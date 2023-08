escuchar

La telenovela entre Mark Zuckerberg y su improbable encuentro para una pelea de artes marciales contra Elon Musk entró, ahora, en un impasse del que no parece haber salida. La semana pasada, Musk había dicho que estaba buscando locación en Italia para hacer su encuentro, en el que ambos magnates se subirían a un ring para un match de artes marciales. Incluso dijo que habló con el ministro de Cultura italiano (algo que ese funcionario confirmó), y aseguró que sería en alguna ubicación histórica del imperio romano. Pero también dijo que se tenía que operar, y que recuperarse le tomaría “algunos meses”.

Una lucha de gladiadores, pero con Elon Musk y Mark Zuckerberg como protagonistas

En su cuenta de Threads, Zuckerberg, ya desengañado (por alguna razón eligió creer en todo lo que decía Musk, incluyendo que se tiene que operar antes de pelear con Musk) como afirmaciones ciertas y vinculantes, pese a la reputación en contrario de Musk, declaró el viernes: “amo este deporte y estuve listo para pelear desde el día en que Elon me desafío. Si alguna vez acuerda en una fecha real, lo sabrán por mí. Hasta entonces, por favor asuman que cualquier cosa que diga él no fue acordada”.

Luego, Walter Isaacson, el biógrafo de Steve Jobs y de Elon Musk, publicó una captura que Musk le mandó sobre un chat con Zuckerberg: Musk le pregunta si quiere hacer una lucha de práctica el lunes en su casa (Zuckerberg construyó un octógono de lucha en su jardín); Zuckerberg le sugiere que se entrene por su cuenta y le avise cuando está listo para luchar, o que terminen con el tema.

El diálogo privado entre Mark Zuckerbeg y Elon Musk que publicó Walter Isaacson

Mientras Zuckerberg publicó una foto en su octógono en una práctica personal, Musk publicó una foto en la que dice estar “practicando artes marciales” mientras levanta en brazos a uno de sus diez hijos.

Mientras Mark Zuckerberg practica artes marciales en el jardín de su casa, Elon Musk lo carga con una foto en la que juega con su hijo

El domingo, Zuckerberg publicó: “creo que todos podemos acordar en que Elon no está siendo serio y es tiempo de seguir adelante. Le ofrecí una fecha real. Dana White se ofreció para hacer que la competencia recaudara dinero para caridad. Elon no confirma una fecha, después dice que necesita cirugía, y ahora sugiere hacer un encuentro de práctica en mi jardín. Si Elon alguna vez se pone en serio con una fecha para un evento oficial, sabe dónde encontrarme. De otro modo, es tiempo de seguir adelante. Me voy a focalizar en competir con gente que se toma el deporte seriamente”, dijo el fundador de Facebook en su cuenta de Threads.

Musk tildó a Zuckerberg de "gallina" después de que el fundador de Facebook se cansó de las demoras que impuso Elon Musk para hacer una pelea de artes marciales

A lo que Musk respondió, en su cuenta de Twitter, “Zuck es una gallina”. Ese parece ser, por ahora, el fin de un insólito desafío que nació en junio, cuando Meta se apuraba a presentar Threads, el competidor principal de Twitter (aunque no ha logrado, más allá del impulso inicial, un volumen de actividad notoria).

