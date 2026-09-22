EA FC 27: probamos el juego anual de fútbol, que se renueva con un “mundo abierto” inspirado en Argentina

Como todos los años, EA FC, el FIFA, como le siguen diciendo los nostálgicos, vuelve con una nueva edición para septiembre y siempre el desafío es encontrar algo nuevo que ofrezca para actualizarte. Lo obvio está: las nuevas camisetas, nuevas ligas, las nuevas stats de cada jugador y la adición de jugadores que faltaban, pero no siempre eso alcanza para que lo quieras volver a comprar.

Para muchos, el perfeccionamiento de la jugabilidad es todo. Este año, EA decidió meter mano de lleno en la defensa, que rearmaron desde cero: ahora los centrales corren al que pica y no se quedan mirando la pelota, y los laterales toman decisiones dependiendo de cómo se plantee la jugada. Además, le agregan que se pueden disputar los cabezazos, se rediseñó el juego de pelota parada con control en tiempo real antes de patear y hay pequeños cambios en cómo se regatea. Obviamente, todos estos cambios pueden ser menos notorios para los jugadores casuales, pero sin duda son una mejora con respecto al año pasado.

Pero el cambio más grande en comparación con el pasado de la saga está en The Grounds. Es un mundo abierto que engloba lo que eran “clubes”, en el que vamos a poder recorrer junto con hasta 100 jugadores en simultáneo, jugar partidas (Ligas, Playoffs y torneos 11v11 ahora viven adentro), mejorar y editar nuestro personaje y conocer modos de juego que quizás no usaríamos si no fuese de esta manera.

The Grounds está dividido en tres zonas: una inspirada en Francia, llamada Montclair; otra en Inglaterra, Parkside; y el momento “mi país” está en Zeiza, una zona inspirada por el folklore del fútbol argentino, con detalles en una arquitectura porteña o rosarina, con canchas improvisadas en cualquier lugar, como los famosos potreros.

Dentro de él, además de manejar, mejorar y cambiar la apariencia y las stats de nuestro avatar, vamos a poder escuchar los consejos de los mentores, entre los que se encuentran el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, Chloe Kelly y nuestro Paulo Dybala, todos escaneados a la perfección. Dybala nos va a contar cómo fue su adaptación a vivir en Europa y dejar la Argentina.

Una de las novedades del EA FC 27 es The Grounds, un mundo abierto con tres barrios; uno de ellos es Zeiza, inspirado en nuestro país

El fútbol argentino, siempre presente

El fútbol argentino siempre está dentro de los EA FC. Ya sea con los estadios como el Monumental, la Bombonera, el Cilindro, el Libertadores de América, o la Liga Profesional completa, con todos los equipos y escudos, el juego hace que no se sienta tan ajeno y podamos tenerlo un poco más cerca del pecho. Porque no está para nada mal, después de jugar un Real Madrid vs. Barcelona con amigos, bajar al llano y batirse a duelo con un Barracas vs. Riestra.

Pero la liga no es todo: también tenemos el escaneo de las caras de los jugadores de River y de Boca, como Otamendi, Paredes, Ascacíbar, Correa, Thiago Almada, Mauro Arambarri, Aníbal Moreno, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Merentiel y Zeballos. Los planteles están al día y, al momento en que escribimos esta reseña, el mejor de Boca era Paredes, con 81, y algo extraño es el alto nivel que tiene Arambarri, que con 80 es el mejor de River, por sobre Almada y Correa.

Una de las novedades del EA FC 27 es The Grounds, un mundo abierto con tres barrios; uno de ellos es Zeiza, inspirado en nuestro país

Y una selección argentina a pleno, con las caras escaneadas y ratings entre los mejores del mundo, como Lautaro Martínez 87, Julián Álvarez 86, Enzo Fernández 86, Dybala 85, Dibu Martínez 85, Mac Allister 84, Nico Paz 84, De Paul 83 y el más grande de todos, que suma un 89 (más que el año pasado) a los 39 años, Lionel Messi.

