejemplo, se le puede pedir que preste especial atención a las cláusulas que establezcan permanencias mínimas, renovaciones automáticas, penalidades, limitaciones de responsabilidad, confidencialidad, propiedad intelectual, tratamiento de datos, jurisdicción y mecanismos para resolver conflictos.

La inteligencia artificial puede funcionar como una primera herramienta para comprender un documento legal (Foto: Freepik)

De todos modos, el resultado de una herramienta de inteligencia artificial no debería considerarse un reemplazo de asesoramiento jurídico profesional. En especial cuando se trata de contratos de alquiler, laborales, comerciales o de documentos que implican obligaciones económicas importantes, cualquier cláusula que genere dudas debería ser revisada por un profesional.

La IA puede servir como un primer filtro para entender mejor un documento y saber qué preguntas hacer antes de firmarlo, pero la interpretación definitiva de sus efectos legales depende del contexto y de la legislación aplicable.