El nuevo EA FC 27 mezcla fútbol con música nacional: tendrá una decena de artistas argentinos en su soundtrack

El juego EA FC, previamente FIFA, siempre se destacó por su música. A medida que pasaron los años, incluyó desde entrañables intros como Song 2 de Blur en el FIFA 98, The Rockafeller Skank de Fatboy Slim en el FIFA 99 o Tubthumping de Chumbawamba para el FIFA Road to World Cup 98: la música de los menús, presentación y cinemáticas del juego pasó a tener cada vez más importancia.

Tal es así que hace ya unos 10 años, los artistas seleccionados para participar en la banda sonora la toman como una plataforma de descubrimiento de nuevos y talentosos artistas, donde muchos jugadores descubren bandas nuevas que luego saltan al estrellato, como lo fue con Billie Eilish, Imagine Dragons, Glass Animals o MGMT.

El videojuego EA FC 27 estará disponible a partir del 25 de septiembre

Argentina siempre estuvo presente, con Vicentico (FIFA 2004), Fidel Nadal (FIFA 10), Illya Kuryaki & The Valderramas en FIFA 14 o Bizarrap en EA FC 25; pero este año, la lista de argentinos creció como nunca, y el juego va a tener 14 representantes de nuestro país.

Qué artistas nacionales estarán en el EA FC 27

La lista del soundtrack, que tiene su propia playlist en Spotify, incluye a una decena de artistas nacidos en Argentina con María Becerra, Milo J, CA7RIEL & Paco Amoroso, Cazzu, Nicki Nicole, Nathy Peluso, Dante Spinetta, La Yegros, Feli Colina,Ms Nina, Delfina Dib y Tomy B. Además, se le suma a esta lista dos artistas radicados en el país como Willy Bronca, peruano que vive en Argentina desde bebé, y Macha Kiddo, que nació en Costa Rica pero hizo toda su carrera en nuestro país.

La lista de temas y artistas:

Milo J con Bajo De La Piel

con Bajo De La Piel María Becerra , junto a El Alfa y XROSS , con HACE CALOR

, junto a , con HACE CALOR CA7RIEL & Paco Amoroso con Muero

con Muero Cazzu con Dolce

con Dolce Nicki Nicole con SHEITE

con SHEITE Nathy Peluso con APRENDER A AMAR

con APRENDER A AMAR Dante Spinetta con Starlight

con Starlight La Yegros con Trocitos de Madera

con Trocitos de Madera Feli Colina con Diabla

con Diabla Ms Nina y Don Elektron con Quiero Mas

y con Quiero Mas Macha Kiddo con Monster

con Monster Delfina Dib, Willy Bronca y Tomy B con GARDEL EN EL AVIÓN

También este año la banda sonora se completa con varios artistas en un gran momento en la escena internacional, como Interpol, The Strokes, The War on Drugs, Royal Blood, Nia Archives, Chase & Status, Little Simz y Barry Can’t Swim.

El ex FIFA regresa con mejoras y nuevas licencias

Si hay algo que no se le puede negar a EA FC, es la cantidad de licencias, equipos y estadios que tiene. Esta vez, para la nueva edición sumará a la LIGA MX, vuelve la Lazio con otros 17 equipos italianos licenciados y vamos a tener, además de los ya incluidos en el 26, al Estadio Azteca, el Olimpico de Roma y el Camp Nou.

A esto obviamente se le suma la continuidad de la Liga Profesional de Fútbol argentino de manera completa, el Estadio Monumental de River Plate y la Bombonera.

En cuanto a jugabilidad, se espera que mejore sustancialmente las mecánicas de defensa, y vamos a tener que trabajar mejor la cobertura de espacios y los tiempos de marca. Además, va a ser un poco más técnico el uso de los disparos a colocar.

A todo esto se le suma un nuevo modo de juego para la carrera, similar a lo que tienen los NBA, llamado The Grounds, donde vamos a tener una ciudad para recorrer con actividades con hasta 100 jugadores en línea en tiempo real y con una zona inspirada en la Argentina.

EA FC 27 llegará este 25 de septiembre para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.