El modo Carrera

El modo Carrera es una de las cosas que más cambiaron, además de la llegada de The Grounds. Lo nuevo no es poco, ya que ahora los jugadores van a tener un puntaje dinámico durante la temporada, no fijo. Va a cambiar según varios factores, como la forma, la moral y el estado físico. Si un jugador que venía bien se lesiona, va a caer. También vamos a tener perfiles de crecimiento que van a manejar el perfeccionamiento, el “prime” y la caída de los jugadores, y rangos de plantel, que mostrarán cómo impacta la llegada de un jugador a un equipo con referencia a sus compañeros y cómo lo vamos a manejar desde el cuerpo técnico. Las conferencias de prensa van a seguir, pero van a tener más importancia y sin opción “correcta” de respuesta. Y algo divertido es que vamos a tener que lidiar con más situaciones externas a lo deportivo, como sanciones, quitas de puntos, conflictos en el vestuario y similares.

Cambia el mercado de pases

Algo que pedía un cambio a gritos era el mercado de pases, que ya aburría. Ahora los valores salen del TransferRoom, la plataforma que usan los clubes de verdad. Ah, y las operaciones no se cierran de una sola charla, llevan más tiempo. Vamos a tener que hacer sondeos, te las van a querer robar y otras situaciones que le suman un perfil más cercano a The Sims que el palo y a la bolsa que era antes.

Ultimate Team: la máquina de hacer dinero para EA

Ultimate Team puede que sea uno de los modos que más recauda en toda la historia del gaming. UT es el modo que sostiene económicamente la gigantesca y desde ya compleja y cara maquinaria que es el EA FC. Este año, la gran novedad es la Galería de FUT: una especie de álbum permanente que registra todas las cartas que pasaron por nuestras manos, incluso las que ya vendimos o gastamos en un desafío. Además, ahora aparecen también las versiones holográficas, más raras que las comunes y que puntúan más alto, aunque adentro de la cancha rinden exactamente igual.

Otro cambio es que los desafíos de creación de plantillas se simplificaron: en vez de armar un equipo entero cumpliendo química, posiciones y media, ahora se eligen cartas del club que suman puntaje según rating y rareza. Y algo que no es menor para los que juegan este modo es que EA promete que este año los upgrades van a ser más chicos, y que bajarán de cinco a tres los PlayStyle+ máximos por carta. Además, adelantaron que va a haber menos equipos de campaña por temporada, para que la distancia entre la carta base y la de fin de año no termine tan distante como en EA FC 26.

Las ligas disponibles en el EA FC 27

El sonido, bien argentino

Seguimos sumando momentos “mi país”. Ahora la banda sonora suma 14 representantes argentinos. La lista tiene pesos pesados y artistas emergentes, entre los que están María Becerra, Milo J, CA7RIEL & Paco Amoroso, Cazzu, Nicki Nicole, Nathy Peluso, Dante Spinetta, La Yegros, Feli Colina, Ms Nina, Delfina Dib y Tomy B, más Willy Bronca y Macha Kiddo, nacidos en Perú y Costa Rica, pero con toda su carrera hecha acá. La lista internacional la completan Interpol, The Strokes, The War on Drugs, Royal Blood, Nia Archives, Chase & Status, Little Simz y Barry Can’t Swim.

También hay un gran cambio para los que juegan con relatos latinos. El gran Mario Alberto Kempes deja su rol como comentarista después de 13 años en el juego, y la dupla con Fernando Palomo ahora estará formada con Andrés Agulla, quien trabaja en las transmisiones de la MLS por Apple TV.

Mario Kempes ya no es el comentarista en español del EA FC 27

Lo que falta

Algo que pesa, para nuestra región, es que EA sigue sin tener acuerdos con el Brasileirão, la liga de Brasil. Lo bueno es que hay 14 equipos de Brasil con camiseta, nombre y escudo real por las licencias de la Copa Libertadores, la Sudamericana y la Recopa, pero sin los nombres reales de los jugadores. Por ejemplo, a Corinthians, Flamengo, San Pablo, Mineiro, Inter y Santos les faltan sus jugadores. Lo mismo pasa con la liga de Japón.

También están sin licencia el Inter y el Milan de Italia (al revés que lo de Brasil: están los jugadores, pero no las camisetas ni el nombre), pero casi todo el resto de la liga italiana está incluido. Entre las adiciones está la Liga MX, de México, que ahora está completa. Lo que sí falta desde el fin del acuerdo de la FIFA con EA Sports es, claramente, el Mundial de Clubes y la Copa del Mundo.

El juego ya está disponible para los que compraron la Ultimate Edition, que habilitó el acceso anticipado el 18 de septiembre, y si no, la versión regular se puede jugar a partir del 25 de septiembre tanto en PS5, Xbox Series, Switch 2 y PC de manera completa, y una versión reducida, sin The Grounds, para PS4 y Xbox One.