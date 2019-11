Casi al cierre del año, los mejores títulos de la industria llegan para PC y las consolas de videojuegos

Augusto Finocchiaro Preci SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de noviembre de 2019 • 00:30

Noviembre es un mes de muchos títulos taquilleros y en estas primeras semanas vamos a tener una amplia gama de opciones de gran nivel para jugar. Estos son los cinco títulos destacados tanto para PC como para las consolas de videojuegos .

Death Stranding

De los juegos más esperados de la última década, finalmente llega lo nuevo del japonés Hideo Kojima. Distinto a todo lo que se conoce en el gaming, este juego en tercera persona de mundo semi abierto nos llevará a un planeta devastado por un cataclismo que eliminó las ciudades y juntó a la vida con la muerte en un plano compartido. Deberemos transportar cajas por extensos campos mientras somos acechados por entidades terroríficas. A pesar de tener una trama complicada y atractiva a la vez, Kojima tomó este juego como una obra de arte, con simbolismos, detalles espectaculares y cinemáticas excelentemente ejecutadas de la mano de Norman Reedus, Mads Mikkelsen y Alex de la Iglesia como actores principales. Disponible desde el 8 de noviembre en exclusiva para PS4.

Call of Duty Modern Warfare

La saga más vendedora de los videojuegos vuelve con su versión realista en Modern Warfare. Ahora centrado en la ética en la guerra y las decisiones conflictivas en el campo de batalla, vamos a enfrentar terrorismo y crímenes de guerra en un shooter que se destaca por su fidelidad y su increíble apartado gráfico. En versión PC y con placa de video Geforce RTX, Call of Duty Modern Warfare da un salto de calidad por sobre lo visto hasta ahora en la escena actual. Con modo campaña y un extenso multiplayer, Call of Duty vuelve a la cima de los shooters. Ya disponible para PS4, PC y Xbox One.

Luigi's Mansion 3

Si hay algo que sabe hacer bien Nintendo, son juegos para la familia. Divertido, desafiante y un poquito tenebroso, vamos a ayudar a Luigi y Gooishi, su clon mocoso, a resolver difíciles puzzles para avanzar en la tétrica mansión embrujada. Exclusivo para la Switch, Luigi's Mansion 3 es un excelente título para disfrutar en Halloween en familia.

Need for Speed Heat

Celebrando los 25 años de la saga de juegos de carreras, vuelve Need For Speed para cerrar su participación en la generación actual de consolas. Ahora Palm City nos recibe en un mapa abierto para correr por las calles con diversos modelos de superautos. De día correremos en carreras legales mientras que en la noche, acompañado de un gran soundtrack, vamos a participar en el inframundo de las picadas ilegales con 127 autos, 33 marcas y la vuelta de Ferrari como estrella.

Además mediante una app para Android y iOS vamos a poder tunear los autos para luego usarlos en el juego de PC o consola. Need for Speed Heat estará disponible desde el 8 de noviembre para PC, PS4 y Xbox One.

Star Wars Jedi Fallen Order

Electronic Arts y Respawn traen lo nuevo de Star Wars a tan solo unos meses del cierre de la saga Skywalker. Aquí, manejaremos a un Jedi no visto en las películas pero que cruza levemente por la historia con algunos cameos y referencias que los fans podrán disfrutar. Centrado poco después de la orden 66 de Episodio III, donde ordenan eliminar a todos los Jedis, encarnaremos al Padawan Cal Kestis tratando de sobrevivir en una galaxia controlada por el imperio.

En cuanto a la jugabilidad, Star Wars Fallen Order es un título de acción y aventura, con sable láser en mano y el poder de la fuerza para enfrentar a las tropas imperiales en un mapa cerrado y lineal pero con un poco de exploración. Disponible desde el 15 de noviembre para PC, PS4 y XBox One.