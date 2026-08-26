De la deuda cognitiva a la delegación emocional, el nuevo déficit técnico frente a la IA

Por Melina Masnatta PARA LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Tecnología

Una adolescente necesitaba orientación sobre su última pelea con su novio. Pero no le consultó a sus amigas, ni fue a su mamá, o buscó a su terapeuta. Le preguntó a la IA. Salió tranquila: le dijo lo que quería oír.

La escena tiene una lógica que conviene analizar con cuidado: la IA no juzga, no incomoda o hace esperar, ni pregunta cosas difíciles. Y esa ausencia total de fricción es precisamente lo que la hace riesgosa para ciertos procesos que solo ocurren cuando hay algo que atravesar.

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Llevamos algunos meses hablando de la delegación o deuda cognitiva: la tendencia a externalizar en los sistemas de inteligencia artificial las tareas de pensar, razonar, sintetizar, decidir. La evidencia ya es contundente. Un experimento controlado publicado en PNAS en 2025 demostró que los estudiantes que usaron un tutor de IA vieron caer su rendimiento cuando la herramienta desapareció, porque nunca construyeron el músculo propio: lo alquilaron. Ese costo ya tiene nombre y diagnóstico, y tiene sentido cuando vemos para qué usamos IA año a año.

Delegación emocional

Lo que todavía no tiene el mismo nivel de alarma es la delegación emocional. Para entender qué está en juego, vale tomar prestado un concepto del software: la deuda técnica. Cuando un equipo prioriza la velocidad sobre la solidez (tecnológica o de infraestructura), acumula una deuda que paga más tarde con intereses: sistemas frágiles, errores que cuestan el triple de resolver. La deuda no aparece en ningún balance mientras todo funciona. Aparece cuando algo se rompe.

Estamos acumulando deuda técnica emocional sin que nadie la registre. Cada vez que delegamos en una IA la gestión de algo que podríamos haber navegado, la incomodidad de una conversación difícil, la incertidumbre de una decisión personal, la necesidad de ser escuchados por alguien que entiende el contexto, evitamos un esfuerzo que tiene propósito. El esfuerzo emocional, como el cognitivo, no es solo un costo: es el proceso por el cual construimos resiliencia, criterio y la capacidad de vincularnos de manera genuina. Un metaanálisis de 2025 sobre quince estudios de apoyo emocional con IA encontró que en trece de ellos los chatbots fueron calificados como más empáticos que los profesionales de salud. El riesgo no está en la estadística: está en lo que construye esa preferencia a lo largo del tiempo.

Los propios jóvenes lo están percibiendo. Un estudio de Gallup, Wharton y la Walton Family Foundation con más de 2500 jóvenes de entre 18 y 28 años reveló que el 79% teme volverse más perezoso usando IA, y el 62% teme volverse menos inteligente. No es el miedo a las alucinaciones: es el miedo a perder algo de sí mismos en el proceso. UNICEF lo amplifica desde otra escala : en una consulta a más de 330.000 jóvenes de 181 países, tres de cada cinco afirmaron que las habilidades humanas serán más importantes, no menos, con el avance de la inteligencia artificial. Por lo que hay una percepción que pareciera ser correcta. Pero el problema no es que no lo vean, sino que el diseño de las plataformas empuja en la dirección contraria. Y contra eso, no hay prohibición que pueda ganarle.

La deuda técnica en el software se paga con refactorización: revisar el código, reestructurar, invertir tiempo. La deuda técnica emocional acumulada en los años en que el desarrollo la reclamaba es más difícil de saldar. Algunas capacidades necesitan ejercitarse cuando las circunstancias las convocan. No siempre hay modo de volver atrás.

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Conviene entonces hacerse una pregunta, antes de la próxima vez que abramos una aplicación para procesar algo que nos pesa: ¿estoy usando esta herramienta para pensar mejor, o para evitar sentir?