El extraño caso de los auriculares con cable para iPhone que necesitaban Bluetooth para funcionar

Escuchar

El caso lo contó Josh Whiton en un largo posteo en X (la ex Twitter) que se hizo viral durante el fin de semana, y sirve para ilustrar cómo funciona el inabarcable mundo de los accesorios truchos, sobre todo relacionados con un ecosistema muy cerrado como es el de Apple.

Resulta que Whiton estaba visita en Chile y extravió sus auriculares. Ante la expectativa de un viaje largo, sin música ni películas, decidió comprar un par en el aeropuerto. No quería gastar demasiado, así que compró un par de auriculares con cable para su iPhone con puerto Lightning (es decir, pre iPhone 15). No son tan sofisticados como unos auriculares tipo AirPods, pero para salir del paso son más que suficientes.

Pero el problema es que los auriculares, inesperadamente, no funcionaban. Raro, pero puede pasar, pensó Whiton. Fue a la tienda donde los había comprado, se los cambiaron por otros de otra marca. Los probó, tampoco funcionaban. Probó con un tercer modelo: mismo resultado.

Whiton sabe de tecnología: los auriculares claramente no funcionaban. Alguien, en la tienda, le sugirió activar el Bluetooth. Insólito: ¿para qué van a necesitar Bluetooth unos auriculares con cable? El cable Lightning provee las dos cosas que necesitan los parlantitos: energía para funcionar, la información para reproducir. El Bluetooth no tiene nada que ver en una situación así.

Pero ya había probado con tres modelos; cuando alguien mencionó el Bluetooth, todo el mundo asintió como si fuera una obviedad, así que Whiton activó Bluetooth... y los auriculares le aparecieron en la lista de dispositivos para emparejar. Un sinsentido: sus auriculares con cable -por definición- no son inalámbricos; Bluetooth no debería jugar ningún papel.

Whiton estaba atónito: es informático, conoce de tecnología, sabe de Bluetooth (corrigió errores de programación en su inicio). No tenía sentido. Probó con un par de auriculares convencionales, un adaptador de miniplug a Lightning... y sucedió lo mismo.

Se le iba el avión, así que se subió y dijo en su relato, pasó buena parte del viaje tratando de entender qué diantres sucedía: por qué todos esos auriculares con cable no funcionaban hasta que activó el Bluetooth.

Según pudo averiguar después, la clave está en el puerto Lightning, que Apple usó once años, desde el iPhone 5 hasta el iPhone 14. Es un conector propietario de la compañía, que para ciertos accesorios exige un chip identificador en su interior. El chip encarece el producto, los fabricantes -mayoritariamente chinos- no le ven sentido -ni mercado-, así que crean unos auriculares híbridos: parlantes Bluetooth sin batería propia; para recibir el audio usan Bluetooth (un estándar universal sobre el que Apple no tiene control) y usan el cable Lighting para recibir energía del teléfono, lo que les evita tener que incluir baterías junto a las bocinas, diseñar un estuche de carga, etcétera.

Un ejemplo de auriculares con cable que tienen un chip Bluetooth en su interior Reddit

El caso de Whiton no es nuevo: una búsqueda en Google reporta, a lo largo de los últimos años, múltiples comentarios de gente igualmente sorprendida por unos auriculares con cable Lightning que necesitan Bluetooth para funcionar.

¿La necesidad tiene cara de hereje? Algo así: con esta estrategia pueden ponerle el sellito de “hecho para el iPhone” cuando no tienen esa certificación; lo notable es que sea más barato poner un chip Bluetooth para los auriculares que el chip de validación de puerto Lightning que exige Apple. Esto, dicho sea de paso, cambia con la adopción de USB-C, un estándar abierto usado por el resto de la industria (y por la propia Apple antes del iPhone 15), en la que no será necesario apelar a este tipo de artilugios insólitos para vender unos auriculares Bluetooth como si fueran cableados... o al revés.

Un comentario más: como es de esperar -y como atestiguan la mayoría de los comentarios al posteo de Whiton- la calidad de sonido de estos auriculares híbridos es malísima (no por nada son tan baratos); ni siquiera están a la altura de unos auriculares analógicos cableados convencionales. Incluso si ya está claro que gracias a la transición a USB-C son obsoletos, hay que gente que usará auriculares con puerto Lightning por varios años. Deberían evitarse a toda costa, cuidar los oídos y, siempre que sea posible, invertir un poco más en un modelo que sea o 100% inalámbrico o enteramente cableado.

Temas SmartphonesiPhone