Motorola, Samsung y la lucha por el podio local en celulares

Durante 2024 Motorola se quedó con la primera posición en market share anual (es decir, en las ventas de todo el año) con un 38,5% del total, según la consultora IDC. La compañía ya había alcanzado ese hito en varios trimestres (el primero, en 2021). Y cerró el año con el market share más alto de la compañía a nivel global, como en los últimos 6 años (es decir, en ningún otro país tiene una participación de mercado tan alta).

“Este crecimiento no fue casualidad -advierte Germán Greco, gerente general de Motorola Argentina-, sino el reflejo de una estrategia sólida, basada en la resiliencia, la innovación y una rápida adaptación a las condiciones cambiantes. Quizás lo más estratégico, fue que junto con nuestro partner local, tomamos decisiones financieras y comerciales diferentes a la competencia."

Entre ellas estuvo por apostar por el segmento premium con los Edge y los Razr, aunque sin abandonar a su caballito de batalla, el Moto G, que representa el 64% de las ventas de la compañía en 2024.

La posición de la compañía, no obstante, no está exenta de desafíos. Desde Samsung tienen otra medición, hecha por la consultora GfK, que deja a la compañía surcoreana con un 55% de las ventas del país durante 2024. También está Xiaomi, que en diciembre de 2023 tuvo un 5% de las ventas y en diciembre último un 9%, también según GfK. El dato, en el caso de Xiaomi, aplica a las ventas de ese mes, y no al acumulado anual.

Xiaomi es quien se acercó más a la posición regional de Motorola, según la consultora Canalys, que ubica a Samsung como el líder regional con el 31 por ciento de las ventas en 2024, seguido por Motorola con el 17 por ciento, y Xiaomi con el mismo porcentaje (pero ventas apenas menores, lo que deja a la compañía china en la tercera posición) seguidos por Transsion, que con un 9% está lejos de los tres primeros, pero que creció un 40% desde 2023; Transsion está presente en la Argentina desde 2024 con dos marcas, Infinix y Tecno.

Todas estas compañías están ampliando su presencia en Tierra del Fuego, pero tienen una competencia cada vez mayor en el mercado gris: casi 1 de cada 5 teléfonos que se vendieron en el país durante 2024 fueron importados en forma irregular. A esto se sumó la posibilidad de importar equipos en forma directa desde tiendas extranjeras, muchas veces a valores muy ventajosos respecto del precio local (aunque esto está en duda con la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China).

“Somos conscientes de que hay que tomar cartas en el asunto en este tema, por lo que desarrollamos la campaña “Compra oficial” -aclara Greco-. Buscamos que los consumidores puedan elegir su próximo smartphone de manera fácil y segura, y acceder a productos que tengan una calidad garantizada y con garantía oficial, y contar con un soporte técnico confiable."

Para 2025, la incógnita está en cómo impactará en los precios locales de los equipos el nuevo esquema cambiario que debutó hoy (con cambio en la cotización del dólar), y qué influencia tendrá la pelea entre China y Estados Unidos por los aranceles de importación; si bien no afecta la producción de los componentes que llegan a Tierra del Fuego, es probable que impacte en la cadena de suministros global; por lo pronto, según Canalys las ventas mundiales de celulares crecieron apenas un 1% en el primer trimestre del año; para Counterpoint el número fue de un 3%, pero ambas consultoras consideran que será un año donde primará la cautela en las ventas.

