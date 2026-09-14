Cómo cargar el celular: los tres errores que debés evitar para no dañar la batería

La batería constituye el corazón energético de cualquier teléfono celular, ya que su estado determina tanto la autonomía diaria como el rendimiento general del equipo. A pesar de los avances tecnológicos en los sistemas de acumulación de litio, circulan numerosos mitos respecto a la forma correcta de reponer energía. Muchos usuarios aplican rutinas obsoletas que aceleran el desgaste interno sin saberlo. Conocer los malos hábitos diarios permite corregir el rumbo y proteger el hardware.

La carga rápida utiliza cargadores especialmente diseñados para aumentar el flujo (Foto: iStock)

Los cuatro errores más comunes

1. Utilizar cargadores genéricos o sin certificación oficial

Adquirir accesorios económicos o falsificados que no cumplen con los estándares de calidad del fabricante desestabiliza el flujo eléctrico. Estas fuentes de baja calidad entregan voltajes irregulares y carecen de los sistemas de protección necesarios ante subas de tensión. El resultado final incluye daños directos en el circuito interno y una degradación acelerada del acumulador.

2. Emplear el dispositivo en tareas pesadas durante el proceso de carga

Ejecutar videojuegos con alta exigencia gráfica, utilizar aplicaciones de edición o reproducir contenido en alta definición mientras el equipo recibe energía dispara la temperatura interna. El calor excesivo obra como el principal enemigo de las celdas de litio, ya que rompe su estabilidad química y disminuye la capacidad total de almacenamiento de manera irreversible.

3. Dejar el teléfono enchufado durante toda la noche

Mantener el teléfono conectado a la red eléctrica tras alcanzar el nivel máximo somete al componente a un estado de tensión alta prolongada. Aunque los teléfonos modernos integran mecanismos para detener el flujo, conservar el tope energético durante horas genera estrés químico y propicia el deterioro paulatino de los materiales internos.

Mantener el teléfono conectado a la red eléctrica tras alcanzar el nivel máximo somete al componente a un estado de tensión alta prolongada (Fuente: Pexels)

4. Descargar el equipo por completo hasta el apagado automático

Permitir que la energía se agote en su totalidad antes de buscar un tomacorriente representa una práctica sumamente perjudicial. Los sistemas modernos de ion de litio sufren alteraciones severas cuando el voltaje cae por debajo del umbral recomendado. Conectar el aparato antes de llegar al porcentaje crítico asegura una mayor estabilidad operativa a largo plazo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA